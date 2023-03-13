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Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

13.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 1953 году в Минске сдали новенький жилой дом для белорусских писателей. Кирпичная сталинка, состоящая из трех подъездов, расположилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В советские годы здание было известно, как «МоноЛИТ» (поскольку в нем жили литераторы), а в наше время мы знаем эту сталинку, как один из входов на станцию метро «Купаловская». Узнали, какие квартиры продаются в историческом здании.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Итак, дом по улице Маркса, 36 был построен на месте разрушенного в годы войны здания. Началось его строительство в 1951 году, а завершилось – в 1953-м. Архитектором дома в стиле «советский неоклассицизм» выступил Авель Пинхусович Брегман.

Сдали жилое здание к празднику 7 Ноября. Интересно, что два подъезда возводил за собственные деньги Литфонд, еще один подъезд оплатил Мингорсовет. Деревья во дворе сажали сами жители. По одной из городских легенд, строительство дома инициировали Янка Мавр и Якуб Колас – их дети как раз в те годы поженились. Подтверждений этой истории, правда, нет, но автор знаменитых «Полесских робинзонов» Янка Мавр действительно проживал в этом доме с 1953 по 1971 годы.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели
Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Также на здании можно увидеть мемориальные доски в честь поэта Петра Глебки, народного писателя Владимира Короткевича, написавшего здесь свой роман «Черный замок Ольшанский», и других известных деятелей культуры. Известно, что в разное время под этой крышей проживали литераторы Иван Мележ и Иван Шамякин, Василь Витка и Пилип Пестрак, Нил Гилевич и Владимир Некляев, народный артист БССР Николай Аладов и директор Национального художественного музея Беларуси в 1944-1977 годах Елена Аладова.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Изначально в квартирах стояли «дровянники» (печки), но в начале 1960-х годов в дом провели газ.

Здание немного изменилось в 1990-м году − тогда торец «МоноЛИТа» перестроили, сделав в нем вход в метро «Купаловская». В 2021 году в доме был проведен капремонт с заменой всех коммуникаций. Сегодня дом является памятником архитектурно-культурного наследия.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Кстати, по информации сайта PlanetaBelarus.by, до революции на этом месте находилась первая в Минске платная автостоянка (как сейчас сказали бы, паркинг), а первая стоянка такси возникла в 1912 году неподалеку, у парадного входа в Александровский сквер.

 

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели
Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Сколько тут стоят квартиры?

Сейчас в сталинке продаются сразу 4 квартиры.

Самый экономичный вариант – однушка площадью 36 квадратных метров. Как указано в объявлении, «квартира после капитального ремонта, меблирована, с прекрасным видом на театр им. Я.Купалы и Администрацию Президента, имеет отличный коммерческий потенциал». Стоимость однокомнатной квартиры – 99 тысяч долларов.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Также тут предлагается двушка площадью 56 квадратных метров. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой предлагается за 167,5 тысяч долларов. «Отличное вложение денег под гостевой бизнес», − утверждается в объявлении.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Еще один вариант − трехкомнатная квартира на третьем этаже. Площадь жилья – 77 квадратных метров. Тут сделан свежий качественный ремонт с узаконенной перепланировкой. Окна квартиры выходят на две стороны дома: часть из них смотрит на театр с Александровским сквером, часть − на тихий двор. Стоимость трешки218 тысяч долларов.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Самое шикарное предложение – трехкомнатная квартира на четвертом этаже. В этой квартире предусмотрено все для комфортного проживания: встроенная система приточно-вытяжной вентиляции Zehner, натуральная паркетная доска Bauwek (Швейцария), двухкамерные деревянные стеклопакеты, полы с подогревом, кухня Sachsen Kuechen (Порто-Порто) со встроенной бытовой техникой Smeg и многое другое. Отмечается, что все работы проводились под контролем дизайн-студии Nota Bene в лице его арт-директора и дизайнера Максима Максименко. Стоимость этой квартиры – 250 тысяч долларов.

Смотрим, сколько стоят квартиры в доме с видом на Купаловский и Администрацию президента. Тут жили знаменитые писатели

Что касается расположения, то это – самый центр. Рядом − парк Горького, река Свислочь с зонами отдыха вокруг нее и главной минской велодорожкой, Центральный дом офицеров, Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов, а также ГУМ, множество кафе, ресторанов, магазинов и многого другого.

 
Теги: Минск
 
 
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В 1953 году в Минске сдали новенький жилой дом для белорусских писателей. Кирпичная сталинка, состоящая из трех подъездов, расположилась на перекрестке улиц Карла...
 
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