В доме для очередников в Лошице квартиры неожиданно предложили всем желающим. Еще и с отделкой

Речь идет о доме №6.2 (по генплану). Высотка будет состоять из одного подъезда, 19 этажей и 108 квартир. Это − утепленный «каркасник» с перегородками из кирпичей, а также керамических и керамзитобетонных блоков. Разместится многоэтажка в районе улицы Станислава Монюшко.

Сообщается, что на 1-м этаже дома появятся встроенные помещения: непродовольственный магазин, объект многофункционального назначения и помещение товарищества собственников. Всего в многоэтажке будет 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 54 трехкомнатные квартиры.