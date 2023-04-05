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"Она стала похожа на танковый полигон". Жители Ратомки показали, во что превратилась их дорога
05.04.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
— В конце 2000-х бывшее поле сельсовет разделил на участки под жилищное строительство — получилось порядка 80 участков. Единственный доступ к этим участкам как раз по дороге, которая проходит вдоль поля. По этой же дороге ездит и сельхозтехника, по ней же едут и дачники к кооперативам и садовым товариществам. Для всего этого использовалась только эта дорога — Н-8960. Она не имеет никакого покрытия, это просто укатанный песок с глиной. Люди строились, дорога деформировалась, но до какого-то момента было терпимо: грейдером получалось выравнивать дорогу.
«Не смогла подъехать машина, которая обслуживает канализацию»
Но в этом году, говорят жильцы, грейдер уже не спасет.
— Со временем сложилась такая ситуация, что сколько ни выравнивай грейдером, осенью и весной дорога приходит в полную непригодность. В этом году ситуация просто катастрофическая. Те, кто живет здесь давно, рассказывают, что до этого года ни разу не еще не было такого, чтобы не смогли проехать машины. Были сложности у легковых машин с низкой посадкой, но грузовые проезжали.
Но сейчас еще пару участков решили построиться, ездили самосвалы — и дороги нет вообще. Сейчас это выглядит как танковый полигон. На днях соседи писали в чате, что к участку не смогла подъехать коммунальная машина, которая обслуживает канализацию. Не могут проехать мусоровозы.
Жители Ратомки сами пытались внедорожниками накатать дорогу через проходящее рядом поле.
— Но учитывая, что это чернозем — хватает на день два, а потом ехать снова невозможно. Да и ездить по полю — это кощунство и, мягко говоря, неправильно. Сельскохозяйственные земли должны по назначению использоваться.
Сергей говорит, что они обращались в исполком Минского района, в Ждановичский сельсовет и в «Минрайгорремавтодор».
— В «Минрайгоррематодоре» нам сказали, что по всей стране плохо с дорогами. Когда был мороз, они попытались что-то сделать — вызвали грейдер. Но когда чуть-чуть подтаяло — все снова поплыло, и дороги нет. Сейчас люди едут по асфальтированной дороге, а когда асфальт заканчивается, оставляют машины (они стоят на проезжей части с двух сторон), обувают резиновые сапоги — и кто по полю, кто по пустырю, кто в обход идут пешком, потому что проехать невозможно, если это не полноприводный внедорожник. Нам идти чуть больше километра.
Кстати, на днях жена хотела вызвать такси — но в приложении было отмечено, что больше машины сюда не ходят. Хотя раньше можно было доехать — и зимой, и летом.
«Фонари освещают непролазный пустырь, а дороги нет»
Когда жители Ратомки обращались в Минрайисполком и Ждановичский сельсовет им объяснили, что дорогу не могут сейчас построить, потому что рядом запланировано строительство водонапорной башни. Иначе ее нарушат во время строительства.
— Как мы ни писали, что большинство людей уже построили дома, самостоятельно пробурили себе скважины и готовы письменно отказаться от строительства водонапорной башни (нужна дорога, а не водонапорная башня), никакого результата это не принесло. Более того, вдоль предполагаемой дороги уже провели электричество и поставили осветительные столбы. Теперь они освещают непролазный пустырь, а накатанная дорога идет совсем в другом месте.
Когда именно должна появиться водонапорная башня, жильцы не знают.
— Нам сказали только то, что на 2023-2024 год запланировано финансирование проектно-изыскательских работ. А когда дойдет до самого строительства и дойдет ли — неизвестно. Но мы это слышали это еще лет пять назад.
5 апреля в Ратомку привезли песок, чтобы выровнять дорогу.
— Когда будут выравнивать, мы не знаем. Но без камней с первыми дождями песок смоется вниз на асфальт, — говорят жильцы.
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