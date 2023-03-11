Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Сегодня выбираем недорогие дачи в садовых товариществах на удалении до 30 километров от Минска и ценой до 15 тысяч долларов. Обязательное условия - близость к лесу. Вот какие варианты мы нашли на Realt.
СТ «Гипсовик», Молодечненское направление, 30 км от МКАД
Товарищество небольшое, тихое. Расположено в лесу. До ворот СТ - хорошая асфальтированная дорога. Летом в соседнем товариществе работает магазин. До ближайшей остановки электричек - 4 километра.
Сруб дома крепкий, стоит на высоком бетонном фундаменте. Общая площадь — 40 м2.
Внутри две комнаты и веранда. Высота дома позволяет сделать большую комнату на втором этаже.
Отапливается печью с плитой и духовкой. Вода сезонная.
На участке чуть более 4 сотки имеется хозблок из красного кирпича, растет сад. Через дом от дачи начинается лес. Стоимость - 6 300 долларов.
СТ «Лесное», Молодечненское направление, 25 км от МКАД
Товарищество находится возле деревни Петришки, в окружении леса. Сюда можно добраться на электричке или маршрутке.
Здесь продается двухэтажная дача с гаражом и погребом. Общая площадь — 110 м2. Она деревянная, стоит на бетонном цоколе.
Электричество заведено в дом, газ баллонный, вода сезонная.
Размер участка 4,5сотки. На нем растет плодоносящий сад и ягодные кустарники, установлена теплица.