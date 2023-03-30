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"Корона" купила у "Евроопта" большую часть еще одного ТЦ. Цена - 17 млн долларов (и это рекорд)
30.03.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно
Что за ТЦ в Могилеве?
ТЦ "Е-Сити" на улице Гагарина 79/1 в Могилеве открылся в 2014 году. Он находится возле густонаселенного района города в Заднепровье.
Торговый центр построила компания "Евроторг". Она же им и управляла. Общая площадь ТЦ - 29,7 тысячи квадратных метров. Но теперь большая часть этой площади принадлежит уже компании "Табак-инвест".
Как следует из отчета "Коллиерз Интернешнл Консалтинг", "Табак-инвест" еще в апреле 2022 года купила у "Евроторга" торговое помещение на 19,1 тысячи квадратных метров в этом ТЦ. Цена - около 17,68 млн долларов. Это самая крупная сделка на рынке торговой недвижимости Беларуси в 2022 году.
Но тут стоит отметить, что в этом ТЦ до сих пор работает "Евроопт". И это не значит, что здесь откроется "Корона". "Табак-инвест" может просто сдавать эти площади в аренду "Евроторгу". Такая же ситуация наблюдается и в ТЦ "Е-Сити" в Лошице в Минске.
А что за магазин в Бресте?
Кроме того, в 2022 году "Табак-инвест" купила у брестской компании "Глера Ро Плюс" здание магазина "Марцін" на Костюшко,1 в этом областном центре. Он находится на выезде на Минск.
Таким образом, в 2022 году компания "Табак-инвест" значительно приросла коммерческой недвижимостью в Беларуси. Итого она купила: ТЦ "Е-Сити" в Лошице в Минске, площади в "Е-Сити" в Могилеве, магазин "Марцін" в Бресте, а также
О "Табак-инвест"
Компания "Табак-инвест" контролируется крупными белорусскими бизнесменами Павлом Топузидисом и Виктором Петровичем.
Она занимается производством и импортом сигарет, а также управляет сетью «Корона», торговым центром «Замок», а также загородным комплексом "Робинсон Клаб". Кроме того, ей принадлежат здания и помещения, которые компания сдает другим. Например, ТЦ "Бонус" в Каменной Горке. "Табак-Инвест" постоянно входит в топ налогоплательщиков Минска.
Общие итоги на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость
Как следует из отчета "Коллиерз Интернешнл Консалтинг", покупательская активность в 2022 году была высокой. Сделок с коммерческими объектами общей площадью более 5 тысяч квадратных метров совершено в 1,6 раз больше, чем в 2021 году и примерно столько же, как в 2019 или 2020 годах. В денежном выражении общий объем крупных сделок в 2022 году превышает сумму аналогичных показателей 2020 и 2021 годов.
В целом, в 2022 заключено 374 сделки с объектами коммерческой недвижимости размером более 500 квадратных метров каждый на общую сумму более 207 млн долларов. Средняя сумма сделки превышает 0,5 млн долларов, а средняя цена за 1 квадратный метр составляет 173 доллара (с учетом дешевых производственных объектов). 40% от общего объема сделок в денежном выражении совершалось с офисной недвижимостью, что означает, что многие инвесторы в 2022 году на спаде офисного рынка предпочитали приобретать качественные активы по привлекательной цене.
Доходность недвижимости практически не изменилась по сравнению с 2020-2021 годами и составила 9-11% для офисной и производственно-складской недвижимости, и 10-13% для торговой.
Полный отчет о рынке инвестиций в коммерческую недвижимость в 2022 году от "Коллиерз Интернешнл Консалтинг"
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Недавно мы рассказывали, что в конце 2022 года компания "Табак-инвест", которая управляет сетью "Корона", купила за 15 млн долларов ТЦ "Е-Сити" в Лошице в Минске. Но, как...
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