14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

На лот было подано 4 заявки. Он продан за 82 000 рублей, или 28 021 доллар.

Были востребованы на аукционе и 2 участка в д. Белица и д. Валицковщина Самохваловичского сельсовета. На них претендовали 7 и 3 человека соответственно. Участки оснащены только электричеством. Надел в Белице был оценен в 20 000 рублей, в Валицковщине – в 25 000 рублей. Они проданы за 44 500 рублей, или 15 206 долларов, и за 53 590 рублей, или 18 312 долларов соответственно.

Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет. Ни один из них не имеет коммуникаций. Торги прошли по 4 наделам.

Они расположены в д. Козловка (2) и д. Птичь (2). На участки в Козловке претендовали 5 и 4 человека, в д. Птичь – по 2 на каждый.