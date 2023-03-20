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Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

20.03.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На пересечении улиц Богдановича и Купалы продолжается строительство многофункционального комплекса с отелем, медцентром, рестораном и магазинами. Его реализует компания из ОАЭ. Комплекс планировали закончить к маю этого года. Посмотрели, как стройка выглядит сейчас.

Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

В 2016 году этот участок, где был павильон "БелЭкспо" и вторая больница, передали компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ указом президента. С 2019 года тут строят многофункциональный комплекс. Архитектурные решения разрабатывала компания «Воробьев и партнеры». Вот его расположение на карте:

Комплекс условно можно разделить на две части. Первая уже реализована. Речь о реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже — второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, в 2022 году тут открылся отель сети Hilton.


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Вторая часть комплекса — новые сооружения на месте снесенного «БелЭкспо». Здесь разместится пятизвездочный отель сети Viceroy и различные общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и другие.


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Здание отеля выглядит практически завершенным. В нем уже стоят окна. А вот конструкция нависающего над рекой ресторана только обретает задуманный вид.


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

К комплексу ведет известный «ржавый» мост. Его открыли в октябре 2022 года. После этого мост несколько раз закрывали и снова открывали. Сейчас по нему нельзя ходить.


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Комплекс в итоге должен выглядеть так:


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Завершить строительство, согласно паспорту объекта, планируют 16 мая этого года. Но, судя по уведенному нами, этот срок могут перенести.


Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

История этого участка

Напомним, еще в 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.

А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.

Предполагаемый объем инвестиций в создаваемый компанией Kopaonik Property Investment — около 250 миллионов долларов.

 
 
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На пересечении улиц Богдановича и Купалы продолжается строительство многофункционального комплекса с отелем, медцентром, рестораном и магазинами. Его реализует...
 
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