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Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

31.03.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На этой неделе погода в Минске резко поменялась - вместо тепла пришли снегопады. Но к концу недели ситуация начала исправляться - выглянуло весеннее солнце. Realt прогулялся ранним утром по центру Минска и сделал много атмосферных фото. А еще мы заметили на улицах города очень необычную птицу. Показываем!

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Утром на улице еще прохладно, но солнце всходит уже по-весеннему рано и греет по-весеннему тепло. 


Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

А еще весна ощущается в том, что в городе уже много птиц.


Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Среди городских птиц мы заметили и нечто особенное. Это яркая кукушка Realt, которую вы могли видеть в наших рекламных роликах и на билбордах. 


Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Скоро кукушек Realt в городе станет много, ведь весна - это активный сезон для покупки и продажи квартир, домов и дач. Они будут поднимать настроение для того, чтобы вы могли с позитивным настроем воплощать свои мечты о жилье в реальность.


Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

Ищите квартиры мечты на Realt и оставайтесь с нами! Продолжение следует!

Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)
Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)
Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)
Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)
Куку, Минск! Смотрите, как красиво в городе солнечным весенним утром (много крутых фото)

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе погода в Минске резко поменялась - вместо тепла пришли снегопады. Но к концу недели ситуация начала исправляться - выглянуло весеннее солнце. Realt...
 
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