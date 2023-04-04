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Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

04.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы решили посмотреть, какой процент от одного квадратного метра жители крупных городов Беларуси могут позволить за одну среднюю начисленную заработную плату. Оказалось, что жители Минска в этом вопросе не то, что не лидеры, а вообще аутсайдеры. Ведь за одну среднюю минскую зарплату можно купить лишь 65% квадратного метра - и это самое низкое значение из всех крупных городов страны. А вот в Мозыре за одну среднюю зарплату можно рассчитывать уже на 1,5 метра. Подробнее обо всем этом (и с цифрами) - в аналитике Realt.

Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

Как росли зарплаты и цена за метр

Если сравнить среднемесячную начисленную заработную плату за январь 2023 года по крупнейшим городам страны, то самая высокая традиционно наблюдается в Минске — здесь она составила 2309 рублей (до вычета налогов), что в долларовом эквиваленте равно 866 $.

Также Минск отличается и самым дорогим жильем – согласно данным Национального Кадастрового Агентства, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в январе составила 1340 $. Тогда как самая низкая стоимость квартир установилась в Мозыре, где «квадрат» покупали в январе в среднем за 420$.


Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

За год в большинстве городов страны стоимость квадратного метра увеличилась. Существеннее всего квадрат стал дороже в Могилеве и Новополоцке – плюс 10.4% и 10.1% соответственно. В то же время снизились цены только в трех городах: Полоцке (-5%), Мозыре (-3.7%) и Молодечно (-2.9%).

К январю прошлого года во всех городах среднемесячная начисленная заработная плата в долларовом эквиваленте увеличилась. Единственным исключением стал Солигорск, где снижение зарплаты в среднем составило почти 3%.

Таким образом за год в большинстве городов жилье стало доступнее: темп роста средней зарплаты значительно превышал рост стоимости квадратного метра. Тем не менее, есть города, где наблюдается обратная ситуация: в Гродно, Гомеле и Солигорске доступность жилья снизилась за счет более сильного роста цен квадратного метра по отношению к заработной плате.


Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

За «квадрат» придется заплатить от 0,5 до 1,6 средних зарплат

В семи городах Беларуси наблюдается высокая доступность жилья. Самые доступные квартиры в центрах нефтепереработки – Мозыре и Новополоцке, где средняя цена квадратного метра на 51% и 32% соответственно ниже, чем средняя начисленная заработная плата. Также на 1 среднюю зарплату Бобруйска, Полоцка, Пинска, Орши и Баранович можно приобрести от 1 до 1,18 квадратных метров.


Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

В остальных крупных городах страны стоимость 1 квадратного метра жилья эквивалентна 1,1−1,3 средней зарплаты. Среднестатистическому минчанину понадобится 1,6 зарплаты для покупки 1 квадратного метра жилья. По этому показателю столица ожидаемо «лидирует» в стране. В Бресте и Гродно покупка недвижимости также наиболее недоступна, где за 1 зарплату можно купить до 80% «квадрата».


Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

Как менялись позиции городов за 5 лет

Мы расставили 17 самых крупных городов Беларуси по доступности покупки жилья и отследили, как менялись позиции на протяжении последних 5 лет. Чтобы увеличить инфографику кликните на неё или переверните телефон, при использовании мобильной версии сайта.

Сколько метров жилья могут купить жители разных городов Беларуси на одну зарплату? Считаем и удивляемся

Относительно стабильными можно назвать только «верх» и «низ» списка. За последние пять лет Мозырь лишь однажды уступил первенство Солигорску в 2019 году. В конце списка, ожидаемо, располагается Минск, однако, жилье в столице за пять лет стало доступнее на 9 п.п.

Среди областных центров сильнее всего пикировал Гродно: с 9 на 15 позицию, при этом покупательская способность практически не изменилась.

Из других крупных городов резкие скачки отмечены у Полоцка и Пинска. За счет снижения средней стоимости квадратного метра и роста заработной платы Полоцк и Пинск переместились на 4 и 5 позиций вверх, а доступность жилья в этих городах увеличилась на 35 и 32 процентных пункта соответственно.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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