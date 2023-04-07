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В «Грушевском Посаде» всем желающим предложили еще 30 квартир. Сколько стоит метр?

07.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс «Грушевский Посад» на проспекте Дзержинского строится уже около 7 лет. Начинал его возведение застройщик «Жилстройкомплект», а завершает — УКС «Запад». Квартиры в третьем доме уже давно раскуплены (их сдачи ждут около 450 семей), а вот в четвертой многоэатжке свободные метры еще есть.  Сегодня всем желающим предложили еще 30 квартир. Вторая проектная декларация появилась в газете «Звязда».

В «Грушевском Посаде» всем желающим предложили еще 30 квартир. Сколько стоит метр?

В последнем доме жилого комплекса «Грушевский Посад» будет 23 этажа, 2 подъезда и 210 квартир. На первых этажах со стороны главного фасада будут размещены встроенные помещения, и помещение товарищества собственников. Входы в жилую часть будут организованы с дворовой территории. Всего в доме будет 105 однушек, 84 двушки и 21 трешка. В каждой секции запроектировано по 2 лифта. Квартиры будут сдаваться с полной планировкой и черновой отделкой.

В настоящий момент всем желающим предлагается 30 квартир, расположенных на 11-13 этажах:

- 15 однокомнатных квартир площадью от 41,6 до 46,33 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3700 белорусских рублей;

− 6 двухкомнатных квартиры площадью от 58,52 до 62,58 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3560 белорусских рублей;

− 6 двухкомнатных квартиры общей площадью от 65,45 до 69,57 «квадратов». Стоимость квадратного метра − 3420 белорусских рублей;

− 3 трехкомнатные квартиры общей площадью 81 «квадрат». Стоимость квадратного метра − 3360 рублей.

Условия оплаты — первоначальный взнос в размере 30% от стоимости договора в течение 10 календарных дней, остаток — по графику платежей.

Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры в «Грушевском Посаде» составит около 154 тысяч рублей (или 53 тысячи долларов).

Документы для заключения договоров будут приниматься с 13 апреля в офисе УКС «Запад».

В «Грушевском Посаде» всем желающим предложили еще 30 квартир. Сколько стоит метр?

Первоначально жилой комплекс «Грушевский посад», расположенный рядом с метро «Грушевка», строил «Жилстройкомплект». В состав комплекса должны были войти четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первые два дома были сданы еще в 2014−15-м годах, оставшаяся стройка остановилась в 2020-м. Дом № 3 был возведен частично (готовность первых подъездов составляла − 93%), дом № 4 − даже не начат. Сам же застройщик, против которого уже возбуждено уголовное дело, переехал в Польшу.

Общее количество обманутых дольщиков составило около 450 семей. Держатели жилищных облигаций «Жилстройкомплект» обращались к городским властям, записывали обращение к президенту. В сентябре 2021 года появился Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», относящийся к «Грушевскому посаду». Проектировщиком назначили «Белгоспроект», генподрядной организацией стал «Стройтрест № 4», заказчиком − УКС «Запад». Работы на стройке возобновились в мае 2022 года.

В настоящий момент самый высокий уровень готовности у первых секций дома № 3 − их намечается ввести в эксплуатацию уже весной. До конца 2023-го планируется сдать дом целиком. Работа над четвертой высоткой комплекса также уже начата. Четвертый дом намерены ввести в эксплуатацию в 2024-м году.

 
Теги: Минск
 
 
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Жилой комплекс «Грушевский Посад» на проспекте Дзержинского строится уже около 7 лет. Начинал его возведение застройщик «Жилстройкомплект», а завершает —...
 
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