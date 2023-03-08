«Контингент тут живет непростой». Нашли элитный ЖК из 90-х на берегу Слепянского канала

Что тут продается?

Сейчас в домах продаются 4 квартиры. Все варианты жилья – это трешки площадью от 75 до 90 «квадратов», расположенные на разных этажах. Так как ремонты в квартирах в основном делались в тех же «нулевых», на фотографиях можно заметить некоторые приметы того времени – подвесные потолки в несколько уровней, волнообразные стены, шкафы-купе, джакузи, биде и массивные душевые кабины.