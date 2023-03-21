"То, что в Новой Боровой одни айтишники - стереотип". Задали неудобные вопросы директору «А-100 Девелопмент»

- Ощутила ли компания проблемы с продажами квартир в связи с продолжающимся отъездом айтишников? Насколько вообще упал спрос на квартиры в ваших проектах и упал ли он?

− Рассматривать только одну нашу компанию без учета всего рынка бессмысленно. Главное для нас то, что мы смогли в рамках Минска удержать свою долю. Конечно, как и все, мы чувствовали на себе настроения покупателей − особенно в начале прошлого года. Да, были периоды, когда продажи замирали. И это не потому, что уезжали айтишники. Просто покупка квартиры – это не за хлебом к ужину сходить. Порой речь идет о самой крупной покупке в жизни. Неудивительно, что люди принимали решение подождать, подумать, не спешить. Несколько недель на рынке был шок, и продажи как вторички, так и новостроек упали. Затем и у нас, и у других участников рынка, ситуация стабилизировалась.

Отмечу, что в прошлом году определяющим фактором на рынке вновь стала цена. Если до этого мы наблюдали, как на первый план выходит концепция проекта, его ценности, то сейчас акцент опять сместился в сторону стоимости. Возможно, это как раз связано с тем, что из Беларуси релоцировалось определенное количество людей, для которых продуманный образ жизни и высокое качество среды были более важными факторами, и они понимали, что за более наполненный решениями продукт есть смысл заплатить немного больше. При этом мы уже понимаем, что цена важна только в конкретном моменте, а дальше все начинают просто жить. И тогда вопросы про образ жизни, про качество среды, про качество самого проекта все равно выходят на первый план. Да, в условиях неопределенности люди больше склонны совершать компромиссные покупки – мол, пока куплю то, что попроще и подешевле, до лучших времен, а потом все наладится и я как заживу, как перееду в район мечты… Мы сейчас инвестируем много дополнительных ресурсов, чтобы обучать аудиторию, доносить ей ценность наших жилых комплексов и помогать человеку принимать решение в пользу комфортной и современной жизни даже в такое неопределенное время.