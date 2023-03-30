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Гараж и баня встроенные, а в гостиной – огромные окна и второй свет. Посмотрите, какой дом построил белорус
30.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для своего дома Александр взял готовый проект и частично изменил его. Помогли инженерное образование и опыт работы в строительстве. В итоге получился уютный деревянный дом, теплый и наполненный светом. Дополнительный комфорт обеспечили
Заехали в дом, когда еще не было второго этажа
Александру всегда хотелось жить в собственном доме. Поэтому в 2014 году он начал искать участок для строительства. В агрогородке Петришки Минского района ему понравилось всё – инфраструктура, спокойные соседи, лес и озеро неподалеку. К тому же отсюда до МКАД на машине можно доехать за 20 минут, а еще рядом есть железнодорожная станция. В Петришках Александр купил участок – и приступил к работе.
— Я нашел проект, который сам доработал и дочертил. Для строительства выбрал дерево. Плюсов много: дом теплый, экологичный, отлично вентилируется. Естественный воздухообмен в течение суток – порядка 80%. Недостатков особо нет: продуваемость углов решается качественным утеплением, а процесс усадки заканчивается спустя пять-шесть лет.
Еще одно преимущество деревянного дома – его необязательно отделывать дорогостоящими материалами. Александр изначально покрыл наружные стены специальным защитным составом немецкого производства. Обновлять его нужно раз в семь-девять лет.
— Для строительных и монтажных работ я нанимал различные бригады. Сам проводил мини-тендеры, чтобы выбрать лучшие предложения. По возможности контролировал все этапы работ. Над конструкцией дома работала фирма из-под Гродно: я привез им лес, они его подготовили на своей пилораме, привезли сюда, собрали стены и крышу, смонтировали кровлю.
На строительство ушло шесть лет. Александр с женой заехали в дом, как только был закрыт наружный контур первого этажа. Второй возводили уже после этого.
— Не было ни дверей, ни напольного покрытия, — улыбается хозяин. – Но мы уже начали жить в доме, чтобы было удобнее заканчивать строительство и делать ремонт.
— Мне нужны были теплые ворота шириной 5 метров. Я обратился в компанию «
Чтобы гармонично вписать ворота в экстерьер дома, Александр выбрал стильный серый цвет, который отлично сочетается с оттенком кровли и стен.
Установленные конструкции служат уже около семи лет, за это время им ни разу не понадобился полноценный ремонт, только своевременное техобслуживание раз в год. Единственное, что сменил хозяин, это ручной пульт: старый был в порядке, но уже износился внешне.
Чтобы продлить срок службы ворот, «АЛЮТЕХ» использует панели с замкнутым контуром стальных листов — такое решение защищает их от расслоения. К тому же в конструкциях применяются пружины, рассчитанные на 17 лет эксплуатации (при условии, что хозяин будет пользоваться воротами по 4 раза в день).
Кстати, производитель настолько уверен в качестве своих изделий, что предоставляет фирменную гарантию 10 лет на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей, стальных профилей системы направляющих и подвесов, элементов из оцинкованной стали. На ворота в целом и их отдельные элементы действует гарантия 2 года.
Гараж неотапливаемый, но при этом зимой температура в нем не опускается ниже 5 °C даже при серьезных морозах. И тоже во многом благодаря воротам. Толстые сэндвич-панели (40 мм, кстати, по теплопроводности сравнимы с кирпичной стеной 55 см) и специальные уплотнители не позволяют им промерзать.
Через гараж проходим в дом, Александр показывает котельную и рассказывает о коммуникациях в доме:
— В этой части Петришек – центральная канализация. Поэтому мы просто подвели ее к дому. Воду, газ и электричество тоже подвели, для этого понадобилось делать собственные проекты. Всё это стало самой большой статьей расходов, так как я выбирал качественные и долговечные материалы.
Двухконтурный газовый котел греет воду и обеспечивает отопление дома. По всему первому этажу уложены теплые полы, на втором – установлены радиаторы. В морозные зимы тратится примерно 700 «кубов» в месяц.
Продолжаем осматривать комнаты:
— Я не люблю, когда пространство нарезано на много маленьких помещений. На первом этаже у нас кухня, переходящая в столовую и гостиную, на втором — спальни и кабинет по 20 «квадратов».
В гостиной – большие окна и второй свет. Иногда хозяева разжигают дрова в камине, так внутри становится еще теплее и уютнее. Гостиная и кухня разделены реечной перегородкой: этот тренд Александр заметил еще в 2016 году, сейчас он набирает всё большую популярность. Рейки выглядят минималистично и при этом являются яркой деталью интерьера, а еще они не скрадывают свет. Еще больше света и ощущения простора дают стеклянные перила лестницы, ведущей на второй этаж.
Местность в Петришках холмистая, есть перепады высот, поэтому на своем участке Александр сделал подпорную стенку из бетона. Она зонирует площадь, разделяя придомовую территорию с зоной сада и огорода. Каждый год на участке добавляется что-то новое: Александр высадил туи, сакуру, грецкий орех, обустроил виноградник. В этом сезоне хочет поставить перголу, а на заднем дворе сделать кирпичную зону барбекю.
— Жить в своем доме очень комфортно. Да, он требует ухода, регулярной уборки огромной площади, но это того стоит. Причем я советую именно строить дом, а не покупать готовый: так вы меньше рискуете столкнуться с последствиями чужих ошибок.
ООО «Алютех Торговый Дом» УНП 190 736 339
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Гараж и баня встроенные, а в гостиной – огромные окна и второй свет. Посмотрите, какой дом построил белорус
Для своего дома Александр взял готовый проект и частично изменил его. Помогли инженерное образование и опыт работы в строительстве. В итоге получился уютный...
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