Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

На сегодняшний день весь квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, насчитывает чуть больше 10 жилых домов. Все они стоят на единственной улице – Маневича. В большинстве своем − это сталинки. Также тут есть хрущевка и два дома, построенные в 90-х. Особой инфраструктуры в городке нет − только табачный киоск да автолавка. Впрочем, в шаговой доступности находятся большие торговые центры – «Экспобел» и «Гиппо».