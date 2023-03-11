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Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

11.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня выбираем недорогие дачи в садовых товариществах на удалении до 30 километров от Минска и ценой до 15 тысяч долларов. Обязательное условия - близость к лесу. Вот какие варианты мы нашли на Realt.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

СТ «Гипсовик», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Товарищество небольшое, тихое. Расположено в лесу. До ворот СТ - хорошая асфальтированная дорога. Летом в соседнем товариществе работает магазин. До ближайшей остановки электричек - 4 километра.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Сруб дома крепкий, стоит на высоком бетонном фундаменте. Общая площадь — 40 м2.

Внутри две комнаты и веранда. Высота дома позволяет сделать большую комнату на втором этаже.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Отапливается печью с плитой и духовкой. Вода сезонная.

На участке чуть более 4 сотки имеется хозблок из красного кирпича, растет сад. Через дом от дачи начинается лес. Стоимость - 6 300 долларов.

СТ «Лесное», Молодечненское направление, 25 км от МКАД

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Товарищество находится возле деревни Петришки, в окружении леса. Сюда можно добраться на электричке или маршрутке.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Здесь продается двухэтажная дача с гаражом и погребом. Общая площадь — 110 м2. Она деревянная, стоит на бетонном цоколе.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Электричество заведено в дом, газ баллонный, вода сезонная.

Размер участка 4,5сотки. На нем растет плодоносящий сад и ягодные кустарники, установлена теплица.

Стоимость - 11 900 долларов.

СТ «Зеленый дол», Раковское направление, 31 км от МКАД

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Товарищество расположено у деревни Бузуны - там имеются магазины и остановка общественного транспорта. Лес в 100 метрах от участка, в пяти минутах пешком — озеро.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

На продажу здесь выставили деревянный дом, обшитый сайдингом. В нем две жилые комнаты, кухня и веранда.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Отопление печное, газ баллонный, канализация местная, вода сезонная в доме.

Участок небольшой - 4,5 сотки. На нем построены большой гараж с подвалом, баня, хозпостройки и две теплицы из стекла. Стоит такая дача 11 999 долларов.

СТ «Ромашка Соломореченская», Мядельское направление, 14 км от МКАД

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Товарищество относится к Минскому району. Расположено среди лесного массива рядом с озером Селюты. Асфальт до СТ, к дому дорога отсыпана асфальтной крошкой. Недалеко остановка маршрутки.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Дом каркасно-засыпной, теплый. Стоит на высоком фундаменте из блоков ФБС, под домом есть место для хранения. Дом обшит доской, все в хорошем состоянии.

Внутри деревянный пол, высокие потолки. На первом этаже находятся две комнаты и кухня, на втором - одна большая жилая комната.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Печки нет, но дом обогревается электроконвекторами. Вода сезонная, в дом не заведена. Участок небольшой, почти квадратный - 20х21 метр (4,5 сотки). Он второй от леса, напротив соседей нет.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

На участке оборудована зона для отдыха и барбекю, высажено много декоративных растений. Есть плодовые деревья и кустарники. Для хранения инвентаря имеется небольшой сарай.

За все это просят 10 000 долларов.

СТ «Щеки-Лесное», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Товарищество находится за МКАД-2, в окружении леса, с другими СТ не соседствует. Ближайшая остановка электричек в Радошковичах, до нее 4 километра.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

Дом деревянный, общая площадь 47 м2. Снаружи и внутри обшит вагонкой, фундамент бетонный.

В доме две спальни, кухня-гостиная, два погреба. Отопление печное, вода сезонная.

Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса
Дачные дома до 15 тысяч долларов в СТ возле Минска. Смотрим варианты у леса

На 5 сотках растет плодоносящий сад, декоративные кустарники. Участок расположен на окраине товарищества, имеется свой выход в лес. Такая дача стоит 12 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня выбираем недорогие дачи в садовых товариществах на удалении до 30 километров от Минска и ценой до 15 тысяч долларов. Обязательное условия - близость к лесу....
 
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