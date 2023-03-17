|
Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?
17.03.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вот уже три года в районе улицы Семашко ведется строительство необычного для Минска жилого комплекса. «Петровские верфи» − это совместное детище Минска и Санкт-Петербурга. Проектировали квартал питерцы, а строят минчане. Сейчас первая очередь строительства (паркинг и жилые дома «Маяк» и «Парус») завершена, еще один дом – в стадии строительства. Мы посмотрели, как обживается квартал, а заодно узнали, почем продают квартиры в сданных домах.
Строит необычный комплекс многоэтажек УКС "Запад". Отметим, что квартиры в этих домах могли приобрести как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и все желающие. На старте продаж стоимость «квадрата» варьировалась от 2200 до 3090 рублей. В придачу к жилью шло и обязательное место в паркинге. За него дольщики должны были заплатить около 24 тысяч рублей.
Согласно информации застройщика, сейчас в строящемся доме доступны к покупке 13 квартир – 5 однокомнатных площадью около 50 «квадратов» и 8 двухкомнатных квартир площадью от 49 до 69 «квадратов». Стоимость строительства при 100%-й оплате − 3150 рублей; при оплате в рассрочку − 3270 рублей. Отдельно надо заплатить за паркинг − 24 тысяч рублей. В итоге, общая стоимость однокомнатной квартиры с паркингом составит около 184 тысяч рублей (или 64 тысяч долларов).
Кстати, в отделе продаж нам рассказали, что в ближайшее время в продажу, возможно, поступят и квартиры без паркинга. Так что, стоит следить за новостями. Что касается окончания строительства, тот дом обещают завершить к концу года.
А что продается в готовых домах?
Тем, кто не желает ждать окончания стройки, можно обратить внимание на уже сданные дома и предложения на вторичке. Сейчас на нашей площадке выставлено около 10 квартир.
Самое экономичное предложение −
Есть среди вариантов и
Ну а самый шикарный вариант − 3-комнатная
Напомним, что жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».
В новом жилом комплексе будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.
Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.
Самое интересное читайте в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже три года в районе улицы Семашко ведется строительство необычного для Минска жилого комплекса. «Петровские верфи» − это совместное детище Минска...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)