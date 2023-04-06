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3 тысячи долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ
06.04.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района для ведения коллективного садоводства. Рассказываем о результатах торгов.
На аукцион было выставлено 10 земельных дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территории Смолевичского района. Земельные наделы небольшие по площади и имеют возможность подведения к постройкам электричества. Лишь на одном участке, на который и была подана одна заявка, есть возможность подведения к постройке газа.
Данный надел (лот № 9) находится на территории Драчковского сельсовета в СТ «Конверсия», 4, и имеет кадастровый номер 624880800010000163 (22 км от Минска). Площадь участка составляет 5,79 сотки.
Начальная цена на лот составила 8 000 рублей. Он продан единственному заявителю за 8 400 рублей, или 2 895 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Заинтересовал одного человека и лот № 10 - участок 10 соток с кадастровым номером 624882000022000144 в Заболотском сельсовете в СТ «Ветераны войны Загорья», 42 (34 км от МКАД). Есть возможность подведения к объекту строительства электричества.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Смолевичского района для ведения...
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