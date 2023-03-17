Как поживает ЖК «Петровские верфи» в Минске. И что тут уже продают на вторичке?

А что продается в готовых домах?

Тем, кто не желает ждать окончания стройки, можно обратить внимание на уже сданные дома и предложения на вторичке. Сейчас на нашей площадке выставлено около 10 квартир.

Самое экономичное предложение − евродвушка без отделки площадью 48 квадратных метров, расположенная на 2-м этаже. Квартира предлагается за 63 тысячи долларов, но к ней в придачу идет машино-место за 8 тысяч долларов.

Есть среди вариантов и квартира с ремонтом. 45-метровая евродвушка с отделкой, расположенная на 7-м этаже, предлагается за 70 тысяч долларов (+ паркинг). Это жилье также готовы обменять на дом в пригороде Минска.