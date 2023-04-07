ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой

07.04.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В минском микрорайоне Лошица продолжается масштабное строительство. Большинство многоквартирных домов там возводят для очередников, но порой жилье предлагают и всем желающим. Так, сегодня в газете «Минский курьер» появилась декларация на 10 квартир в строящейся высотке в Лошице-8.1. Рассказываем, что это за дом, и какие квартиры выставили на продажу.

В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой

Речь идет о доме №6.2 (по генплану). Высотка будет состоять из одного подъезда, 19 этажей и 108 квартир. Это − утепленный «каркасник» с перегородками из кирпичей, а также керамических и керамзитобетонных блоков. Разместится многоэтажка в районе улицы Станислава Монюшко.

Сообщается, что на 1-м этаже дома появятся встроенные помещения: непродовольственный магазин, объект многофункционального назначения и помещение товарищества собственников. Всего в многоэтажке будет 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 54 трехкомнатные квартиры.

К слову, так как дом планировалось полностью отдать очередникам, квартиры в нем запроектированы с выполнением всех отделочных работ. В комнатах будут обои и краска, на полах − линолеум и плитка. 

В данный момент всем желающим предлагают 10 однокомнатных квартир площадью около 53 квадратных метров. Жилье расположено на 2, 5, 6, 12-14, 16-19 этажах.

Стоимость «квадрата» − 3223,95 рубля. Таким образом, приобрести однокомнатную квартиру можно за сумму около 170 тысяч рублей (или 58 тысяч долларов).


В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой
Так стройка высотки выглядела в феврале. К дому будут примыкать панельные девятиэтажки. Фото "Минскстрой"

Дом начали строить еще в августе 2021 года, а завершить планируют в конце лета этого года.

Прием заявлений начнется с 17 апреля в УКСе Мингорисполкома. Оплата первоначального взноса ориентировочно составит 41 % от стоимости квартиры в течение 20 дней.


В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой
План микрорайона Лошица-8.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском микрорайоне Лошица продолжается масштабное строительство. Большинство многоквартирных домов там возводят для очередников, но порой жилье предлагают и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«О, минчане − вы уже третьи за день». Честный рассказ о том, как мы искали пустующие дома из Единого реестра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2023
Mir24.TV Belarus
07.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика