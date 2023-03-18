Однушек тут изначально не было. Нашли неприметный дом в центре Минска, зато с какими квартирами!

Дом возводил российский застройщик «Беллер-Корона», который начинал свой путь в Москве. Его силами застраивались как элитная Рублевка, так и районы массового жилья. Первый проект, реализованный застройщиком в Минске, − дом повышенной комфортности на Румянцева.

В доме на Смолячкова можно заметить вентилируемый фасад из керамогранита и витражное остекление лестничных зон, есть тут и подземный паркинг на 57 машиномест (и это на 36 квартир). Обычная парковка во дворе тут также присутствует.