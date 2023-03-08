|
«Контингент тут живет непростой». Нашли элитный ЖК из 90-х на берегу Слепянского канала
08.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вам кажется, что все спальные районы Минска застроены типовыми панельными девятиэтажками, то мы готовы вас удивить. В тихом уголке Заводского района, прямо напротив Слепянского канала, еще в конце 90-х годов возвели интересный жилой комплекс из 5 кирпичных домов. Этот квартал с самого начала имел приставку «элит» – жильцам предлагалась огороженная территория, шлагбаум с КПП на въезде, собственные парковочные места, да еще и вид на водную гладь! Посмотрели, как сейчас выглядит первый клубный жилой комплекс, и что тут продается.
Находится этот квартал прямо на берегу Слепянской водной системы на улице Васнецова. Территориально застройка находится прямо напротив Серебрянки. Жилые дома (официально это 5 корпусов дома под номером 34) окружает массив частного сектора. Участки здесь в 50-е годы давали работникам МАЗа, МТЗ и других предприятий.
Пять восьмиэтажных домов, развернутых фасадами к воде, строились в конце 90-х годов и были сданы в 1999-2002 годах. Все квартиры в многоэтажках были коммерческими. Застраивала данную территорию компания «Строминвест». Сейчас этот застройщик завершает жилой комплекс «Комфорт Парк» на Тимирязева и
Кирпичные дома, появившиеся на берегу канала, изначально отличались от всех соседей. К примеру, в комплексе сразу была своя, огороженная территория, система видеонаблюдения, шлагбаум на въезде и КПП. За каждой квартирой тут закрепили собственные парковочные места, многие собственники получили собственные кладовые помещения.
Место, где располагается комплекс, можно считать почти идеальным. До метро «Партизанская» от домов – 2 остановки, в километре от домов находится универмаг «Беларусь», торговый центр «Подземный город» и будущий многофункциональный комплекс Prizma. Сами же дома стоят в очень тихом и уединенном уголке. Рядом – парк имени Чингиза Айтматова, велодорожки, набережная канала и частный сектор.
Что тут продается?
Сейчас в домах продаются 4 квартиры. Все варианты жилья – это трешки площадью от 75 до 90 «квадратов», расположенные на разных этажах. Так как ремонты в квартирах в основном делались в тех же «нулевых», на фотографиях можно заметить некоторые приметы того времени – подвесные потолки в несколько уровней, волнообразные стены, шкафы-купе, джакузи, биде и массивные душевые кабины.
Самое экономичное предложение – готовая трехкомнатная квартира площадью почти 80 квадратных метров. Сообщается, что за квартирой закреплено машиноместо, также в пользовании есть помещение для хранения. Стоит
Следующая квартира имеет площадь в 86 «квадратов». Тут сделан качественный дизайнерский ремонт с использованием импортных строительных материалов. Данную трешку
Еще один вариант в ЖК «Васнецовский» − квартира площадью 90 «квадратов» с дизайнерским ремонтом. В квартире уложена итальянская плитка и натуральный паркет. Новым владельцам достанется бельгийский диван, шелковый индийский ковер, сервант и обувница итальянского производства, итальянские обои, прошитые шелковой нитью и другие предметы интерьера и мебели. Жилье
Самое дорогое предложение − трехкомнатная квартира с качественным современным ремонтом и современной бытовой техникой площадью 89 квадратных метров. Она
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вам кажется, что все спальные районы Минска застроены типовыми панельными девятиэтажками, то мы готовы вас удивить. В тихом уголке Заводского района, прямо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)