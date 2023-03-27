Карты и рулетка были в подполье до конца 1980-х. Как играли на деньги в советском Минске

Источник материала: realt.by

Вместе с Betera мы продолжаем рассказывать, как развивалась игорная сфера в нашей стране. Мы уже узнали, за какими азартными играми были замечены аристократы в дореволюционном Минске. Теперь же погрузимся в советскую историю – а существовала ли вообще игорная индустрия в СССР? Ответить на эти вопросы нам помогает историк, модератор Клуба истории Минска и автор телеграм-канала « Батискаф историка » Антон Денисов.

Это второй материал проекта «Фишки города» , который мы делаем вместе с компанией Betera . В этой публикации вы узнаете, как обстояли дела с азартными играми в советском Минске, а через неделю мы расскажем о развитии игровой индустрии в 90-х.

На Октябрьской играли на деньги, одежду и продукты Итак, в начале ХХ века азартные игры оставались одной из излюбленных форм досуга как людей простого сословия, игравших в кабаках и трактирах, так и дворян, предпочитавших изящные клубы. Особой популярностью игры, карты и бильярд пользовались у военной элиты – офицеров. Государство даже разработало специальное законодательство, по которому игры четко делились на «разрешенные» (коммерческие) и «запрещенные» азартные игры. Революционные события изменили эту картину до неузнаваемости. Минск встретил Февральскую революцию, свержение монархии, провозглашение демократических прав и свобод большим воодушевлением и многолюдными митингами. Одновременно новой властью были уволены все губернаторы и вице-губернаторы, распущены полиция и жандармерия, властные полномочия перешли к представителям губернских земских управ и народной милиции. Новые порядки внесли путаницу и анархию во многие сферы, в том числе и в сферу игр. Лишенные контроля игорные дома, прозванные современниками «притонами», стали открываться один за другим, в общественные собрания теперь могли проникать шулеры и даже криминальные элементы. В Минске такие клубы с сомнительной репутацией существовали на Привокзальной площади, в Кошарах (район улицы Красноармейской), на улице Нижне-Ляховской (современнная Октябрьская). Там играли на деньги, одежду и даже продовольствие.





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Октябрьская революция и очередная смена государственного устройства вновь отразилась на играх и на этот раз радикально. Большевики рассматривали азартные игры как буржуазный пережиток, постыдное наследие старого царского времени. Уже 24 ноября 1917 года вышло постановление «О закрытии игорных клубов и притонов». Новая власть решила покончить со всеми играми одним махом. Исчезли легальные клубы, частные собрания и общества, члены которых собирались поиграть в карты либо кости. Да и магазины, клубы, гостиницы, кинотеатры были национализированы. Во время немецкой (1918) и польской (1919-1920) оккупаций Минска коммерция и индустрия увеселительных заведений вновь расцвела яркими красками, но это было похоже на агонию. После освобождения столицы БССР там вновь были установлены суровые порядки и даже введен «налог на роскошь».

Карты и рулетка ушли в подполье до конца 80-х Отказ от политики военного коммунизма и введение НЭПа способствовали возрождению частной торговли, мелкой коммерции и в том числе в игровой деятельности. В стране отменили сухой закон, появилась прослойка обеспеченных людей, жаждущих развлечений. Да и «рабочий класс» не меньше других сограждан хотел пить, гулять и играть. Власти начали относиться к игорным заведениям терпимее, видя в них источник пополнения городского бюджета. В 1921 году легализовали продажу игральных карт, а в 1922-м в Петрограде отрылось первое легальное казино, где можно было играть в рулетку, «шмен де фер» и «баккару». В 1926 году игорные заведения, к которым относился и тотализатор, стали облагаться специальными налогами. Правда, порой игорная страсть могла довести до скамьи подсудимых. В Минске в 1925 году газета «Звезда» сообщила, что сотрудниками ГПУ был задержан гражданин Н. Гастев, которого можно было сравнить с литературным Остапом Бендером. У этого авантюриста была масса поддельных удостоверений на разные фамилии, позволявших ему брать ссуды в банках для учреждений. Например, получив 10 тысяч рублей для Карповского лесничества, он тут же спустил их в московском казино. Игры в более скромных масштабах проходили в тогда главной минской гостинице «Европа» и коммерческих кофе.





Но во второй половине 1920-х стало ясно, что пятилетние планы, коллективизация и индустриализация несовместимы с азартным и праздным времяпрепровождением. 24 мая 1928 года Совет народных комиссаров БССР принял декрет о закрытии всех заведений для азартных игр. С этих пор карты на зеленом сукне, рулетка с фишками ушли в подполье до конца 1980-х.





Легальные ставки – только на ипподроме Единственными видами игр, к которым советская власть относилась более терпимо, были ипподром и бильярд. В 1925 году на месте Кошарской площади (сейчас территория гостиницы «Пекин») был торжественно открыт городской ипподром имени командарма Первой конной армии Семена Буденного. Впоследствии Буденный лично присутствовал на ипподроме вовремя конноспортивных состязаний, которые регулярно проходили до самого начала войны. Соревнования наездников, фигурная езда и барьерные скачки привлекали массу зрителей, между ними делались ставки, заключались пари. Законодательство четко регламентировало работу тотализатора, размер ставок и долю с каждого билета в пользу администрации ипподрома. Нелегальная игра подпадала под уголовное преследование.





В 1930-1940-е годы в советской культуре и кино сформировался культ конного спорта, демонстрировавший достижения народного хозяйства и конной селекции. Пресса сообщала об успехах коннозаводства и победах на районных бегах и скачках. Но о тотализаторе и его победителях газеты молчали.

Самые азартные – на бильярд Бильярд в Беларуси был популярен в дореволюционные времена, в него играли в дворянских собраниях, офицерских клубах, на балах у губернатора. Ввязанная с точностью, мастерством и логикой игра считалась благородной. Что не мешало игрокам ставить на кон значительные суммы. В конце 1920-х, с запретом других азартных игр, бильярд стал вновь привлекать к себе внимание. Бильярдные залы появлялись во многих клубах, домах культуры и отдыха и при желании каждый мог коротать время, загоняя шары в лузу. В Минске в 1960-1980-е были места, где для игры в бильярд собирались люди творческих профессий, художники и знаменитые литераторы, чиновники и генералитет. Игральные шары делались из слоновой кости, кии из определенных сортов дерева, дубовый стол должен был иметь идеально ровную поверхность.

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Свой бильярдный зал, к примеру, был в доме Союза писателей на улице Энгельса, который находился рядом с современным Национальным театром имени Я. Купалы, а в 1970-е был снесен. Этот дом еще называли «особняком Вильгельма Кубе», где гауляйтер и был ликвидирован в 1943 году. Там за бильярдным столом любили коротать время писатели первой величины — Владимир Короткевич и Вячеслав Адамчик. Иную репутацию имел бильярдный зал гостиницы «Минск», где по слухам собирались так называемые «фарцовщики» и «валютчики», игравшие на деньги. В Доме офицеров тоже часто проходили подпольные состязания, где ставки делали на самих игроков. Иногда случались эксцессы. Проигравший мог в порыве гнева швырнуть в противника тяжелым костяным шаром или ударить кием. Администрация боялась огласки и проверок с участием милиции.

Когда в СССР появились первые игровые автоматы? В 1970-е и 1980-е годы в БССР постоянно проходили кампании по борьбе за трезвость, а пьянство, по мнению авторов кампании, шло в одной связке с развратом и азартными играми. В прессе обличали не только картежников, но даже бильярд с домино. Однако в это время начался новый всплеск интереса к азартным играм, который уже не удавалось взять под контроль.



На закате перестройки государство, являясь монополистом в игорной сфере, начало сдавать свои позиции частному бизнесу. В 1988 году в СССР появились первые игровые автоматы с денежными призами. Игровое оборудование поставляли европейские и американские фирмы, было создано советско-испанское предприятие «Фортуна». Залы игральных автоматов открылись в столичных гостиницах «Минск», «Юбилейная», «Турист», «Беларусь», а затем стали появляться и в других городах БССР. Если вначале граждане отнеслись к этим диковинным машинам настороженно, то вскоре из желающих попытать удачу (минимальная ставка была всего 20 копеек – это по тем временам пачка эскимо) стали выстраиваться очереди, а владельцам посыпалась большая дневная выручка. Так в Минске началась новая страница в истории игр.