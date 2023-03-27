«Вязнут машины, дети пропускают занятия». Жители деревни под Минском просят Лукашенко решить проблему с их дорогой

«До остановки детям и старикам приходится идти 3-4 километра»

Через Ляховщину проходит транзитная дорога H-8977, она же улица Центральная. Ей, рассказывают сельчане, минимум 400 лет. Дорога грунтовая и после дождя превращается в болото — вязнут не только ноги, но и машины. Жители Ляховщины говорят, что дорога не пригодна для движения маршруток и автобусов.

— По этой причине у нас не ходит школьный автобус и общественный транспорт. До ближайшей остановки детям и старикам приходится идти по грязи 3-4 километра. В деревне проживают многодетные семьи, десятки школьников. В непогоду они вынуждены пропускать занятия.

А пока асфальтированной дороги в Ляховщине нет, и транспорт общественный сюда не ходит, приезжают на машинах, рассказывают жильцы.