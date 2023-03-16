«Здесь до сих пор платный туалет. Даже для продавцов». Что сейчас с популярным в 2000-х ТЦ «Силуэт»

«В начале 2010-х здесь можно было купить корейскую косметику, настолки и товары из IKEA»

В конце 2000-х и середине 2010-х в «Силуэте» можно было найти не только одежду, но и корейскую косметику, настольные игры и мебель из IKEA — товары, привычные для нас сегодня, но совсем не типичные для того времени. Кстати, настолки продаются здесь и сегодня, есть и магазины корейской косметики. Визуально торговый центр не сильно изменился с тех времен. Конечно, появились новые магазины, стало много точек с электронными сигаретами, а рядом с названиями магазинов появились аккаунты в инстаграме, но общая картина такая же, как и была.

— Проблема в том, что за 15 лет все ушло не на шаг, а на десять шагов вперед: сейчас никого не удивишь настолками или корейской косметикой, а здесь все осталось так, как и было, — делится впечатлениями один из продавцов.

Другой предприниматель рассказывает, что и тогда, и сейчас выживают лишь благодаря самостоятельной рекламе.

— Это все реклама в интернете. Раньше это были форумы, интернет-порталы, Вконтакте в то время отлично работал. Посетителей было не так и много, но за счет рекламы мы работали. Сегодня опять же раскручиваем себя сами — инстаграм, другие площадки.