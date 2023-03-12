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Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

12.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бывший жилой городок Министерства государственной безопасности (в настоящее время − часть Советского района Минска) скрывается за высоким бетонным забором в районе выезда на Логойск. Двенадцать малоэтажных домов спрятались за «Экспобелом», заправкой «А-100», трассами и развязкой. Мы вспомнили, что это за место, и узнали, какие квартиры тут продаются.

Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

Городок на выезде из Минска в сторону Логойска образовался в конце 1940-х. Жилые дома здесь были построены по проектам советского архитектора Михаила Парусникова, благодаря которому в Минске появились здания КГБ, Нацбанка и стадиона «Динамо». К слову, по такому же проекту построены жилые дома в Осмоловке. Из-за назначения жилгородка квартиры в нем получали военные из части, которая находится недалеко отсюда.

Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

На сегодняшний день весь квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, насчитывает чуть больше 10 жилых домов. Все они стоят на единственной улице – Маневича. В большинстве своем − это сталинки. Также тут есть хрущевка и два дома, построенные в 90-х. Особой инфраструктуры в городке нет − только табачный киоск да автолавка. Впрочем, в шаговой доступности находятся большие торговые центры – «Экспобел» и «Гиппо».

Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

Сейчас в бывшем военном городке продаются 2 квартиры.

Первая – это трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Находится жилье на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Капитальный ремонт здания был произведен в 2015 году. Высота потолков в квартире − 2,9 метра. Есть погреб. Ремонт – удовлетворительный. Стоимость – 59 тысяч долларов (853 доллара – за метр).

Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

Вторая – это двухкомнатная квартира площадью 54 «квадрата». В этой квартире, которая расположена в том же доме и также на первом этаже, сделан современный ремонт из премиум-материалов. Поэтому и стоимость выше – 77,8 тысяч долларов (1438 долларов – за метр).

Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры
Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска и почем тут продают квартиры

 
Теги: Минск
 
 
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