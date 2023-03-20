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Уже появилось остекление. Посмотрели как сейчас выглядят арабский комплекс в центре Минска
20.03.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На пересечении улиц Богдановича и Купалы продолжается строительство многофункционального комплекса с отелем, медцентром, рестораном и магазинами. Его реализует компания из ОАЭ. Комплекс планировали закончить к маю этого года. Посмотрели, как стройка выглядит сейчас.
Комплекс условно можно разделить на две части. Первая уже реализована. Речь о реконструированных исторических зданиях бывшего Троицкого монастыря базилианок (позже — второй больницы), которые находятся ближе к улице Богдановича. В них расположатся медицинский и детский центры, торговые точки и кафе. Кроме того, в 2022 году
История этого участка
Напомним, еще в 2010 году инвесторы из Омана решили до 2016 года построить здесь бизнес-центр, пятизвездочный отель и жилые здания. Площадка досталась им по указу президента за 10 миллионов долларов. Но оманцы от этого проекта (и земли) в итоге отказались.
А в 2016 году этот участок по инвестдоговору передали компании Kopaonik Property Investment из Объединенных Арабских Эмиратов. В Беларуси она работает через ООО «КПИ Девелопмент». Kopaonik входит в инвестиционный фонд Royal Group, а его, в свою очередь, возглавляет шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из правящей династии эмирата Абу-Даби. Это самый крупный регион ОАЭ.
Предполагаемый объем инвестиций в создаваемый компанией Kopaonik Property Investment — около 250 миллионов долларов.
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На пересечении улиц Богдановича и Купалы продолжается строительство многофункционального комплекса с отелем, медцентром, рестораном и магазинами. Его реализует...
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