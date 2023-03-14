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«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

14.03.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем искать интересные дома и квартиры в Минске. В этот раз мы обратили внимание на интересную многоэтажку с башенкой и балконами-зубцами на Логойском тракте. Вспомнили историю дома и узнали, что тут продается.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Этот кирпичный дом по адресу Логойский тракт, 10 появился рядом с Севастопольским парком в 1997 году. Необычное жилое здание переменной этажности и пристроенным коммерческим помещением с башенкой сразу стало самой главной достопримечательностью микрорайона.

По информации жителей дома, застройщиком здания выступала компания «Комкон», также к строительству имел отношение часовой завод «Луч». Часть квартир предназначалась для работников этого предприятия, часть − для свободной продажи.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Так как проект дома не был типовым, здесь можно найти много необычных квартир с интересными планировками. К примеру, последние этажи дома заняли только появившиеся в Минске двухуровневые квартиры, а между 2-м и 3-м подъездами на первом этаже построили квартиру с отдельным входом.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Двор в доме всегда был открытым, без шлагбаума (закрытые придомовые территории тогда были редкостью), зато здесь построили подземный паркинг – места в нем надо было выкупать отдельно.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Всего в доме 167 квартир и 5 подъездов (есть консьержи), количество уровней в каждом из секций – разное. Высота варьируется от 14 до 19 этажей. Под крышей, кстати, есть офисные помещения.

Коммерческие помещения занимают и весь первый этаж дома, выходящий фасадом на Логойский тракт. Здесь в разное время работали строительные магазины, банки, художественная галерея, центры сантехники, плитки и многое другое. Старожилы вспоминают, что в начале «нулевых» в доме работали павильоны с одеждой, «как на Жданах». Сейчас в доме располагается Альфа Банк, «Центр резервных возможностей человека», магазин продуктов «Хит Экспресс», табачный магазин и другие объекты.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Примечательная красная башня, брендированная сегодня Альфа банком, первоначально была просто кирпичной. Возможно, она – дань часовому заводу.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Прямо под домом ходят трамваи (остановка – в шаговой доступности), а с правой стороны к зданию примыкает Севастопольский парк – любимое место для прогулок всего района. Кстати, в последнее время парк начали облагораживать, недавно тут проложили новые дорожки.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Сейчас в доме на Логойском тракте продается двухуровневая квартира с современным ремонтом. Жилье площадью 195 квадратных метров располагается на последнем этаже.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

В квартире установлена встроенная кухня с бытовой техникой, межкомнатные двери из массива, кондиционеры, напольное покрытие − паркет. В санузлах − импортная плитка и сантехника.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

На первом этаже квартиры расположилась кухня, гостиная, санузел и просторная жилая комната, на втором − мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной и еще одна комната с собственной ванной.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

В объявлении упоминается шикарный вид на Севастопольский парк: «Также в кухне есть балкон, где можно пить кофе и созерцать красоту города Минска». Кстати, балконов в квартире целых 3. Столько же здесь и санузлов.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Так как район рядом с Логойским трактом давно обжит, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура – детские сады №407, 410 и 501, музыкальная школа, средняя школа №122, школа иностранных языков, множество магазинов.

Стоимость двухуровневой квартиры – 198,7 тысяч долларов (1014 долларов – за «квадрат»).

При желании, кстати, эту же квартиру можно арендовать – она сдается за 1200 долларов в месяц.

«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем искать интересные дома и квартиры в Минске. В этот раз мы обратили внимание на интересную многоэтажку с башенкой и балконами-зубцами на Логойском...
 
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