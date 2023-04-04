|
Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся
04.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы решили посмотреть, какой процент от одного квадратного метра жители крупных городов Беларуси могут позволить за одну среднюю начисленную заработную плату. Оказалось, что жители Минска в этом вопросе не то, что не лидеры, а вообще аутсайдеры. Ведь за одну среднюю минскую зарплату можно купить лишь 65% квадратного метра - и это самое низкое значение из всех крупных городов страны. А вот в Мозыре за одну среднюю зарплату можно рассчитывать уже на 1,5 метра. Подробнее обо всем этом (и с цифрами) - в аналитике Realt.
Как росли зарплаты и цена за метр
Если сравнить среднемесячную начисленную заработную плату за январь 2023 года по крупнейшим городам страны, то самая высокая традиционно наблюдается в Минске — здесь она составила 2309 рублей (до вычета налогов), что в долларовом эквиваленте равно 866 $.
Также Минск отличается и самым дорогим жильем – согласно данным Национального Кадастрового Агентства, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в январе составила 1340 $. Тогда как самая низкая стоимость квартир установилась в Мозыре, где «квадрат» покупали в январе в среднем за 420$.
За год в большинстве городов страны стоимость квадратного метра увеличилась. Существеннее всего квадрат стал дороже в Могилеве и Новополоцке – плюс 10.4% и 10.1% соответственно. В то же время снизились цены только в трех городах: Полоцке (-5%), Мозыре (-3.7%) и Молодечно (-2.9%).
К январю прошлого года во всех городах среднемесячная начисленная заработная плата в долларовом эквиваленте увеличилась. Единственным исключением стал Солигорск, где снижение зарплаты в среднем составило почти 3%.
Таким образом за год в большинстве городов жилье стало доступнее: темп роста средней зарплаты значительно превышал рост стоимости квадратного метра. Тем не менее, есть города, где наблюдается обратная ситуация: в Гродно, Гомеле и Солигорске доступность жилья снизилась за счет более сильного роста цен квадратного метра по отношению к заработной плате.
За «квадрат» придется заплатить от 0,5 до 1,6 средних зарплат
В семи городах Беларуси наблюдается высокая доступность жилья. Самые доступные квартиры в центрах нефтепереработки – Мозыре и Новополоцке, где средняя цена квадратного метра на 51% и 32% соответственно ниже, чем средняя начисленная заработная плата. Также на 1 среднюю зарплату Бобруйска, Полоцка, Пинска, Орши и Баранович можно приобрести от 1 до 1,18 квадратных метров.
В остальных крупных городах страны стоимость 1 квадратного метра жилья эквивалентна 1,1−1,3 средней зарплаты. Среднестатистическому минчанину понадобится 1,6 зарплаты для покупки 1 квадратного метра жилья. По этому показателю столица ожидаемо «лидирует» в стране. В Бресте и Гродно покупка недвижимости также наиболее недоступна, где за 1 зарплату можно купить до 80% «квадрата».
Относительно стабильными можно назвать только «верх» и «низ» списка. За последние пять лет Мозырь лишь однажды уступил первенство Солигорску в 2019 году. В конце списка, ожидаемо, располагается Минск, однако, жилье в столице за пять лет стало доступнее на 9 п.п.
Среди областных центров сильнее всего пикировал Гродно: с 9 на 15 позицию, при этом покупательская способность практически не изменилась.
Из других крупных городов резкие скачки отмечены у Полоцка и Пинска. За счет снижения средней стоимости квадратного метра и роста заработной платы Полоцк и Пинск переместились на 4 и 5 позиций вверх, а доступность жилья в этих городах увеличилась на 35 и 32 процентных пункта соответственно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся
Мы решили посмотреть, какой процент от одного квадратного метра жители крупных городов Беларуси могут позволить за одну среднюю начисленную заработную плату....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)