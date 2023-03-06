С отделкой и мебелью, рядом лес. Смотрим новый дом в Колодищах по адекватной цене

Источник материала: realt.by

В ближайшем пригороде Минска, рядом с лесом, продается новый дом с хорошей мебелью и техникой. У него много достоинств — экономичное отопление, камин для души, четыре спальни и два санузла. И стоимость адекватная — 1200 долларов за «квадрат» в состоянии «заезжай и живи». Съездили посмотреть, что он из себя представляет.

Коттеджный поселок находится всего в 10 минутах езды от Минска. Это новая часть пригородных Колодищей, которую многие до сих пор называют «Полигон». Место отличное — рядом современная инфраструктура с магазинами и новой большой школой. При этом население района живет в хорошем природном окружении — сразу за границей поселка начинается настоящий лес с грибными местами.

На улице Гранатовой, которая упирается в лесной массив, продается практически новый дом в состоянии «заезжай и живи». Чтобы получше его рассмотреть мы съездили в Колодищи ипообщались с владельцами.





- Дом начали строить в 2014 году, - рассказывает владелец. - Сначала у нас был польский проект, но мы вовремя, до начала стройки, поняли, что он не годится. Мой хороший знакомый, архитектор, доработал его - и уже по нему строили.





Фундамент под домом такой, что даже землетрясение выдержит. Это монолитная железобетонная лента, заложенная ниже глубины промерзания, с отлитой сверху бетонной плитой. Стены сложены из газосиликатных блоков, утеплены минеральной ватой. Фасад отделан декоративной штукатуркой со вставками из деревянного планкена. Крыша вальмовая, с покрытием из гибкой черепицы, перекрытие утеплено 200 мм Isover. В доме установлены трехкамерные стеклопакеты в профиле Salamander. Входная дверь современная, с терморазрывом, поэтому не промерзает и не покрывается конденсатом даже в самые сильные морозы. Вторая дверь на противоположной стороне дома выходит на задний двор.

Задумывался он как загородное жилье для совместного проживания нескольких поколений семьи, чтобы он был комфортный для всех. Все комнаты расположены в одном уровне, без порогов и ступенек.





Дом квадратный — 15 на 15 метров, общая площадь с террасой почти 200 «квадратов». Площадь чердака в перспективе тоже можно задействовать — там достаточно пространства для нескольких комнат.



Теперь изучим планировку. Входная зона с большим крыльцом утоплена в теле дома и от атмосферных осадков защищена свесом кровли. За дверью находится прихожая с банкеткой. Гардеробная для хранения одежды и обуви находится рядом. В этой части дома расположена и котельная.





Из прихожей попадаем в единое пространство гостиной, кухни и столовой.





Здесь места достаточно и для занятия спортом, и для чтения в уютном кресле. Плюс две небольшие кладовки.









Кухонная зона большая, комфортная, оснащена всей необходимой современной техникой. Мебель в интерьере практически вся выполнена на заказ.









Украшением гостиной является камин на дровах.



В приватной части находятся четыре спальни, санузел с душевой и ванная комната.





Новоселье в этом доме справили в 2020-м году. Внутри, правда, не все комнаты готовы — в двух спальнях еще предстоит закончить чистовую отделку. Владелец говорит, что для одной из них материалы уже закуплены.



В остальном доме все готово для проживания. В отделке использовались качественные материалы: в санузлах польская плитка, в кухне и гостиной - дорогая итальянская. Стены и потолки покрашены интерьерной краской Tikkurila. Обои в комнатах - бельгийского производства.







Отапливается дом газовым котлом Viesmann, горячая вода — из бойлера косвенного нагрева. Везде, кроме спален, теплые полы. В спальнях стоят радиаторы. Расход газа зимой для дома такой площади довольно скромный - 500-780 кубов в месяц. Водопровод автономный, запитан от собственной скважины глубиной 80 метров. Вода в кранах не требует дополнительной очистки, отличного качества. Канализация местная.







Участок 15 соток, он частично благоустроен. Забора пока нет, но дорожка к дому уже замощена тротуарной плиткой. Сколько же стоит этот дом в Колодищах? По местным меркам недорого — 220 тысяч долларов или 1200 долларов за квадратный метр. И это с мебелью и новой бытовой техникой.