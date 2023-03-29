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Влажная уборка и мытье мисочек каждый день. Как живут семьи с несколькими питомцами
29.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если у вас еще нет питомца, вы наверняка не знаете, что шерсть – это изысканная приправа к любому блюду, естественный утеплитель пола и изящное украшение подушки. Кошкам и собакам не особо знакомы и понятны правила чистоты, поэтому они всегда привносят в квартиру немного хаоса. Вместе с брендом
- Луна появилась у нас, когда я еще училась в университете. Прихожу домой с пар, а муж говорит, что меня ждет сюрприз. Я сразу подумала, что это собака, - вспоминает девушка. – И правда: в полотенце был завернут маленький меховой комочек. Муж купил щенка в переходе у бабушки. Правда, та обещала, что она вырастет в лабрадора, но этого не произошло. Луна скорее похожа на увеличенную таксу.
Супруги считали себя стопроцентными собачниками и даже не думали о еще одном питомце. Но дочка очень просила кошку. Семья начала изучать породы, остановились на рэгдолле – это добрые, спокойные и послушные коты. Пушка купили шестимесячным. Он сразу полюбил собаку Луну и привязался ко всей семье.
Пока мы с Полиной обсуждали питомцев, Стеша обнимала и гладила своего долгожданного питомца. Шерсть от рэгдолла летит во все стороны, поэтому сразу спрашиваем про уборку.
- Когда у нас была только собака, я пылесосила несколько раз в неделю, - вспоминает Полина. – У Луны довольно жесткая шерсть, она может даже впиться в ногу. Сейчас, когда появился Пушок, я вообще делаю уборку ежедневно. Если день не пылесосить, шерсть сразу будет чувствоваться под ногами. К тому же кот иногда может сходить в туалет мимо лотка или разнести древесный наполнитель по всей квартире.
Пушка часто водят к грумеру, а вот Луну вычесывают фурминатором дома. В процессе шерсть тоже разлетается – а потом оседает на полу и поверхностях.
У Полины дома тестируем
«Если кошка сходила мимо лотка, ни в коем случае не кричите на нее»
У Натальи и ее мамы живут четыре кошки. У каждой своя непростая история: наша героиня спасает животных, выхаживает их, а потом пристраивает в добрые руки. К некоторым привязывается особо – и они остаются в семье. Знакомимся: Марс, Космос, Маруся и Сэнди. Для фото всех вместе собрать не удалось, поэтому покажем по очереди.
- Котики нервничают – их может напугать неосторожное движение или звук камеры. Сейчас они в тепле и безопасности, но когда-то их жизни были наполнены рисками, - говорят хозяйки.
Например, у Космоса и Маруси были проблемы с глазами – у каждого осталось только по одному. А Сэнди вообще прилетела на самолете из Грузии. Там ей не нашлось дома, поэтому кошку регистрировали, прививали, везли сюда и сейчас пристраивают.
- Может, вам нужна кошка? – улыбается Наталья. – Сэнди примерно полтора года, она ласковая, спокойная, любит полежать. Уже стерилизована и обработана от паразитов. Можете написать мне в
Мы гладим Сэнди, в это время остальные коты наблюдают за гостями. Когда мы начинаем распаковывать робот-пылесос
- Сейчас весна, начинается период линьки. Поэтому шерсти больше обычного. Она оседает на поверхностях, на полу. Поэтому влажную уборку делаем каждый день, - говорит Наталья.
И это не все заботы: каждый день хозяйка моет мисочки питомцев, по мере загрязнения очищает лотки – в них засыпают качественные наполнители и добавляют специальные гигиенические средства. Благодаря внимательному отношению Натальи и ее мамы в квартире нет никаких неприятных запахов, везде поддерживается идеальная чистота, котики ухоженные и довольные.
- Наши спасенные питомцы быстро приучаются к лотку. Делюсь опытом: если у вас появилась кошка, вначале ей нужно ограничить пространство. Например, поселить в маленькой комнате или в клетке. Поставить лоток с бентонитовым наполнителем. Скорее всего, она сразу сходит в туалет именно туда, где можно откопать ямочку и потом закопать ее. Если же питомец сходил в туалет где-нибудь в уголке комнаты, промокните это место салфеткой и положите ее в лоток. В следующий раз кошка по запаху поймет, куда ей идти. Только ни в коем случае не кричите на животное – оно не соотнесет причину и следствие, а только испугается, - объясняет Наталья.
Все эти трудности кажутся мелочью по сравнению с тем, что котики дарят хозяйке свою ласку и любовь, бегут встречать ее.
- Они очень успокаивают, - говорит Наталья. – А еще бегают, прыгают, показывают смешные рожицы. Например, наш Космос любит сесть перед зеркалом и «поговорить» сам с собой. Даже в трудный день это дает повод улыбнуться.
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Если у вас еще нет питомца, вы наверняка не знаете, что шерсть – это изысканная приправа к любому блюду, естественный утеплитель пола и изящное украшение подушки....
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