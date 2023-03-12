Посмотрели, сколько стоят однушки с ремонтом в известных ЖК Минска. Есть и за 53 тысячи долларов

Источник материала: realt.by

В нашей сегодняшней подборке мы решили представить исключительно квартиры с ремонтом. Причем, акцент сделали только на известных жилых комплексах в разных частях Минска. Сколько будет стоить однокомнатная квартира рядом с проспектом Независимости? А на Грушевке? А если прицениться к Орловской? Все варианты – перед вами.



Новая Боровая Сейчас здесь продается однокомнатная квартира , расположенная на втором этаже девятиэтажного панельного дома 2021 года постройки. Дом находится в самом большом квартале Новой Боровой − Центральном парке (улица Авиационная, 49).

Общая площадь квартиры − 29,9 «квадрата». Жилье предлагается с ремонтом. Новых жильцов ждут светлые тона, на полу уложен ламинат, стены оклеены обоями. Установлены алюминиевые радиаторы с терморегулировкой тепла. В санузлах установлена сантехника.









Новоселов порадует двор без автомобилей, состоящий из четырех домов. Все подъезды и лифты в доме проходные: один выход ведет во двор, второй – на улицу. Внутри двора есть зона отдыха, спортивные и игровые площадки. Велосипедисты смогут хранить свои транспортные средства в специальных велобоксах, а по всей Новой Боровой проложена сеть комфортных велодорожек. Стоимость квартиры – 58,5 тысяч долларов (1794 доллара – за метр). ЖК «Парк Челюскинцев» Эта квартира с изолированной спальней располагается в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», на улице Макаенка, 12 Г.

В квартире площадью 38 квадратных метров сделан качественный ремонт, есть лаунж зона, отличный вид из окна. Жилье полностью готово ко встрече с новоселами. Встроенная кухня оснащена всей необходимой техникой: духовой шкаф, варочная поверхность и холодильник.







Также в наличии − видеодомофон, спутниковое ТВ, подогрев пола и импортная сантехника. Стоимость квартиры – 68 тысяч долларов (1771 доллар – за метр). ЖК «Гранд Хаус» В новостройке рядом с метро «Грушевка» по адресу проспект Дзержинского, 19 сейчас продается отремонтированная квартира-студия .





В квартире площадью 31 «квадрат» сделан хороший ремонт, есть вся техника. Студия подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду. На полу в квартире уложена плитка, потолки натяжные, есть встроенная кухня. Панорамные окна в пол делают квартиру еще более светлой и просторной.







Отдельно стоит сказать про отличное расположение дома − прямо возле дома находится вход в метро, вокруг – большое количество магазинов и кафе, тренажерных залов. До центра – несколько минут на авто или общественном транспорте. Стоимость квартиры – 71 тысяча долларов (2233 – за метр).

ЖК «Зеленая Гавань» В этом развивающемся жилом комплексе рядом с природным заказником и гольф-полями сейчас предлагается готовая 1-комнатная квартира , расположенная на 2-м этаже четырехэтажного дома.

Квартира продается с отделкой от застройщика, которая включает в себя: ламинат, обои под покраску, плитку в санузле, инсталляцию, подвесной унитаз, тумбу с раковиной, современные смесители, зеркало с подсветкой, межкомнатные двери, оптоволокно и видеодомофон. В квартире площадью 39 квадратных метров есть кухня-гостиная, а также − большая гардеробная.









«Зеленая Гавань» расположена внутри лесного массива. Вокруг − сплошная зеленая зона, с множеством уютных уголков, есть оборудованные детские площадки, WorkOut площадки, велодорожки и прогулочные тропы. До Минска от ЖК «Зеленая Гавань» - 4 километра. Стоимость квартиры – 70 тысяч долларов (1781 доллар – за метр). Минск Мир В этом жилом квартале предлагаются к продаже сотни квартир. Мы обратили внимание на один из самых экономичных вариантов. Это – квартира на улице Брилевской, 35 – дом «Бангкок».

Площадь данной студии – 32 «квадрата». Она расположена на 18-м этаже. Квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью и техникой.









В стоимость квартиры входит кухонный гарнитур, шкафы, письменный стол с полками, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, осветительные приборы. Вся мебель сделана по индивидуальному заказу, есть большая система хранения. Ванная комната укомплектована тропическим душем, псевдобиде, встроенной инсталляцией унитаза, раковиной с тумбой, зеркалом с подсветкой, есть возможность подключения бойлера. Окна оборудованы рольшторами blackout, выходят во двор. Стоимость квартиры – 53 тысячи долларов (1651 доллар – за метр). ЖК «Левада» Данная квартира расположена на последнем этаже семиэтажной новостройки по адресу Нововиленская, 31.

Из этой однокомнатной квартиры открывается вид на две стороны света – как пишут в объявлении, «закаты с видом на Свислочь не оставят вас равнодушными». Пространство 41-метровой студии грамотно перепланировано и удобно организовано. В прихожей расположен эргономичный встроенный шкаф с итальянской и немецкой фурнитурой, для удобства сделан пол с подогревом. В просторном совмещенном санузле использована итальянская плитка, португальские встроенные краны, огромная ванная с атмосферной подсветкой и встроенный тропический душ от Grohe.









В просторной комнате – дубовый паркет, исполненный во французском стиле. Готовить будет легко и приятно с высококлассной техникой Whirlpool итальянского производства. Для оптимального микроклимата в квартире установлен инверторный кондиционер, а также приточно-вытяжная вентиляция Mitsubishi. Также за тепло отвечают встроенные внутрипольные конвекторы с решетками из анодированного алюминия. На случай сезонного отключения горячей воды установлен инфракрасный бойлер Timberk. На первом этаже есть дополнительная кладовая. Стоимость квартиры – 124,9 тысяч долларов (3010 долларов – за метр). ЖК D3 В этом известном жилом комплексе на проспекте Победителей, 135 с видом на водохранилище Дрозды сейчас продается интересная стильная квартира .

Красивая студия с дизайнерским ремонтом и великолепным видом имеет площадь в 31 «квадрат».





