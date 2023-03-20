Где располагались игорные заведения в дореволюционном Минске и что там происходило? Рассказывает историк

Источник материала: realt.by

Азарт сопровождает человека на протяжении всей жизни. Без него невозможны многие открытия в науке, рекорды в спорте, смелые идеи в бизнесе. Конечно, всегда привлекали людей и азартные игры. Вместе с Betera мы задались вопросом, а как развивалась игорная сфера в нашей стране? За какими азартными играми были замечены наши предки? Как проводили время аристократы в дореволюционном Минске? Ответить на эти вопросы нам помог историк, модератор Клуба истории Минска и автор телеграм-канала «Батискаф историка» Антон Денисов.

Это первый материал проекта «Фишки города», который мы делаем вместе с компанией Betera . В этой публикации вы узнаете, как обстояли дела с азартными играми до революции, а в следующих материалах мы расскажем о советских казино и о развитии игровой индустрии в 90-х.

«Крупный проигрыш не должен был огорчать проигравшего, ведь он свидетельствовал о его достатке» Различные игры как способ времяпрепровождения взрослых образованных людей стали популярны на белорусских землях в городской среде уже с XVII века. В те времена шляхта, мещане, студенты и ремесленники играли в кегли и мяч, в фишки и кости. Такие забавы проходили в общественных местах, часто в питейных заведениях, где участники играли в кегли 3 на 3 и ставили на кон деньги, на самих игроков тоже делались ставки, появлялись профессионалы высокого класса. Нередко такие состязания заканчивались сабельными схватками или дуэлями. С XVIII века среди магнатов стал популярен бильярд, мода на него сохранялась весь XIX век. В резиденциях аристократов и домах оборудовались бильярдные залы, а суммы, поставленные вовремя игры, могли быть весьма значительными.

В то же время к нам пришли и карточные игры. Как и во многих других случаях, всё начиналось с «верхов». В Европе карты стали спутницами досуга особ королевской крови. За карточными играми проводила время знать, а затем и буржуа. Интересно, что по этикету той эпохи крупный проигрыш не должен был огорчать проигравшего, ведь он свидетельствовал о достатке человека. Парижской моде стала подражать знать в Речи Посполитой и Российской Империи. Карты стали неизменным атрибутом балов, званых вечеров, застолий с ними коротали время в частных домах и клубах. Бывало, аристократы проигрывали большие деньги и даже имущество. Появилась прослойка профессиональных игроков и даже шулеров. Намеренный проигрыш крупной суммы конкретному человеку был своеобразной «взяткой». Среди карточных игр был популярен «Фараон», в который играли за четырехугольным столом, покрытым зеленым сукном, а также «Мушка», «Вист», «Пикет» и другие.





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К концу XVIII века карточная игра стала утрачивать престиж в обществе, а азарт – порицаться. Однако люди всё еще увлекались ей, а воспитатели тайком учили детей из дворянских семей. Эта двойственность – негативное отношение в обществе и потребность в игре – повлияли на состояние игорного бизнеса в дореволюционный период. С одной стороны, в Российской Империи XIX века карты стали частью повседневной жизни, произошла их институализация, и за игровым столом собирались люди творческих профессий, чиновники, военные, степенные отцы семейств и беспринципные профессионалы. С другой – ужесточалось анти-игровое законодательство, азартные игры, не являясь наказуемыми, все-таки подвергались преследованиям властей.

Где собирались представители минской богемы, а где - карточные шулеры? Минск в конце XIX-начале ХХ века переживал значительный экономический и культурный подъем, город расширялся, росло и его население. Благодаря строительству железных дорог этот губернский город стал важным логистическим центром, в Беларусь прибывали грузы, различные товары, люди и, конечно же, новинки моды. Иностранные фирмы открывали тут свои филиалы, возникали оптовые склады, заключались сделки. На центральных улицах города открывались магазины с брендами, известными и сейчас, например, с продукцией швейцарской часовой компании Omega или швейных машинок "Зингер".

В нашем городе к началу ХХ века насчитывалось около 50 частных гостиниц и меблированных комнат, от самой крупной «Европы» до небольших, на 10-20 номеров. При гостинице обычно был буфет или ресторан, а в некоторых еще и зал со сценой-варьете. Среди них можно выделить знаменитую гостиницу «Париж», которая располагалась на углу улиц Петропавловской и Захарьевской (современные Энгельса и проспект Независимости, выход из метро «Октябрьская» в сторону Александровского сквера), кроме номеров там был и зал с рестораном. Ресторан гостиницы мог предложить посетителям музыкальную программу, отдельные кабинеты для обедов и встреч, ложи.



Архивное фото гостиницы «Париж»

Еще одним знаковым местом города был легендарный кафешантан «Аквариум» на Юрьевской, 17 (не путать с одноименным минским клубом начала нулевых!). Тогда здесь (сейчас это − территория Дворца Республики) в концертном зале с удобными ложами часто собирались представители минской богемы. Хозяева часто менялись, но все они уделяли большое внимание развлекательной программе: на подмостках выступали комики, акробаты, певцы и танцовщицы. На сцене «Аквариума» танцевали канкан. Громкая слава заведения привлекала внимание не только добропорядочных граждан, но и азартных игроков, аферистов, дам легкого поведения. Полиция Минска часто устраивала рейды для наведения порядка и поимки жуликов, пресекала игры на деньги.



Афиша «Аквариума»

На центральных улицах города располагались кондитерские, пивные, кофейни, магазины одежды и ювелирных изделий. Для горожан и гостей с меньшим достатком работали чайные и трактиры, пользовавшиеся не лучшей репутацией. При ресторанах или клубах собиралась публика, чтобы поиграть в своем кругу. С усилением полицейского контроля игроки стали перемещаться на окраины города, в трактиры, номера гостиниц и частные дома.

Конечно, Минску было далеко до подпольных игорных домов Санкт-Петербурга, но и здесь карты любили тишину и конспирацию. В 1904 году в городском суде слушалось дело Каролины Дроздовской и дворянина Степана Парадисова. В минской квартире портнихи Дроздовской в доме Воеводского на улице Нижне-Ляховской (район современных Ульяновской и Октябрьской) был организован подпольный игорный дом. Там собирались мелкие чиновники и люди свободных профессий. Полиция нагрянула в тот момент, когда игра «девятый вал» была в самом разгаре, за столом было 15 человек. Поднялся сильный переполох, граждане, схватив со стола деньги и карты, попытались бежать из квартиры, прыгая в окна. Часть удалось задержать.

На суде стало известно, что Степан Парадисов ранее снимал у Дроздовской комнату, а затем стал приглашать знакомых и коллег поиграть на деньги. Сам он лишь поддерживал игру, беря с играющих процент. Хозяйка квартиры получала 9-ю часть от выигрышей. Доход от игры был неплохим, имея месячное жалование в 30 рублей обвиняемый Парадисов смог накопить около 1000. Азартная игра «девятый вал» или «техтель» была отнесена к разряду запрещенных, а действия сообщников подпадали под уголовное обвинение.

«Дело Абрамовича: штраф в 50 рублей и выговор» При ресторанах или клубах собирались люди, которые знали друг друга. Игра в незнакомой компании могла сильно ударить по карману и знатного, и рядового горожанина. Субботний выпуск газеты «Минский голос» в апреле 1911 года сообщал о типичном для тех лет случае судебного разбирательства.

Судья 1-го участка разбирал дело некоего Абрамовича, который стал жертвой шулеров. Компания из семи юношей, «вкусивших уже изрядно прелестей городской жизни», промышляла в чайных и трактирах карточной игрой, обыгрывая на деньги доверчивых и азартных обывателей. Молодые таланты делали вид, что впервые видят друг друга и предлагали обывателю присоединиться к ним, сыграть в «козырной вист», «баккару» или что-нибудь попроще, подбадривая нового игрока. Финал был ожидаемым. Чаще всего лихая компания собиралась в чайной, которую держал некто Лесник. Хозяин прекрасно знал о происходящем и прикрывал мошенников в обмен на солидный процент с выигрышей. Когда же преступную группу игроков накрыла городская полиция, те попытались избавиться от главной улики – колоды с краплеными картами, швырнув ее в печь. Полицейские оказались ловчее и перехватили карты. На суде главным виновником был признан сам владелец чайной, допускавший игры в своем заведении, за что был приговорен штрафу в 50 рублей. Сами же юноши в тот раз отделались выговором. Работали в Минске и настоящие профессионалы. В отчетах полиции встречалась информация, что на Виленском вокзале (современный железнодорожный вокзал) гостей встречал учтивый джентльмен в безупречном костюме, с золотыми часами и седой бородкой. Он легко заводил разговор, представлялся приехавшим в Минск из Санкт-Петербурга (Варшавы, Вены и других столиц) коммерсантом (или работником торговой концессии), предлагал выпить кофе или чаю в ресторане ближайшей гостиницы и скоротать время в номере за карточной игрой, где его уже ожидал подельник. Далее следовал богатый арсенал трюков: обыгрывание, подсыпание в напиток неких снадобий или одурманивающий дым, но в итоге человек оказывался без денег и ценных вещей, а аферисты успевали исчезнуть до прихода полиции. Следователи прилагали усилия для поимки карточных преступников. Однако всегда находились и те, кто желал испытать удачу в игре, но снова попадались на уловки мошенников.





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С 1914 года, после начала Первой мировой войны, спрос на развлечения и азартные игры в Минске вырос, ведь люди, утомленные тяготами военного времени, жаждали на время отвлечься от рутины и окунуться в мир азарта. Этому не помешал даже принятый правительством «сухой закон». Как изменилась ситуация после революции? Об этом расскажем в следующем выпуске нашего проекта.