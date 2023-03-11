Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Дом каркасно-засыпной, теплый. Стоит на высоком фундаменте из блоков ФБС, под домом есть место для хранения. Дом обшит доской, все в хорошем состоянии.

Внутри деревянный пол, высокие потолки. На первом этаже находятся две комнаты и кухня, на втором - одна большая жилая комната.