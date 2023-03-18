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Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

18.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для тех, кто собирается стать дачником к новому сезону, у нас свежая подборка дачных домиков с современными удобствами — с водопроводом и теплым санузлом. При этом все они не дороже 30 тысяч долларов и находятся в СТ рядом с Минском.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

СТ «Магистраль-газ», Молодечненское направление, 27 км от МКАД

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Садовое товарищество окружено лесным массивом, в 4 километрах - Заславские озёра и город Заславль с магазинами, банками, кафе и рынком.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Дом деревянный, с мансардным этажом и террасой у входа. Год постройки — 2016-й. Общая площадь — 78,2 м2.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

На первом этаже находится прихожая, санузел, большая общая комната с кухней. На втором - большая спальня.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Отапливается дом кондиционером. Вода из колодца, в дом подается насосом. Канализация местная.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

На 10 сотках имеются хозпостройка и беседка. За эту дачу с удобствами просят 27 900 долларов.

СТ «Адрета», Молодеченское направление, 12 км от МКАД

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Дачный поселок находится рядом с деревней Крыжовка. Остановка электрички в 2,5 километрах. Рядом и вокруг товарищества чистый лес, асфальт до участка.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Дом двухэтажный с подвальным этажом. Он каркасный, обшит сайдингом, окна ПВХ. Общая площадь — 89,1 м2.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Отопление печное, вода сезонная, подведена в кухню и в санузел. Подогревается вода в бойлере, имеется душевая.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Участок 4,5 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. Рядом с домом парковка и беседка. Нашлось место и для сада.

Стоимость22 990 долларов.

СТ «Садовод-ТП», Московское направление, 15 км от МКАД

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

У этого дачного поселка сразу несколько достоинств — за забором лес, удобное транспортное сообщение, асфальтированные дороги, скоро появится возможность подключения к газу.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Дом деревянный, в два этажа, с огромным подвалом. Общая площадь — 89 м2.

Внутри находятся кухня, гостиная, спальня санузел и душевая. На втором этаже дополнительная комната.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

В доме новая электропроводка, рабочая печь. Водопровод сезонный, нагрев воды — в бойлере.

Участок благоустроенный, с уютной беседкой, печью-барбекю, костровой зоной. Общая площадь - 5 соток.

За дачу просят 19 900 долларов.

СТ «Белые росы», Московское направление, 19 км от МКАД

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Товарищество находится в окружении леса, рядом озеро. От участка до автобусной остановки — 300 метров. СТ газифицировано.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Дом деревянный, снаружи обложен кирпичом, шиферная кровля. Общая площадь — 51 м2. В нем три комнаты и оборудованная кухня.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Отапливается газовым котлом, на кухне оставили печь-плиту, на которой можно готовить еду.

Водоснабжение сезонное, канализация местная.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Напротив дома находится баня с душевой и санузлом.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Участок 6 соток. На нем уместились огород, теплица, сад. Дача огорожена.

Стоимость23 900 долларов.

СТ «Заранак», Молодеченское направление, 24 км от МКАД

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Большое и развитое товарищество, живописное место, удобный въезд со МКАД-2. На территорию СТ приезжает автолавка.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Здесь продается уютная и обустроенная дача. Дом каркасный, небольшой по площади — всего 21 м2. Он со свежим стильным ремонтом, новой мебелью.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Санузел с душевой кабиной находятся в доме. Отапливается печью-камином. Водоснабжение на участке – сезонное. Канализация – местная.

Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2
Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Участок 10 соток, огорожен. Рядом с домом обустроена зона отдыха с кострищем, баней-бочкой и качелями. На участке растет плодовый сад, выкопан пруд.

Стоимость - 25 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто собирается стать дачником к новому сезону, у нас свежая подборка дачных домиков с современными удобствами — с водопроводом и теплым санузлом. При этом...
 
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