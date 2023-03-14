«Этот дом был достопримечательностью». Нашли еще одну элитку из 90-х − многоэтажку с башней на Логойском тракте

Всего в доме 167 квартир и 5 подъездов (есть консьержи), количество уровней в каждом из секций – разное. Высота варьируется от 14 до 19 этажей. Под крышей, кстати, есть офисные помещения.

Коммерческие помещения занимают и весь первый этаж дома, выходящий фасадом на Логойский тракт. Здесь в разное время работали строительные магазины, банки, художественная галерея, центры сантехники, плитки и многое другое. Старожилы вспоминают, что в начале «нулевых» в доме работали павильоны с одеждой, «как на Жданах». Сейчас в доме располагается Альфа Банк, «Центр резервных возможностей человека», магазин продуктов «Хит Экспресс», табачный магазин и другие объекты.