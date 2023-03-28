"Сруб простоял на поле всю войну". Семья переехала из Минска в старый дом в глухой деревне - и не жалеет

После того, как семья переехала в деревню, мужчина устроился егерем. Виктор знал, где какой зверь в лесу обитает. Дело это, скажем, не самое безопасное. Эту работу Виктор со временем оставил, но любовь к животным проявляет до сих пор. Они в свою очередь тоже ему доверяют. Приходят к лакомиться яблоками, которые мужчина приносит на край участка, рядом с полем.

Но настоящим делом души для Виктора стало пчеловодство. Сегодня на попечении в саду у него находится 150 семей.