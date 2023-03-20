Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска

Напомним, еще в 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.

А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.

Предполагаемый объем инвестиций в создаваемый компанией Kopaonik Property Investment — около 250 миллионов долларов.