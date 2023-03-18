Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Источник материала: realt.by

Для тех, кто собирается стать дачником к новому сезону, у нас свежая подборка дачных домиков с современными удобствами — с водопроводом и теплым санузлом. При этом все они не дороже 30 тысяч долларов и находятся в СТ рядом с Минском.

СТ «Магистраль-газ», Молодечненское направление, 27 км от МКАД



Садовое товарищество окружено лесным массивом, в 4 километрах - Заславские озёра и город Заславль с магазинами, банками, кафе и рынком.







Дом деревянный, с мансардным этажом и террасой у входа. Год постройки — 2016-й. Общая площадь — 78,2 м2.







На первом этаже находится прихожая, санузел, большая общая комната с кухней. На втором - большая спальня.





Отапливается дом кондиционером. Вода из колодца, в дом подается насосом. Канализация местная.





На 10 сотках имеются хозпостройка и беседка. За эту дачу с удобствами просят 27 900 долларов.

СТ «Адрета», Молодеченское направление, 12 км от МКАД



Дачный поселок находится рядом с деревней Крыжовка. Остановка электрички в 2,5 километрах. Рядом и вокруг товарищества чистый лес, асфальт до участка.







Дом двухэтажный с подвальным этажом. Он каркасный, обшит сайдингом, окна ПВХ. Общая площадь — 89,1 м2.







Отопление печное, вода сезонная, подведена в кухню и в санузел. Подогревается вода в бойлере, имеется душевая.





Участок 4,5 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. Рядом с домом парковка и беседка. Нашлось место и для сада. Стоимость — 22 990 долларов.

СТ «Садовод-ТП», Московское направление, 15 км от МКАД



У этого дачного поселка сразу несколько достоинств — за забором лес, удобное транспортное сообщение, асфальтированные дороги, скоро появится возможность подключения к газу.





Дом деревянный, в два этажа, с огромным подвалом. Общая площадь — 89 м2. Внутри находятся кухня, гостиная, спальня санузел и душевая. На втором этаже дополнительная комната.







В доме новая электропроводка, рабочая печь. Водопровод сезонный, нагрев воды — в бойлере. Участок благоустроенный, с уютной беседкой, печью-барбекю, костровой зоной. Общая площадь - 5 соток. За дачу просят 19 900 долларов.

СТ «Белые росы», Московское направление, 19 км от МКАД



Товарищество находится в окружении леса, рядом озеро. От участка до автобусной остановки — 300 метров. СТ газифицировано.





Дом деревянный, снаружи обложен кирпичом, шиферная кровля. Общая площадь — 51 м2. В нем три комнаты и оборудованная кухня.







Отапливается газовым котлом, на кухне оставили печь-плиту, на которой можно готовить еду. Водоснабжение сезонное, канализация местная.



Напротив дома находится баня с душевой и санузлом.









Участок 6 соток. На нем уместились огород, теплица, сад. Дача огорожена. Стоимость — 23 900 долларов.

СТ «Заранак», Молодеченское направление, 24 км от МКАД



Большое и развитое товарищество, живописное место, удобный въезд со МКАД-2. На территорию СТ приезжает автолавка.





Здесь продается уютная и обустроенная дача. Дом каркасный, небольшой по площади — всего 21 м2. Он со свежим стильным ремонтом, новой мебелью.







Санузел с душевой кабиной находятся в доме. Отапливается печью-камином. Водоснабжение на участке – сезонное. Канализация – местная.









Участок 10 соток, огорожен. Рядом с домом обустроена зона отдыха с кострищем, баней-бочкой и качелями. На участке растет плодовый сад, выкопан пруд. Стоимость - 25 000 долларов.