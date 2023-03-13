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Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели
13.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 1953 году в Минске сдали новенький жилой дом для белорусских писателей. Кирпичная сталинка, состоящая из трех подъездов, расположилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В советские годы здание было известно, как «МоноЛИТ» (поскольку в нем жили литераторы), а в наше время мы знаем эту сталинку, как один из входов на станцию метро «Купаловская». Узнали, какие квартиры продаются в историческом здании.
Сдали жилое здание к празднику 7 Ноября. Интересно, что два подъезда возводил за собственные деньги Литфонд, еще один подъезд оплатил Мингорсовет. Деревья во дворе сажали сами жители. По одной из городских легенд, строительство дома инициировали Янка Мавр и Якуб Колас – их дети как раз в те годы поженились. Подтверждений этой истории, правда, нет, но автор знаменитых «Полесских робинзонов» Янка Мавр действительно проживал в этом доме с 1953 по 1971 годы.
Также на здании можно увидеть мемориальные доски в честь поэта Петра Глебки, народного писателя Владимира Короткевича, написавшего здесь свой роман «Черный замок Ольшанский», и других известных деятелей культуры. Известно, что в разное время под этой крышей проживали литераторы Иван Мележ и Иван Шамякин, Василь Витка и Пилип Пестрак, Нил Гилевич и Владимир Некляев, народный артист БССР Николай Аладов и директор Национального художественного музея Беларуси в 1944-1977 годах Елена Аладова.
Изначально в квартирах стояли «дровянники» (печки), но в начале 1960-х годов в дом провели газ.
Здание немного изменилось в 1990-м году − тогда торец «МоноЛИТа» перестроили, сделав в нем вход в метро «Купаловская». В 2021 году в доме был проведен капремонт с заменой всех коммуникаций. Сегодня дом является памятником архитектурно-культурного наследия.
Кстати, по информации
Сколько тут стоят квартиры?
Сейчас в сталинке продаются сразу 4 квартиры.
Самый экономичный вариант –
Также тут предлагается
Еще один вариант − трехкомнатная
Самое шикарное предложение – трехкомнатная
Что касается расположения, то это – самый центр. Рядом − парк Горького, река Свислочь с зонами отдыха вокруг нее и главной минской велодорожкой, Центральный дом офицеров, Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов, а также ГУМ, множество кафе, ресторанов, магазинов и многого другого.
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Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели
В 1953 году в Минске сдали новенький жилой дом для белорусских писателей. Кирпичная сталинка, состоящая из трех подъездов, расположилась на перекрестке улиц Карла...
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