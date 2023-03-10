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Метр - от 900 долларов. Как сейчас выглядит закрытый поселок со стильными коттеджами в Смолевичах
10.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как выглядит среднестатистический район индивидуальной застройки мы все знаем - разнокалиберные дома в разной стадии готовности, грунтовые или гравийные дороги, минимальный набор доступных инженерных сетей. Сегодня мы многих заставим завидовать: покажем закрытый коттеджный поселок Lipki Village в Смолевичах. Здесь строят по уму — в едином стиле, с полным комплектом инженерных сетей, сразу с дорогами и тротуарами. И сравнительно недорого. Съездили посмотреть, что там уже построили.
В последнее время в Смолевичах активно развивается многоэтажная часть - на въезде в город возле озера строится большой микрорайон для минчан. Цена квадрата невысока, для очередников выделяются государственные субсидии, поэтому квартиры здесь расходятся как горячие пирожки. Появляется современная инфраструктура: школа с бассейном, детские сады, торговые центры, спортплощадки.
Те, кому по карману частный дом, выбирают район индивидуальной застройки на противоположной стороне города — здесь, рядом со съездом с трассы М1, развивается микрорайон «Липки». Большая часть выглядит как классический коттеджный поселок с неоднородной по стилю, размерам и степенью готовности застройкой. Но мы проезжаем его насквозь и упираемся в его «премиальную» часть — в закрытый поселок Lipki Village. Это часть развивается отдельно от всего остального района и застраивается коттеджами централизованно застройщиком «Трест Промстрой».
Застроен поселок домами по типовым проектам, но застройка не выглядит однотипно. Здесь есть как одноэтажные компактные дома, так и солидные двухэтажные коттеджи. Дворцов, впрочем, нет — площадь самого большого - 200 квадратов. Дома не жмутся друг к другу — они стоят на участках по 10-15 соток. Они огорожены невысоким еврозабором и поставить потом двухметровый металлопрофиль не позволят — за единым дресс-кодом поселка обещают следить.
На что сразу обращаешь внимание, так это на степень готовности улиц — мощенные плиткой проезжая часть и тротуары, высаженные кусты и деревья. И за их сохранность можно не переживать - все подземные инженерные сети уже проложены к каждому дому, и никто не станет уже перекапывать улицу для подключения к газопроводу или канализации.
Сейчас многие владельцы участков в районах индивидуальной застройки крепко позавидуют - здесь доступны все инженерные сети: вода, газ, электричество, центральная канализация.
Проект стартовал в 2020 году. Застройщик получил под застройку 12 гектаров бывшего колхозного поля. По плану к концу 2023 года здесь будет построено 74 коттеджей. Еще 10 — в 2024-м.
Первая улица была готова в прошлом году, сейчас ввели в эксплуатацию дома на второй улице. Третья в процессе — на ней уже возводят фундаменты и коробки будущих коттеджей из керамзитобетона. Уже продано примерно два десятка домов, еще 16 готовы к продаже. Отметим, что в поселке не многолюдно — заселены лишь два коттеджа, в остальных владельцы занимаются чистовой отделкой.
Мы прогулялись по новой улице и заглянули в некоторые коттеджи.
Представитель застройщика рассказал, что все дома второй очереди строились из энергоэффективных керамзитобетонных блоков, поэтому стены дополнительно не утеплялись. Отделка фасадов комбинированная — сочетания клинкера и металла, клинкера и лиственничного планкена.
Для тех кто предпочитает одноэтажные дома есть несколько вариантов, разных по площади и архитектурным решением. Например, готов к продаже дом-куб на 133 квадрата с плоской крышей и лаконичным фасадом из клинкерного кирпича и планкена. Фишка дома — высокие потолки высотой 3,2 метра, три спальни внушительных размеров и окна в пол. Стоит такой 135 660 долларов.
Особенность проекта — входная часть и терраса утоплены в теле дома и крыша нависает над ними, тем самым защищает от осадков. Терраса граничит с гостиной, и в этой части мы видим практически сплошную стеклянную стену. В летнее время она может сдвигаться — створка внушительных размеров оснащена сдвижным механизмом. Это дорогое решение, но смеем предположить, что будущим владельцам оно понравится.
Внутри мы находим обще пространство гостиной и кухни, три комнаты, котельную и санузел. Такой дом стоит 115 600 тысяч долларов.
Стоит отметить, что в домах со скатными крышами спальни второго этажа имеют скошенные потолки.
Полноценные комнаты на втором этаже находим в самом большом, на 200 квадратов доме с плоской крышей. Такой подойдет большой семье — в нем 4 спальни, 2 санузла и балконы-террасы на втором этаже. Стоит он 180 тысяч долларов.
Дома уже введены в эксплуатацию и отапливаются. В котельных стоят немецкие котлы Buderus, в спальнях радиаторы Kermi, под стяжками на первых этажах уложены теплые водяные полы.
Как нам рассказал представитель застройщика, дома продаются с черновой отделкой и разведенной по комнатам электрикой. На полах бетонные стяжки, стены оштукатурены. В двухэтажных домах установлены бюджетные лестницы — на деревянном косоуре и ступенями из мебельного щита.
В планах оборудовать площадки для занятия спортом и для детей, построить здание под магазин. Сейчас этого всего нет — в поселке живет еще слишком мало людей.
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Как выглядит среднестатистический район индивидуальной застройки мы все знаем - разнокалиберные дома в разной стадии готовности, грунтовые или гравийные дороги,...
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