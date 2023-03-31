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Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)
31.03.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На этой неделе погода в Минске резко поменялась - вместо тепла пришли снегопады. Но к концу недели ситуация начала исправляться - выглянуло весеннее солнце. Realt прогулялся ранним утром по центру Минска и сделал много атмосферных фото. А еще мы заметили на улицах города очень необычную птицу. Показываем!
Среди городских птиц мы заметили и нечто особенное. Это яркая кукушка Realt, которую вы могли видеть в наших
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На этой неделе погода в Минске резко поменялась - вместо тепла пришли снегопады. Но к концу недели ситуация начала исправляться - выглянуло весеннее солнце. Realt...
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