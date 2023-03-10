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1,8 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
10.03.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Лавля и Присынок.
На лот № 1 – участок 15 соток с кадастровым номером 624884502601000103 в д. Лавля подали одну заявку. Начальная цена на лот составила 5 000 рублей. Земельный участок имеет возможность подключения к дому газа.
Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, или 1 844 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Напомним, что на январском аукционе участок в этой деревне продан единственному заявителю за 6 300 рублей, или 2 399 долларов.
На лот № 2 – участок 16,06 сотки с кадастровым номером 624884506301000140 в д. Присынок на ул. Светлой также подано одно заявление. Имеется возможность подключения к объекту строительства воды и электричества.
При начальной цене 5 000 рублей лот реализован за 5 250 рублей, или 1 844 доллара.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в поселке Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршруткой. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
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