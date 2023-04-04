Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

За год в большинстве городов страны стоимость квадратного метра увеличилась. Существеннее всего квадрат стал дороже в Могилеве и Новополоцке – плюс 10.4% и 10.1% соответственно. В то же время снизились цены только в трех городах: Полоцке (-5%), Мозыре (-3.7%) и Молодечно (-2.9%).

К январю прошлого года во всех городах среднемесячная начисленная заработная плата в долларовом эквиваленте увеличилась. Единственным исключением стал Солигорск, где снижение зарплаты в среднем составило почти 3%.

Таким образом за год в большинстве городов жилье стало доступнее: темп роста средней зарплаты значительно превышал рост стоимости квадратного метра. Тем не менее, есть города, где наблюдается обратная ситуация: в Гродно, Гомеле и Солигорске доступность жилья снизилась за счет более сильного роста цен квадратного метра по отношению к заработной плате.