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«До ночи окна держим закрытыми, а то не уснешь». Прогулялись по ЖК "Айрона" у метро «Петровщина»
22.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс появился рядом со станцией метро «Петровщина» всего пару лет назад. Три 19-этажных дома так удачно вписались в ландшафт проспекта Дзержинского, что кажется, были тут всегда. Мы побывали в ЖК «Петровщина», посмотрели на дворы и детские площадки, пообщались с жильцами, а также узнали, почем тут продаются квартиры.
Первый дом будущего ЖК «Петровщина» (так называлась деревня, когда-то расположенная в этих местах – в честь нее потом назвали станцию метро) начали возводить в декабре 2017 года, а завершили в 20-м году. Чуть позже сдали и две оставшиеся многоэтажки. Кстати, практически все квартиры в домах были распроданы еще на этапе строительства. Высокий спрос на квартиры и связанное с ним повышение стоимости застройщик тогда
Что касается цены, то если на старте продаж метр в первом доме стоил от 1000 долларов (однушки – от 1200), то в третьем доме «квадрат» продавали уже по 1100-1200 долларов (однушки − по 1450 долларов).
За прошедшие после сдачи первого дома три года комплекс заметно обжился. Все первые этажи новостроек (а они стоят на двухэтажном стилобате) заняты кафешками, магазинами и другой инфраструктурой. Место тут проходное, сразу у входа в метро и бывшего "МакДональдса". В самом ЖК, кстати, работает другой известный бренд быстрого питания – KFC.
Что касается парковок, то внутри двора есть платные плоскостные стоянки со шлагбаумом, а под домом имеется подземный паркинг. Кроме того, через дорогу можно найти и многоуровневый паркинг. Во время строительства место под землей стоило от 10-11 тысяч долларов, на улице – от 5 тысяч долларов, на многоуровневом паркинге – от 3 тысяч долларов.
Глядя на местные детские площадки, понимаешь, как изменились стандарты домостроения даже за последние три года. Честно говоря, две небольших игровых зоны с парой горок на фоне высотных домов выглядят скромно. Мы гуляли по комплексу в не самый теплый день (будни), однако на всех площадках были маленькие посетители. Не пустовала и спортивная зона – там играли мальчишки постарше.
«Летом на детских площадках просто не продохнуть»
Возле площадки останавливаемся пообщаться с молодыми мамами. Спрашиваем, как им живется в ЖК «Петровщина», не мешает ли шум от проспекта Дзержинского.
− У меня окна выходят на проспект, но лично мне гул машин не очень мешает. Конечно, проспект шумит, но все зависит от того, как к этому относиться. Зимой вообще ничего не слышно, ведь окна закрыты, вот летом – тяжелее. В теплое время до поздней ночи окна приходится держать закрытыми, а то не уснешь. Еще и байкеры ездят – это напрягает.
А еще детских площадок тут очень мало. На такое количество домов и семей с детьми – совсем крохи, говорит девушка.
- Летом, когда все выходят, здесь просто не продохнуть. Ведь сюда приходят не только наши дети, но и из «Московского квартала». У них своих площадок нету. По парковкам тут сейчас все более или менее. Мы не покупали место в паркинге, но вечером всегда можно найти местечко на гостевой парковке. Магазинов вокруг – полно. Торговый центр «Титан» рядом, кинотеатров − сразу два. Парков вот не хватает прямо поблизости. Можно доехать на транспорте до парка Павлова. Правда, там больше просто прогулочных зон, каких-то детских площадок для детей не хватает. До поликлиники придется проехать пару остановок на общественном транспорте, а вот школ и детских садиков много – через дорогу.
− А вибрация от метро не чувствуется?
− Нет, в квартирах ничего не слышно. Вообще, метро – это огромный плюс. Два шага и ты уже на станции, можешь быстро доехать в любую точку города.
− Что скажете по качеству строительства?
− Качество строительства, месторасположение – все устраивает. Покупали квартиру мы в 2017-м году. Тогда метр был по 1200 долларов. И это было адекватное предложение. Дешевле можно было найти только панельки. Я сама из этого района, знаю эти места.
Что тут сейчас продается?
Сейчас в ЖК «Петровщина» продается всего 7 квартир. Получается, что большинство семей покупали жилье для жизни, а не для – перепродажи.
Так, на вторичке мы нашли только 2 евродвушки без отделки:
Среди квартир с отделкой больше всего двухкомнатных. Самый экономичный вариант – 54-метровая
Самый шикарный вариант − 5-комнатная
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Этот жилой комплекс появился рядом со станцией метро «Петровщина» всего пару лет назад. Три 19-этажных дома так удачно вписались в ландшафт проспекта Дзержинского,...
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