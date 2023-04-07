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В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой
07.04.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В минском микрорайоне Лошица продолжается масштабное строительство. Большинство многоквартирных домов там возводят для очередников, но порой жилье предлагают и всем желающим. Так, сегодня в газете «Минский курьер» появилась декларация на 10 квартир в строящейся высотке в Лошице-8.1. Рассказываем, что это за дом, и какие квартиры выставили на продажу.
Речь идет о доме №6.2 (по генплану). Высотка будет состоять из одного подъезда, 19 этажей и 108 квартир. Это − утепленный «каркасник» с перегородками из кирпичей, а также керамических и керамзитобетонных блоков. Разместится многоэтажка в районе улицы Станислава Монюшко.
Сообщается, что на 1-м этаже дома появятся встроенные помещения: непродовольственный магазин, объект многофункционального назначения и помещение товарищества собственников. Всего в многоэтажке будет 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 54 трехкомнатные квартиры.
К слову, так как дом планировалось полностью отдать очередникам, квартиры в нем запроектированы с выполнением всех отделочных работ. В комнатах будут обои и краска, на полах − линолеум и плитка.
В данный момент всем желающим предлагают 10 однокомнатных квартир площадью около 53 квадратных метров. Жилье расположено на 2, 5, 6, 12-14, 16-19 этажах.
Стоимость «квадрата» − 3223,95 рубля. Таким образом, приобрести однокомнатную квартиру можно за сумму около 170 тысяч рублей (или 58 тысяч долларов).
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В минском микрорайоне Лошица продолжается масштабное строительство. Большинство многоквартирных домов там возводят для очередников, но порой жилье предлагают и...
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