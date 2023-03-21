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В многострадальном «Грушевском Посаде» предложили квартиры всем желающим. Почем метр?
21.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Грушевский Посад» на проспекте Дзержинского строится уже около 7 лет. Начинал его возведение застройщик «Жилстройкомплект», а завершает – УКС «Запад». Об обманутых дольщиках, которые все еще ждут свои квартиры в домах-долгостроях, мы недавно
В последнем доме жилого комплекса «Грушевский Посад» будет 23 этажа, 2 подъезда и 210 квартир. На первых этажах со стороны главного фасада будут размещены встроенные помещения, и помещение товарищества собственников. Входы в жилую часть будут организованы с дворовой территории. Всего в доме будет 105 однушек, 84 двушки и 21 трешка. В каждой секции запроектировано по 2 лифта. Квартиры будут сдаваться с полной планировкой и черновой отделкой.
В настоящий момент всем желающим предлагается 10 квартир, расположенных на 10-м этаже:
− 5 однокомнатных квартир площадью от 41,6 до 46,33 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3700 белорусских рублей;
− 2 двухкомнатные квартиры площадью от 58,52 до 62,58 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3560 белорусских рублей;
- 2 двухкомнатные квартиры общей площадью от 65,45 до 69,57 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3420 белорусских рублей;
- 1 трехкомнатная квартира общей площадью 81 «квадрат». Стоимость квадратного метра − 3360 рублей.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30 % от стоимости договора в течение 10 календарных дней, остаток – по графику платежей.
Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры в «Грушевском Посаде» составит около 154 тысяч рублей (или 54 тысячи долларов).
Документы для заключения договоров будут приниматься с 27 марта в офисе УКС «Запад».
Кратко напомним предысторию вопроса. Первоначально жилой комплекс «Грушевский посад», расположенный рядом с метро «Грушевка», строил «Жилстройкомплект». В состав комплекса должны были войти четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первые два дома были сданы еще в 2014−15-м годах, оставшаяся стройка остановилась в 2020-м. Дом № 3 был возведен частично (готовность первых подъездов составляла − 93%), дом № 4 − даже не начат. Сам же застройщик, против которого уже
Общее количество обманутых дольщиков составило около 450 семей. Держатели жилищных облигаций «Жилстройкомплект» обращались к городским властям,
В настоящий момент самый высокий уровень готовности у первых секций дома № 3 − их намечается ввести в эксплуатацию уже весной. До конца 2023-го планируется сдать дом целиком. Работа над четвертой высоткой комплекса также уже начата. Четвертый дом намерены построить и ввести в эксплуатацию в 2024-м году.
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Жилой комплекс «Грушевский Посад» на проспекте Дзержинского строится уже около 7 лет. Начинал его возведение застройщик «Жилстройкомплект», а завершает – УКС...
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