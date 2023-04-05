"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога

— В конце 2000-х бывшее поле сельсовет разделил на участки под жилищное строительство — получилось порядка 80 участков. Единственный доступ к этим участкам как раз по дороге, которая проходит вдоль поля. По этой же дороге ездит и сельхозтехника, по ней же едут и дачники к кооперативам и садовым товариществам. Для всего этого использовалась только эта дорога — Н-8960. Она не имеет никакого покрытия, это просто укатанный песок с глиной. Люди строились, дорога деформировалась, но до какого-то момента было терпимо: грейдером получалось выравнивать дорогу.

«Не смогла подъехать машина, которая обслуживает канализацию»

Но в этом году, говорят жильцы, грейдер уже не спасет.

— Со временем сложилась такая ситуация, что сколько ни выравнивай грейдером, осенью и весной дорога приходит в полную непригодность. В этом году ситуация просто катастрофическая. Те, кто живет здесь давно, рассказывают, что до этого года ни разу не еще не было такого, чтобы не смогли проехать машины. Были сложности у легковых машин с низкой посадкой, но грузовые проезжали.

Но сейчас еще пару участков решили построиться, ездили самосвалы — и дороги нет вообще. Сейчас это выглядит как танковый полигон. На днях соседи писали в чате, что к участку не смогла подъехать коммунальная машина, которая обслуживает канализацию. Не могут проехать мусоровозы.

Жители Ратомки сами пытались внедорожниками накатать дорогу через проходящее рядом поле.

— Но учитывая, что это чернозем — хватает на день два, а потом ехать снова невозможно. Да и ездить по полю — это кощунство и, мягко говоря, неправильно. Сельскохозяйственные земли должны по назначению использоваться.