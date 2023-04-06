«О, минчане − вы уже третьи за день». Честный рассказ о том, как мы искали пустующие дома из Единого реестра

«Мне тут уже стол надо выставлять – столько гостей приезжает»

Куда отправляется человек, который ищет «то, не знаю что» − конечно, поближе к озерам и лесам. Естественно, мы поступили также. В один из выходных дней неожиданно выглянуло солнце, и мы решили поехать в сторону Вилейского водохранилища. Погулять, подышать воздухом и заодно посмотреть пару пустующих домиков.

Дома мы искали в Едином реестре и на публичной кадастровой карте (там удобнее смотреть – есть слой «пустующие дома»). При этом если на карте НКА выставлены исключительно дома, полностью подготовленные к продаже, то в реестре собраны все имеющиеся заброшки. Если интересуют только те, что уже оценены, нужно поставить фильтр «на продажу». Но если не хотите пропустить классный вариант, рекомендую просматривать вкладку «любые дома». Здесь собраны строения, которые уже попали в поле зрения местных сельсоветов, но еще не прошли все процедуры: поиск хозяев, объявление в прессе, суд и официальное признание дома пустующим. Что касается нас, то мы внимательно изучили дома в обеих вкладках и составили свой список понравившихся нам избушек. Сразу скажу, что в первую очередь мы ориентировались на место, а не на цену.

Вообще, предварительную подготовку к объезду пустующих хат лучше провести еще дома. Все варианты стоит сохранить в отдельный файл и распечатать на бумаге. Так будет удобнее. Мы в первый раз положились на сохраненные страницы в телефоне, и это было ошибкой. Мобильный интернет по мере приближения к затерянным в лесах деревушкам пропадал, и нам приходилось искать дома буквально наощупь. Впрочем, об этом позже.