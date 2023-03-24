Источник материала: realt.by

Кажется, что сдать хорошую квартиру в Минске гораздо проще, чем снять. Дал объявление, выбрал порядочного арендатора и сиди, «стриги купоны». Но порой добросовестные хозяева квартир вместо приятного пассивного дохода получают только проблемы. Историю о том, как сдавать квартиру, а по факту остаться без денег и с долгами по коммуналке, нам рассказала минчанка Юлия.

− В мае прошлого года мы дали объявление о сдаче квартиры и на него откликнулся вежливый мужчина − бизнесмен Давид Ч. (Мы не указываем ФИО этого человека, но в редакции есть копии договоров, которые предоставил собственник). Квартира ему понравилась, он смотрел ее с девушкой, которую представлял будущей женой. Мы обговорили все нюансы, заключили договор и передали ему ключи.

Юлия с мужем не первый год сдают хорошую двухкомнатную квартиру на улице Сурганова в Минске. Дом, в котором находится жилье – повышенной комфортности: с консьержем, чистым подъездом и подземным паркингом. Квартиранты в квартиру тоже обычно подбираются соответствующие.

Проблемы с новым квартирантом начались практически сразу.

− Начиная со второго месяца, он никогда не оплачивал аренду в срок. Всегда задерживал по каким-то «независящим» от него причинам. То на полмесяца, то на месяц. Получалось, что я все время была с ним на связи, писала, звонила, напоминала. От Давида же каждый раз были какие-то отговорки и «обещалки». Он мастерски тянул время, но потом все же отдавал долг.

В августе квартирант снова перестал платить, и женщина уже была готова его выселить. Однако неожиданно Давид принес Юлии все деньги, плюс оговоренные в договоре штрафные санкции и даже аванс за будущий месяц.

− Я тогда подумала, что человек исправился. Решила, что может быть у него действительно были объективные причины для задержки оплаты. В итоге, мы заключили новый договор на аренду с сентября по январь. Интересно, что уже после этого мне позвонила его бывшая девушка. Она сказала, что они расстались, и посоветовала не иметь с Давидом никаких дел. Теперь жалею, что не прислушалась к ее словам.