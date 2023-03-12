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Посмотрели, сколько стоят однушки с ремонтом в известных ЖК Минска. Есть и за 53 тысячи долларов
12.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В нашей сегодняшней подборке мы решили представить исключительно квартиры с ремонтом. Причем, акцент сделали только на известных жилых комплексах в разных частях Минска. Сколько будет стоить однокомнатная квартира рядом с проспектом Независимости? А на Грушевке? А если прицениться к Орловской? Все варианты – перед вами.
Новая Боровая
Сейчас здесь продается однокомнатная
Новоселов порадует двор без автомобилей, состоящий из четырех домов. Все подъезды и лифты в доме проходные: один выход ведет во двор, второй – на улицу. Внутри двора есть зона отдыха, спортивные и игровые площадки. Велосипедисты смогут хранить свои транспортные средства в специальных велобоксах, а по всей Новой Боровой проложена сеть комфортных велодорожек.
Стоимость
ЖК «Парк Челюскинцев»
Эта
Также в наличии − видеодомофон, спутниковое ТВ, подогрев пола и импортная сантехника.
Стоимость
ЖК «Гранд Хаус»
В новостройке рядом с метро «Грушевка» по адресу проспект Дзержинского, 19 сейчас продается отремонтированная
Отдельно стоит сказать про отличное расположение дома − прямо возле дома находится вход в метро, вокруг – большое количество магазинов и кафе, тренажерных залов. До центра – несколько минут на авто или общественном транспорте.
Стоимость
ЖК «Зеленая Гавань»
В этом развивающемся жилом комплексе рядом с природным заказником и гольф-полями сейчас предлагается готовая 1-комнатная
Квартира продается с отделкой от застройщика, которая включает в себя: ламинат, обои под покраску, плитку в санузле, инсталляцию, подвесной унитаз, тумбу с раковиной, современные смесители, зеркало с подсветкой, межкомнатные двери, оптоволокно и видеодомофон.
В квартире площадью 39 квадратных метров есть кухня-гостиная, а также − большая гардеробная.
«Зеленая Гавань» расположена внутри лесного массива. Вокруг − сплошная зеленая зона, с множеством уютных уголков, есть оборудованные детские площадки, WorkOut площадки, велодорожки и прогулочные тропы. До Минска от ЖК «Зеленая Гавань» - 4 километра.
Стоимость
Минск Мир
В этом жилом квартале предлагаются к продаже сотни квартир. Мы обратили внимание на один из самых экономичных вариантов. Это –
В стоимость квартиры входит кухонный гарнитур, шкафы, письменный стол с полками, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, осветительные приборы. Вся мебель сделана по индивидуальному заказу, есть большая система хранения. Ванная комната укомплектована тропическим душем, псевдобиде, встроенной инсталляцией унитаза, раковиной с тумбой, зеркалом с подсветкой, есть возможность подключения бойлера. Окна оборудованы рольшторами blackout, выходят во двор.
Стоимость
ЖК «Левада»
Данная
Из этой однокомнатной квартиры открывается вид на две стороны света – как пишут в объявлении, «закаты с видом на Свислочь не оставят вас равнодушными».
Пространство 41-метровой студии грамотно перепланировано и удобно организовано. В прихожей расположен эргономичный встроенный шкаф с итальянской и немецкой фурнитурой, для удобства сделан пол с подогревом. В просторном совмещенном санузле использована итальянская плитка, португальские встроенные краны, огромная ванная с атмосферной подсветкой и встроенный тропический душ от Grohe.
В просторной комнате – дубовый паркет, исполненный во французском стиле. Готовить будет легко и приятно с высококлассной техникой Whirlpool итальянского производства.
Для оптимального микроклимата в квартире установлен инверторный кондиционер, а также приточно-вытяжная вентиляция Mitsubishi. Также за тепло отвечают встроенные внутрипольные конвекторы с решетками из анодированного алюминия. На случай сезонного отключения горячей воды установлен инфракрасный бойлер Timberk.
На первом этаже есть дополнительная кладовая.
Стоимость
ЖК D3
В этом известном жилом комплексе на проспекте Победителей, 135 с видом на водохранилище Дрозды сейчас продается интересная стильная
Жилье, расположенное на 13-м из 25 этажей, полностью укомплектовано мебелью и техникой. Новым жильцам останется только привезти свой чемодан.
Стоимость
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В нашей сегодняшней подборке мы решили представить исключительно квартиры с ремонтом. Причем, акцент сделали только на известных жилых комплексах в разных частях...
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