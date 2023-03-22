А еще детских площадок тут очень мало. На такое количество домов и семей с детьми – совсем крохи, говорит девушка.

- Летом, когда все выходят, здесь просто не продохнуть. Ведь сюда приходят не только наши дети, но и из «Московского квартала». У них своих площадок нету. По парковкам тут сейчас все более или менее. Мы не покупали место в паркинге, но вечером всегда можно найти местечко на гостевой парковке. Магазинов вокруг – полно. Торговый центр «Титан» рядом, кинотеатров − сразу два. Парков вот не хватает прямо поблизости. Можно доехать на транспорте до парка Павлова. Правда, там больше просто прогулочных зон, каких-то детских площадок для детей не хватает. До поликлиники придется проехать пару остановок на общественном транспорте, а вот школ и детских садиков много – через дорогу.

− А вибрация от метро не чувствуется?

− Нет, в квартирах ничего не слышно. Вообще, метро – это огромный плюс. Два шага и ты уже на станции, можешь быстро доехать в любую точку города.

− Что скажете по качеству строительства?

− Качество строительства, месторасположение – все устраивает. Покупали квартиру мы в 2017-м году. Тогда метр был по 1200 долларов. И это было адекватное предложение. Дешевле можно было найти только панельки. Я сама из этого района, знаю эти места.