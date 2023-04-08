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Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

08.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Барнхаусы в Беларуси прижились и удачно вписались в застройку загородных поселков и садовых товариществ. Сегодня мы подробно расскажем об устройстве, интерьере и инженерной начинке одного из них — речь пойдет о компактном доме для молодой пары в СТ в 39 километрах от Минска.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

У молодой пары из Минска был шанс решить вопрос с жильем стандартно — купить квартиру. Но наступила эпоха ковида и появился новый вариант — уехать из города. Тем более, что супругам можно работать удаленно. Втягиваться в большую стройку желания не было, поэтому минчане занялись поисками готового дома. Такой нашелся в садовом товариществе «Черемушки-люкс» рядом с Дзержинском. Почему именно здесь? Просто место понравилось — поселок современный, с большими участками, широкими улицами, рядом городская инфраструктура. При этом в 25 метрах начинается лес.

Дом продавался под чистовую отделку, поэтому новым владельцам достался самый приятный этап стройки — работа с интерьером.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Если заглянуть под фасад, то там мы обнаружим деревянный каркас, 150 мм минваты и 30 мм плит МДВП «Белтермо». Благодаря этому стены не продуваются и отлично держат тепло.

То же самое можно сказать про пол и скаты кровли. Отметим, что барнхаус стоит на винтовых сваях, но он не выглядит как строение на спичках-подпорках — цоколь скрыт отделкой фасада практически до самой отмостки из гальки. Полы, кстати, не батутят.

Кровля здесь фальцевая, переходящая на стены. С торцов дом зашит имитацией бруса, покрашенного в тон металлических стен и кровли.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Во внешнем виде запоминаются высокие окна, обеспечивающие обилие естественного света внутри дома.

Дом компактный — 57 квадратов всего. Но этого более чем достаточно для семьи из двух-трех человек.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

На первом этаже находится общее пространство гостиной со вторым светом и высотой потолка 5 метров. Тут же нашлось место и для небольшой встроенной кухни.

На первом уровне располагаются санузел и кабинет, который при необходимости можно переоборудовать в детскую.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Второй этаж — это одна комната под потолком, которая используется как спальня. Ее фишка — большие окна с двух сторон.

После покупки барнхауса владельцы занимались интерьером. Для него был выбран лаконичный скандинавский стиль.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Стены оклеили обоями и покрасили в белый. Потолки здесь повторяют форму двускатной крыши, зашиты имитацией бруса. Дерево затонировали пропиткой и получили интересный контраст белых стен и медового цвета потолка. Кстати, лестница и ограждение комнаты-антресоли также деревянные и попадают в тон потолочной отделки. Последний пазл в интерьерной картине — современная мебель, люстры и светильники, декоративные элементы.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Особую атмосферу создает скандинавская печь-камин Wiking Miro на дровах. Это довольно дорогая «игрушка», но о ее приобретении владельцы не жалеют. Для своих скромных габаритов у нее просто огромное стекло, которое не покрывается копотью. Имеется также автоматическая регулировка горения. Особенность печки еще в том, что нижняя часть совсем не греется, так что ее можно устанавливать прямо на деревянный пол — для каркасного дома это просто находка. Рекомендуется защитить только небольшую зону непосредственно перед печью от случайных угольков.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Пространства за камином немного, поэтому от теплового излучения нужно было защитить холодильник и стену — с этим справляется специальный черно-белый экран.

Здесь стоит сказать, что камин работает как вспомогательный отопительный прибор — комнаты и санузел обогревают конвекторы и инверторный кондиционер (работает зимой на обогрев).

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

В гостиной установлен бризер — устройство приточной вентиляции. Так что в дом постоянно подается свежий воздух. Благодаря встроенному рекуператору, с улицы он поступает подогретым.

На участке пробурена своя скважина. Вода в кранах предварительно проходит через систему фильтрации. Нагревается же вода в электробойлере. Канализация местная — под землей закопана емкость на 11 кубов.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Для усиления сигнала интернета от А1 установлена антенна.

Территории вокруг дома тоже стоит уделить внимание. На 10 сотках растет целый лес — большие сосны, елочки, березы. Под ними — газон. В дальнего конце участка находится вместительный хозблок из профилированного бруса.

Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен
Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

От улицы у въезда сделана парковка, отсыпанная щебнем. Владения огорожены стильным забором из металлокасет.

После двух с половиной лет жизни за городом владельцы решили дом продавать. С мебелью и техникой его оценили в 79 900 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Барнхаусы в Беларуси прижились и удачно вписались в застройку загородных поселков и садовых товариществ. Сегодня мы подробно расскажем об устройстве, интерьере и...
 
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