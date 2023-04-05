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"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога

05.04.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы писали о деревне Ляховщина — из-за плохой дороги там не может проехать транспорт, а детям приходится пропускать занятия, потому что не ходит школьный автобус. Жители Ляховщины записали обращение к Александру Лукашенко. «Складывается впечатление, что наша деревня забыта. Чем жители нашей деревни отличаются от жителей Подгорья, Ратомки, Крыжовки, где давно уже заасфальтированы дороги?» — задаются вопросом они. Но после публикации в редакцию Realt обратился и житель Ратомки. «Это неправда, что в Ратомке дороги заасфальтированы. Проезда к улице Олимпийской нет от слова совсем. Люди вынуждены ехать по полю, дорога раскисла совсем», — написал Сергей. Пообщались с ним и узнали о проблеме. К этой улице перестал ездить Яндекс Go, а машины приходится оставлять далеко на проезжей части.

"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
Фото предоставлены героями публикации.

— В конце 2000-х бывшее поле сельсовет разделил на участки под жилищное строительство — получилось порядка 80 участков. Единственный доступ к этим участкам как раз по дороге, которая проходит вдоль поля. По этой же дороге ездит и сельхозтехника, по ней же едут и дачники к кооперативам и садовым товариществам. Для всего этого использовалась только эта дорога — Н-8960. Она не имеет никакого покрытия, это просто укатанный песок с глиной. Люди строились, дорога деформировалась, но до какого-то момента было терпимо: грейдером получалось выравнивать дорогу. 

«Не смогла подъехать машина, которая обслуживает канализацию»

Но в этом году, говорят жильцы, грейдер уже не спасет.

— Со временем сложилась такая ситуация, что сколько ни выравнивай грейдером, осенью и весной дорога приходит в полную непригодность. В этом году ситуация просто катастрофическая. Те, кто живет здесь давно, рассказывают, что до этого года ни разу не еще не было такого, чтобы не смогли проехать машины. Были сложности у легковых машин с низкой посадкой, но грузовые проезжали.

Но сейчас еще пару участков решили построиться, ездили самосвалы — и дороги нет вообще. Сейчас это выглядит как танковый полигон. На днях соседи писали в чате, что к участку не смогла подъехать коммунальная машина, которая обслуживает канализацию. Не могут проехать мусоровозы. 

Жители Ратомки сами пытались внедорожниками накатать дорогу через проходящее рядом поле.

— Но учитывая, что это чернозем — хватает на день два, а потом ехать снова невозможно. Да и ездить по полю — это кощунство и, мягко говоря, неправильно. Сельскохозяйственные земли должны по назначению использоваться.  

"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
Так выглядит поле, по которому раньше ездили жители Ратомки. Но со временем и по этой «дороге» стало сложно проехать.

Сергей говорит, что они обращались в исполком Минского района, в Ждановичский сельсовет и в «Минрайгорремавтодор».

— В «Минрайгоррематодоре» нам сказали, что по всей стране плохо с дорогами. Когда был мороз, они попытались что-то сделать — вызвали грейдер. Но когда чуть-чуть подтаяло — все снова поплыло, и дороги нет. Сейчас люди едут по асфальтированной дороге, а когда асфальт заканчивается, оставляют машины (они стоят на проезжей части с двух сторон), обувают резиновые сапоги — и кто по полю, кто по пустырю, кто в обход идут пешком, потому что проехать невозможно, если это не полноприводный внедорожник. Нам идти чуть больше километра.

Кстати, на днях жена хотела вызвать такси — но в приложении было отмечено, что больше машины сюда не ходят. Хотя раньше можно было доехать — и зимой, и летом. 

"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
Трактор вытягивает легковую машину.

«Фонари освещают непролазный пустырь, а дороги нет»

Когда жители Ратомки обращались в Минрайисполком и Ждановичский сельсовет им объяснили, что дорогу не могут сейчас построить, потому что рядом запланировано строительство водонапорной башни. Иначе ее нарушат во время строительства.

— Как мы ни писали, что большинство людей уже построили дома, самостоятельно пробурили себе скважины и готовы письменно отказаться от строительства водонапорной башни (нужна дорога, а не водонапорная башня), никакого результата это не принесло. Более того, вдоль предполагаемой дороги уже провели электричество и поставили осветительные столбы. Теперь они освещают непролазный пустырь, а накатанная дорога идет совсем в другом месте. 

"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога

Когда именно должна появиться водонапорная башня, жильцы не знают.

— Нам сказали только то, что на 2023-2024 год запланировано финансирование проектно-изыскательских работ. А когда дойдет до самого строительства и дойдет ли — неизвестно. Но мы это слышали это еще лет пять назад. 

5 апреля в Ратомку привезли песок, чтобы выровнять дорогу.

— Когда будут выравнивать, мы не знаем. Но без камней с первыми дождями песок смоется вниз на асфальт, — говорят жильцы.

"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога

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Недавно мы писали о деревне Ляховщина — из-за плохой дороги там не может проехать транспорт, а детям приходится пропускать занятия, потому что не ходит школьный...
 
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