Покупаем дом за 37 рублей. Спросили у юристов, какие подводные камни и что изменится с 20 марта

Покупка домов за одну базовую достаточно активно обсуждается в СМИ последние годы. А в начале 2023 года появился Единый реестр пустующих домов, где можно посмотреть, что продается (недавно Realt изучал реестр).

Сейчас Национальное кадастровое агентство ведет работу по наполнению отдельного слоя Публичной кадастровой карты данными о пустующих домах для продажи. Это позволит заинтересованным лицам получить информацию о предлагаемой к покупке недвижимости в более наглядной форме, отмечают специалисты.

— Заманчивым предложением успело воспользоваться достаточное количество покупателей, при этом некоторые из них получили весьма неблагоприятные последствия, — говорит Максим Лашкевич о покупке неиспользуемого объекта недвижимости. — На текущий момент вопросы приобретения имущества, находящегося в государственной собственности, регулируются на уровне Указа Президента Республики Беларусь от 10.05.2019 № 169 «О распоряжении государственным имуществом», в рамках которого утверждено Положение о порядке распоряжения государственным имуществом.