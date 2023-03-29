Влажная уборка и мытье мисочек каждый день. Как живут семьи с несколькими питомцами

Источник материала: realt.by

Если у вас еще нет питомца, вы наверняка не знаете, что шерсть – это изысканная приправа к любому блюду, естественный утеплитель пола и изящное украшение подушки. Кошкам и собакам не особо знакомы и понятны правила чистоты, поэтому они всегда привносят в квартиру немного хаоса. Вместе с брендом Dreame мы сходили в гости к тем, у кого несколько питомцев, и узнали, как приучить животное к лотку, как убрать шерсть с пола и сохранить порядок в доме.

«Если день не пылесосить, шерсть сразу будет чувствоваться под ногами» Полина живет с мужем и дочкой, а еще у них есть собака Луна и кот Пушок.





- Луна появилась у нас, когда я еще училась в университете. Прихожу домой с пар, а муж говорит, что меня ждет сюрприз. Я сразу подумала, что это собака, - вспоминает девушка. – И правда: в полотенце был завернут маленький меховой комочек. Муж купил щенка в переходе у бабушки. Правда, та обещала, что она вырастет в лабрадора, но этого не произошло. Луна скорее похожа на увеличенную таксу.





Супруги считали себя стопроцентными собачниками и даже не думали о еще одном питомце. Но дочка очень просила кошку. Семья начала изучать породы, остановились на рэгдолле – это добрые, спокойные и послушные коты. Пушка купили шестимесячным. Он сразу полюбил собаку Луну и привязался ко всей семье. Пока мы с Полиной обсуждали питомцев, Стеша обнимала и гладила своего долгожданного питомца. Шерсть от рэгдолла летит во все стороны, поэтому сразу спрашиваем про уборку.





- Когда у нас была только собака, я пылесосила несколько раз в неделю, - вспоминает Полина. – У Луны довольно жесткая шерсть, она может даже впиться в ногу. Сейчас, когда появился Пушок, я вообще делаю уборку ежедневно. Если день не пылесосить, шерсть сразу будет чувствоваться под ногами. К тому же кот иногда может сходить в туалет мимо лотка или разнести древесный наполнитель по всей квартире. Пушка часто водят к грумеру, а вот Луну вычесывают фурминатором дома. В процессе шерсть тоже разлетается – а потом оседает на полу и поверхностях.

Эксперты рекомендуют использовать фурминатор, а также специальные средства для мытья кошек и собак. Благодаря этому питомец будет меньше чесаться, разнося шерсть и частички кожи по всему дому.

У Полины дома тестируем Dreame T20 . Он настолько легкий по весу и удобный в управлении, что даже Стеше удается справиться с пылесосом. В емкость для мусора сразу набивается шерсть: за собой пылесос оставляет идеальную чистоту.



Вертикальный пылесос Dreame T20 может работать в четырех режимах, меняя мощность всасывания в зависимости от степени загрязнения пола.





«Если кошка сходила мимо лотка, ни в коем случае не кричите на нее» У Натальи и ее мамы живут четыре кошки. У каждой своя непростая история: наша героиня спасает животных, выхаживает их, а потом пристраивает в добрые руки. К некоторым привязывается особо – и они остаются в семье. Знакомимся: Марс, Космос, Маруся и Сэнди. Для фото всех вместе собрать не удалось, поэтому покажем по очереди.



Наталья и кот Марс

- Котики нервничают – их может напугать неосторожное движение или звук камеры. Сейчас они в тепле и безопасности, но когда-то их жизни были наполнены рисками, - говорят хозяйки. Например, у Космоса и Маруси были проблемы с глазами – у каждого осталось только по одному. А Сэнди вообще прилетела на самолете из Грузии. Там ей не нашлось дома, поэтому кошку регистрировали, прививали, везли сюда и сейчас пристраивают.



"Грузинка" Сэнди

- Может, вам нужна кошка? – улыбается Наталья. – Сэнди примерно полтора года, она ласковая, спокойная, любит полежать. Уже стерилизована и обработана от паразитов. Можете написать мне в Инстаграме – и я расскажу вам про нее еще больше.

Мы гладим Сэнди, в это время остальные коты наблюдают за гостями. Когда мы начинаем распаковывать робот-пылесос Dreame D10 Plus , некоторые настораживаются. Но всё равно проявляют любопытство. Пылесос начинает работать, аккуратно объезжая игрушки и убирая шерсть. Для повседневной уборки в доме, где есть несколько питомцев, это идеальный вариант.



Робот-пылесос Dreame D10 Plus оснащен режимами влажной и сухой уборки. В комплекте к нему идет станция самоочистки и подзарядки.

- Сейчас весна, начинается период линьки. Поэтому шерсти больше обычного. Она оседает на поверхностях, на полу. Поэтому влажную уборку делаем каждый день, - говорит Наталья. И это не все заботы: каждый день хозяйка моет мисочки питомцев, по мере загрязнения очищает лотки – в них засыпают качественные наполнители и добавляют специальные гигиенические средства. Благодаря внимательному отношению Натальи и ее мамы в квартире нет никаких неприятных запахов, везде поддерживается идеальная чистота, котики ухоженные и довольные.



В руках Натальи - Маруся

- Наши спасенные питомцы быстро приучаются к лотку. Делюсь опытом: если у вас появилась кошка, вначале ей нужно ограничить пространство. Например, поселить в маленькой комнате или в клетке. Поставить лоток с бентонитовым наполнителем. Скорее всего, она сразу сходит в туалет именно туда, где можно откопать ямочку и потом закопать ее. Если же питомец сходил в туалет где-нибудь в уголке комнаты, промокните это место салфеткой и положите ее в лоток. В следующий раз кошка по запаху поймет, куда ей идти. Только ни в коем случае не кричите на животное – оно не соотнесет причину и следствие, а только испугается, - объясняет Наталья.

Еще совет: лоток можно поставить на специальный мягкий коврик, к которому будут прилипать кусочки наполнителя. Благодаря этому они не останутся на кошачьих лапах и не разлетятся по всему дому.

Все эти трудности кажутся мелочью по сравнению с тем, что котики дарят хозяйке свою ласку и любовь, бегут встречать ее. - Они очень успокаивают, - говорит Наталья. – А еще бегают, прыгают, показывают смешные рожицы. Например, наш Космос любит сесть перед зеркалом и «поговорить» сам с собой. Даже в трудный день это дает повод улыбнуться.



Наталья и кот Космос