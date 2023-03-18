Недорогие дачи с теплым санузлом и хорошим ремонтом. Вот варианты в пределах МКАД-2

Для тех, кто собирается стать дачником к новому сезону, у нас свежая подборка дачных домиков с современными удобствами — с водопроводом и теплым санузлом. При этом все они не дороже 30 тысяч долларов и находятся в СТ рядом с Минском.
СТ «Магистраль-газ», Молодечненское направление, 27 км от МКАД
Садовое товарищество окружено лесным массивом, в 4 километрах - Заславские озёра и город Заславль с магазинами, банками, кафе и рынком.
Дом деревянный, с мансардным этажом и террасой у входа. Год постройки — 2016-й. Общая площадь — 78,2 м2.
На первом этаже находится прихожая, санузел, большая общая комната с кухней. На втором - большая спальня.
Отапливается дом кондиционером. Вода из колодца, в дом подается насосом. Канализация местная.
На 10 сотках имеются хозпостройка и беседка. За эту дачу с удобствами просят27 900 долларов.
СТ «Адрета», Молодеченское направление, 12 км от МКАД
Дачный поселок находится рядом с деревней Крыжовка. Остановка электрички в 2,5 километрах. Рядом и вокруг товарищества чистый лес, асфальт до участка.
Дом двухэтажный с подвальным этажом. Он каркасный, обшит сайдингом, окна ПВХ. Общая площадь — 89,1 м2.
Отопление печное, вода сезонная, подведена в кухню и в санузел. Подогревается вода в бойлере, имеется душевая.
Участок 4,5 сотки, огорожен забором из металлопрофиля. Рядом с домом парковка и беседка. Нашлось место и для сада.