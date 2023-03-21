В многострадальном «Грушевском Посаде» предложили квартиры всем желающим. Почем метр?

Кратко напомним предысторию вопроса. Первоначально жилой комплекс «Грушевский посад», расположенный рядом с метро «Грушевка», строил «Жилстройкомплект». В состав комплекса должны были войти четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первые два дома были сданы еще в 2014−15-м годах, оставшаяся стройка остановилась в 2020-м. Дом № 3 был возведен частично (готовность первых подъездов составляла − 93%), дом № 4 − даже не начат. Сам же застройщик, против которого уже возбуждено уголовное дело, переехал в Польшу.

Общее количество обманутых дольщиков составило около 450 семей. Держатели жилищных облигаций «Жилстройкомплект» обращались к городским властям, записывали обращение к президенту. В сентябре 2021 года появился Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», относящийся к «Грушевскому посаду». Проектировщиком назначили «Белгоспроект», генподрядной организацией стал «Стройтрест № 4», заказчиком − УКС «Запад». Работы на стройке возобновились в мае 2022 года.

В настоящий момент самый высокий уровень готовности у первых секций дома № 3 − их намечается ввести в эксплуатацию уже весной. До конца 2023-го планируется сдать дом целиком. Работа над четвертой высоткой комплекса также уже начата. Четвертый дом намерены построить и ввести в эксплуатацию в 2024-м году.