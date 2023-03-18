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Однушек тут изначально не было. Нашли неприметный дом в центре Минска, зато с какими квартирами!
18.03.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот семиэтажный дом спрятался среди хрущевок в районе «тихого центра» Минска. Когда-то на месте будущей элитной новостройки стояли двухэтажные «сталинки», но в 2011 году их снесли. Новое жилое здание на улице Смолячкова, 4 обрело очертания в конце 2013 года. В последующие за сдачей месяцы продаж «квадрат» тут предлагали за космические 2500 долларов. Мы посмотрели, а почем квартиры в элитном доме продают сейчас.
Семиэтажная новостройка всего на 36 квартир изначально позиционировалась как клубный дом. Потенциальных новоселов удивляли трехметровыми потолками, подземным паркингом, консьержем, скоростными лифтами и видеонаблюдением. Правда, вот двор в «элитке» подкачал – особенного благоустройства или современной детской площадки тут не организовали.
Дом возводил российский застройщик «Беллер-Корона», который начинал свой путь в Москве. Его силами застраивались как элитная Рублевка, так и районы массового жилья. Первый проект, реализованный застройщиком в Минске, − дом повышенной комфортности на Румянцева.
В доме на Смолячкова можно заметить вентилируемый фасад из керамогранита и витражное остекление лестничных зон, есть тут и подземный паркинг на 57 машиномест (и это на 36 квартир). Обычная парковка во дворе тут также присутствует.
На каждом этаже расположены по три квартиры свободной планировки. Во всех планировках предусмотрены выделенные помещения под гардеробные или кладовые, два санузла и окна на одну-две-три стороны света. Площадь квартир в доме немаленькая – от 137 до 154 «квадратов»: однушек тут изначально не было.
Учитывая центральное расположение, рядом с комплексом имеется вся инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, два детских садика, две общеобразовательных школы, гимназии, архитектурный колледж, Минский государственный лингвистический университет, кинотеатр, метро «Площадь Победы».
Что тут продают?
Сейчас в комплексе продаются 4 квартиры.
Самый шикарный вариант – 135-метровая дизайнерская
Квартира состоит из большой кухни-гостиной, двух изолированных спален, двух санузлов, гардеробной, кладовой и постирочной. При отделке квартиры использованы качественные материалы, выполнена бескаркасная система звукоизоляции, установлена вся необходимая бытовая техника.
В стоимость жилья входят и два машино-места в подземном паркинге, куда ведет лифт. Стоимость этой квартиры – 560 тысяч долларов (4130 долларов – за «квадрат»).
Следующая
Квартира расположена на пятом этаже. Пространство разделено на две равные половины. Первая − это столовая, гостиная и кухня, а также гардероб и гостевой санузел. Вторая − приватная часть с двумя спальными комнатами и ванной. Цена квартиры – 430 тысяч долларов (3041 доллар – за «квадрат»). В стоимость также входит машино-место в подземном паркинге.
Кроме того, в комплексе есть 2 квартиры без ремонта. Четырехкомнатная
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Этот семиэтажный дом спрятался среди хрущевок в районе «тихого центра» Минска. Когда-то на месте будущей элитной новостройки стояли двухэтажные «сталинки», но в...
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