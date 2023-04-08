Барнхаус для молодых супругов в СТ под Минском. Смотрим, как он выглядит и как устроен

Если заглянуть под фасад, то там мы обнаружим деревянный каркас, 150 мм минваты и 30 мм плит МДВП «Белтермо». Благодаря этому стены не продуваются и отлично держат тепло.

То же самое можно сказать про пол и скаты кровли. Отметим, что барнхаус стоит на винтовых сваях, но он не выглядит как строение на спичках-подпорках — цоколь скрыт отделкой фасада практически до самой отмостки из гальки. Полы, кстати, не батутят.

Кровля здесь фальцевая, переходящая на стены. С торцов дом зашит имитацией бруса, покрашенного в тон металлических стен и кровли.