"Корона" купила у "Евроопта" большую часть еще одного ТЦ. Цена - 17 млн долларов (и это рекорд)

Торговый центр построила компания "Евроторг". Она же им и управляла. Общая площадь ТЦ - 29,7 тысячи квадратных метров. Но теперь большая часть этой площади принадлежит уже компании "Табак-инвест".

Как следует из отчета "Коллиерз Интернешнл Консалтинг", "Табак-инвест" еще в апреле 2022 года купила у "Евроторга" торговое помещение на 19,1 тысячи квадратных метров в этом ТЦ. Цена - около 17,68 млн долларов. Это самая крупная сделка на рынке торговой недвижимости Беларуси в 2022 году.

Но тут стоит отметить, что в этом ТЦ до сих пор работает "Евроопт". И это не значит, что здесь откроется "Корона". "Табак-инвест" может просто сдавать эти площади в аренду "Евроторгу". Такая же ситуация наблюдается и в ТЦ "Е-Сити" в Лошице в Минске.