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Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
12.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бывший жилой городок Министерства государственной безопасности (в настоящее время − часть Советского района Минска) скрывается за высоким бетонным забором в районе выезда на Логойск. Двенадцать малоэтажных домов спрятались за «Экспобелом», заправкой «А-100», трассами и развязкой. Мы вспомнили, что это за место, и узнали, какие квартиры тут продаются.
Городок на выезде из Минска в сторону Логойска образовался в конце 1940-х. Жилые дома здесь были построены по проектам советского архитектора Михаила Парусникова, благодаря которому в Минске появились здания КГБ, Нацбанка и стадиона «Динамо». К слову, по такому же проекту построены жилые дома в Осмоловке. Из-за назначения жилгородка квартиры в нем получали военные из части, которая находится недалеко отсюда.
На сегодняшний день весь квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, насчитывает чуть больше 10 жилых домов. Все они стоят на единственной улице – Маневича. В большинстве своем − это сталинки. Также тут есть хрущевка и два дома, построенные в 90-х. Особой инфраструктуры в городке нет − только табачный киоск да автолавка. Впрочем, в шаговой доступности находятся большие торговые центры – «Экспобел» и «Гиппо».
Сейчас в бывшем военном городке продаются 2 квартиры.
Первая – это трехкомнатная
Вторая – это двухкомнатная
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Бывший жилой городок Министерства государственной безопасности (в настоящее время − часть Советского района Минска) скрывается за высоким бетонным забором в...
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