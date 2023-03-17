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Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

17.03.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вот уже три года в районе улицы Семашко ведется строительство необычного для Минска жилого комплекса. «Петровские верфи» − это совместное детище Минска и Санкт-Петербурга. Проектировали квартал питерцы, а строят минчане. Сейчас первая очередь строительства (паркинг и жилые дома «Маяк» и «Парус») завершена, еще один дом – в стадии строительства. Мы посмотрели, как обживается квартал, а заодно узнали, почем продают квартиры в сданных домах.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

Строит необычный комплекс многоэтажек УКС "Запад". Отметим, что квартиры в этих домах могли приобрести как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и все желающие. На старте продаж стоимость «квадрата» варьировалась от 2200 до 3090 рублей. В придачу к жилью шло и обязательное место в паркинге. За него дольщики должны были заплатить около 24 тысяч рублей.

Сейчас первые дома уже потихоньку заселяются, но из-за близости стройки по-настоящему уютными местные дворы станут еще через несколько лет. Рядом с первыми сданными высотками организованы небольшие детские площадки – одну из них, кажется, еще доделывают.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?
Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?
Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?
Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

Рядом строится третий дом комплекса – «Корабль». В нем будет 8 этажей и 88 квартир. Первоначально дом собирались сдать во втором квартале этого года, но так как из-за смены подрядчика возведение приостанавливалось, сроки отодвинут.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?
Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

Согласно информации застройщика, сейчас в строящемся доме доступны к покупке 13 квартир – 5 однокомнатных площадью около 50 «квадратов» и 8 двухкомнатных квартир площадью от 49 до 69 «квадратов». Стоимость строительства при 100%-й оплате − 3150 рублей; при оплате в рассрочку − 3270 рублей. Отдельно надо заплатить за паркинг − 24 тысяч рублей. В итоге, общая стоимость однокомнатной квартиры с паркингом составит около 184 тысяч рублей (или 64 тысяч долларов).

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

Кстати, в отделе продаж нам рассказали, что в ближайшее время в продажу, возможно, поступят и квартиры без паркинга. Так что, стоит следить за новостями. Что касается окончания строительства, тот дом обещают завершить к концу года.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

А что продается в готовых домах?

Тем, кто не желает ждать окончания стройки, можно обратить внимание на уже сданные дома и предложения на вторичке. Сейчас на нашей площадке выставлено около 10 квартир.

Самое экономичное предложение − евродвушка без отделки площадью 48 квадратных метров, расположенная на 2-м этаже. Квартира предлагается за 63 тысячи долларов, но к ней в придачу идет машино-место за 8 тысяч долларов.

Есть среди вариантов и квартира с ремонтом. 45-метровая евродвушка с отделкой, расположенная на 7-м этаже, предлагается за 70 тысяч долларов (+ паркинг). Это жилье также готовы обменять на дом в пригороде Минска.

Ну а самый шикарный вариант − 3-комнатная квартира с двумя террасами и панорамным видом на город с 16 этажа. Стоимость 140-метровой трешки вместе с паркингом – 165 тысяч долларов.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.

Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.

Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вот уже три года в районе улицы Семашко ведется строительство необычного для Минска жилого комплекса. «Петровские верфи» − это совместное детище Минска...
 
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