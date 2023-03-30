Гараж и баня встроенные, а в гостиной – огромные окна и второй свет. Посмотрите, какой дом построил белорус

— Мне нужны были теплые ворота шириной 5 метров. Я обратился в компанию « АЛЮТЕХ ». Изготовление заняло около десяти дней. После этого специалисты установили конструкции, показали, как правильно ими пользоваться.

Чтобы гармонично вписать ворота в экстерьер дома, Александр выбрал стильный серый цвет, который отлично сочетается с оттенком кровли и стен.

Установленные конструкции служат уже около семи лет, за это время им ни разу не понадобился полноценный ремонт, только своевременное техобслуживание раз в год. Единственное, что сменил хозяин, это ручной пульт: старый был в порядке, но уже износился внешне.

Чтобы продлить срок службы ворот, «АЛЮТЕХ» использует панели с замкнутым контуром стальных листов — такое решение защищает их от расслоения. К тому же в конструкциях применяются пружины, рассчитанные на 17 лет эксплуатации (при условии, что хозяин будет пользоваться воротами по 4 раза в день).

Кстати, производитель настолько уверен в качестве своих изделий, что предоставляет фирменную гарантию 10 лет на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей, стальных профилей системы направляющих и подвесов, элементов из оцинкованной стали. На ворота в целом и их отдельные элементы действует гарантия 2 года.