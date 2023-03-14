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«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
14.03.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем искать интересные дома и квартиры в Минске. В этот раз мы обратили внимание на интересную многоэтажку с башенкой и балконами-зубцами на Логойском тракте. Вспомнили историю дома и узнали, что тут продается.
Всего в доме 167 квартир и 5 подъездов (есть консьержи), количество уровней в каждом из секций – разное. Высота варьируется от 14 до 19 этажей. Под крышей, кстати, есть офисные помещения.
Коммерческие помещения занимают и весь первый этаж дома, выходящий фасадом на Логойский тракт. Здесь в разное время работали строительные магазины, банки, художественная галерея, центры сантехники, плитки и многое другое. Старожилы вспоминают, что в начале «нулевых» в доме работали павильоны с одеждой, «как на Жданах». Сейчас в доме располагается Альфа Банк, «Центр резервных возможностей человека», магазин продуктов «Хит Экспресс», табачный магазин и другие объекты.
Сейчас в доме на Логойском тракте продается двухуровневая
Так как район рядом с Логойским трактом давно обжит, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура – детские сады №407, 410 и 501, музыкальная школа, средняя школа №122, школа иностранных языков, множество магазинов.
Стоимость двухуровневой квартиры – 198,7 тысяч долларов (1014 долларов – за «квадрат»).
При желании, кстати, эту же квартиру можно арендовать – она
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«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте
Мы продолжаем искать интересные дома и квартиры в Минске. В этот раз мы обратили внимание на интересную многоэтажку с башенкой и балконами-зубцами на Логойском...
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