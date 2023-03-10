Метр - от 900 долларов. Как сейчас выглядит закрытый поселок со стильными коттеджами в Смолевичах

На что сразу обращаешь внимание, так это на степень готовности улиц — мощенные плиткой проезжая часть и тротуары, высаженные кусты и деревья. И за их сохранность можно не переживать - все подземные инженерные сети уже проложены к каждому дому, и никто не станет уже перекапывать улицу для подключения к газопроводу или канализации.

Сейчас многие владельцы участков в районах индивидуальной застройки крепко позавидуют - здесь доступны все инженерные сети: вода, газ, электричество, центральная канализация.

Проект стартовал в 2020 году. Застройщик получил под застройку 12 гектаров бывшего колхозного поля. По плану к концу 2023 года здесь будет построено 74 коттеджей. Еще 10 — в 2024-м.

Первая улица была готова в прошлом году, сейчас ввели в эксплуатацию дома на второй улице. Третья в процессе — на ней уже возводят фундаменты и коробки будущих коттеджей из керамзитобетона. Уже продано примерно два десятка домов, еще 16 готовы к продаже. Отметим, что в поселке не многолюдно — заселены лишь два коттеджа, в остальных владельцы занимаются чистовой отделкой.