3 тысячи долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

На аукцион было выставлено 10 земельных дачных участков. Все они расположены в садовых товариществах, созданных на территории Смолевичского района. Земельные наделы небольшие по площади и имеют возможность подведения к постройкам электричества. Лишь на одном участке, на который и была подана одна заявка, есть возможность подведения к постройке газа.