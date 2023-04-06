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«О, минчане − вы уже третьи за день». Честный рассказ о том, как мы искали пустующие дома из Единого реестра
06.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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«Мне тут уже стол надо выставлять – столько гостей приезжает»
Куда отправляется человек, который ищет «то, не знаю что» − конечно, поближе к озерам и лесам. Естественно, мы поступили также. В один из выходных дней неожиданно выглянуло солнце, и мы решили поехать в сторону Вилейского водохранилища. Погулять, подышать воздухом и заодно посмотреть пару пустующих домиков.
Дома мы искали в Едином
Вообще, предварительную подготовку к объезду пустующих хат лучше провести еще дома. Все варианты стоит сохранить в отдельный файл и распечатать на бумаге. Так будет удобнее. Мы в первый раз положились на сохраненные страницы в телефоне, и это было ошибкой. Мобильный интернет по мере приближения к затерянным в лесах деревушкам пропадал, и нам приходилось искать дома буквально наощупь. Впрочем, об этом позже.
До первого пустующего дома в деревне в Вязынском сельсовете Вилейского района мы добрались без приключений. Симпатичная улица, церковь, милые домики. А вот, кажется, и нужный нам объект. Выходим из машины и сразу встречаем улыбающегося мужчину:
− О, снова – минчане, мне тут уже надо стол выставлять – столько гостей за сегодня!
Оказывается, мы – уже третьи, приехавшие на машине с минскими номерами, кто в эти выходные решил посмотреть именно этот дом. Местный житель рассказывает, что живет напротив. Ну, точнее уже не живет – приезжает по выходным к матери, проводит лето. Мужчина расписывает нам все плюсы и минусы деревни, дает исчерпывающую информацию о доме соседки, делится рыбными местами.
Мы обходим интересующий нас дом, заглядываем внутрь, пытаемся оценить состояние сруба и нижних венцов.
К слову, если вы смотрите много домов за один день – обязательно делайте пометки сразу же на месте: участок такой-то, дорога такая-то, дом такой-то, рядом то и то. Иначе, по мере увеличения объектов, все они начинают путаться, и в голове остается каша.
От нового знакомого (возможно, даже будущего соседа) узнаем, что в ближайших деревнях, где тоже есть хаты на продажу, «не так живописно и смотреть нечего». Но мы выезжаем на трассу и все же решаем ехать по списку – раз уж находимся рядом, надо посмотреть все.
«Есть трактор, можно дернуть»
Находим следующую деревню – Буйли − и несколько раз ездим туда-сюда в поисках нужного адреса. Отмечу, что такое повторится еще не единожды. Из-за того, что документов на пустующую постройку порой нет, в реестре указывают только населенный пункт и улицу (если повезет, а то и без нее). В итоге, потенциальным покупателям приходится разбираться на местности. Мы делаем очередной круг и решаем уточнить координаты у местного жителя, которого заприметили за забором. Он отвечает, что пустующий дом в деревне есть, вон он − за поворотом.
Обрадовавшись, мы едем за поворот и сразу же с размаху застреваем в огромной весенней луже. Осматриваемся вокруг и понимаем, что вода залила не только дорогу, но и подошла почти к порогу заброшенной хаты. Весь участок (а мы уже по-хозяйски считаем его своим) также покрыт водой. Несколько минут пытаемся выбраться своими силами, но это не удается. Муж подкладывает под машину какие-то доски, найденные рядом, но тщетно. Я сижу в машине и пытаюсь разгадать посыл от дома: то ли это сигнал – остановитесь, заметьте меня, то ли наоборот – лучше не приближайтесь (позже выяснится, что последняя мысль была более верной). Размышления прерывает машина, проезжающая рядом. Водитель, увидев нас, сразу же предлагает свою помощь:
− У меня трактор есть в соседней деревне, могу дернуть, только подождать надо.
− Здорово, спасибо, будем ждать!
Подмога приходит через полчаса. Совсем скоро мы вновь оказываемся на твердой поверхности. В знак благодарности предлагаем спасителю деньги. Он не отказывается, но берет половину – говорит, и столько хватит.
Наш «танк» готов к новым приключениям и мы продолжаем путь. По дороге обсуждаем, насколько все-таки отзывчивые у нас люди. С такими односельчанами ничего не страшно. Впрочем, затопленный дом из списка все же вычеркиваем.
«Лучше посмотрите тот, что рядом. Это родственников моих, отдадут недорого»
Едем в следующую деревню с красивым названием Малышки. Еще больший восторг вызывает название улицы – Брусничная. Признаюсь честно, деревни с неблагозвучными названиями мы старались объезжать. Дом в Малышках указан с полным адресом, но его мы находим с большим трудом. Все же карта – не территория. На карте все ясно и понятно, да и навигатор показывает, что мы на месте, но рядом-то ничего нет. Для того чтобы найти пустующий объект, снова приходится покрутиться, пока из-за елок не показывается избушка.
На фотографии дом кажется неплохим, но по факту перед нами предстает совсем маленькая хатка не в лучшем состоянии. На участке − живописные елки, рядом речка (это плюс), но и кладбище (это минус). Мы быстро обходим дом кругом и решаем, что нет – не наш вариант. К тому же дом еще не выставлен на продажу. Уже садясь в машину, замечаем, что к нам идет местный житель с собакой. Кстати, совет – возьмите с собой какие-нибудь угощения. Милые четвероногие друзья будут встречать вас в каждом втором населенном пункте. Готовьтесь к тому, что дворняги и дома с вами посмотрят дома, и проведут экскурсию по окрестностям.
Выходим и знакомимся. Мужчина рассказывает, что в деревне продается еще несколько домов:
− Вот посмотрите на этот, а вон тот – родственников моих. Тоже отдадут недорого.
Новый знакомый делится телефонами продавцов и, как бы между прочим, за несколько минут рассказывает нам всю свою жизнь. Где родился, как учился, кем работал, семейное положение. Немного обалдев от объемов информации, благодарим и следуем дальше. Чуть позже делаем вывод: если понравился какой-то поселок, есть смысл поспрашивать про дома у местных – они всегда подскажут, что тут продается.
После лесной избушки Вилейский район становится неприветливым. Следующий дом нам, к сожалению, найти не удается. Точного адреса у постройки нет, а опознать ее по не очень четкой фотографии из реестра не выходит.
Вместо заброшки − хата со свежим ремонтом
Решаем заехать в район по соседству, приезжаем четко по адресу и обнаруживаем следы свежего ремонта. Только по некоторым деталям (расположение столбов и деревьев), понимаем, что перед нами – тот самый дом из базы. Получается, нашлись старые хозяева или кто-то уже купил хатку, а в базе она так и продолжает висеть, как бесхозная. Совет – перед выездом обязательно позвоните по указанным контактам в сельсоветы – возможно, интересующий вас дом уже продан.
Наше путешествие мы завершаем уже в сумерках, но от жадности пытаемся заехать в еще одну деревеньку. Хорошая дорога заканчивается за метров 600 от домов, и учитывая предыдущий опыт, мы решаем пойти пешком. Темно, мокро, фонарей нет, и только два смелых минчанина ищут заброшенную хату, чтобы потом превратить ее в дом мечты (с резным палисадом и гамаком под яблонями). В общем, так делать не надо. Населенный пункт оказывается совсем вымершим, покосившихся домов тут с десяток и непонятно, почему в базе указан всего один. В темноте населенный пункт выглядит максимально страшно и неуютно. Именно подобные дома и предлагаются за 37 рублей. Нюансы – нет дорог, людей и коммуникаций, вокруг – только пустые глазницы соседских строений. Не наш вариант.
В целом, за один день можно объехать 5-7 домов в одном районе. Из наблюдений − некоторые дома стоят не запертыми, в комнатах еще лежат вещи хозяев, висят фотографии, стоит мебель. Можно заглянуть внутрь и оценить состояние всей конструкции. Конечно, есть и такие, что пребывают в полном запустении – без окон, с провалившимися полами и сгнившей крышей. Но встречаются и хаты с замками на дверях – в этом случае можно обойти вокруг, осмотреть участок и заглянуть в окошки.
«Дом уже продан»: звонки в сельсоветы
Отсмотрев все объекты, начинается новый этап – обзвон. Каждый дом прикреплен к своему сельсовету – именно там вам подскажут судьбу постройки. Так, позвонив по нужным номерам, я узнала, что первый увиденный нами дом в окрестностях Вилейки, учитывая количество желающих, собираются выставить на аукцион. С начальной ценой в 3600 рублей, как минимум. Второй дом, возле которого мы застряли, уже продан. Видимо, покупатель видел эту хату в сухую погоду – раз приобрел постройку за 3300 рублей. Другие дома, которые нас заинтересовали, только готовят к продаже − по ним уже идут суды, или еще ищут владельцев. Отмечу, что во всех сельсоветах со мной были предельно вежливы – ответили на все вопросы, подсказали, где искать аукционы, и вообще, что делать, если желание влиться в сельскую жизнь стало ну очень сильным. В общем, поиски дома мечты продолжаются.
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«О, минчане − вы уже третьи за день». Честный рассказ о том, как мы искали пустующие дома из Единого реестра
С начала года многие «бездачники» воодушевились – в стране заработал Единый реестр пустующих домов. Благодаря более простой процедуре поиска и покупки, стать...
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