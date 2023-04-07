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14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском
07.04.2023 14:47 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Самое большое количество заявок – 14 – зарегистрировано организаторами аукциона на лот № 25. Участок расположен в брестском от Минска направлении, на берегу реки Птичь, в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. От столичного микрорайона Малиновка до надела всего 9 километров. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.
Цена на лот в ходе торгов поднялась до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по официальному курсу Нацбанка на 7 апреля.
Щомыслицкий сельсовет также выставлял на аукцион участки в д. Поповичи (2) и д. Ходаково. По всем лотам прошли торги.
Самый дорогой участок № 175 был предложен Папернянским сельсоветом в аг. Семково.
Цена на него составила 79 000 рублей. Желающих купить лот не нашлось. Площадь надела без коммуникаций составляет 15 соток.
А вот по двум участкам в Селютах данного сельсовета прошли торги. На них претендовали по 3 и 2 человека. Наделы также не имеют коммуникаций и были оценены в 32 000 рублей (каждый).
Колодищанский сельсовет на этот раз выставлял на аукцион только один участок № 4 в аг. Колодищи на ул. Алмазной. Площадь надела составляет почти 11 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.
Лот был оценен в 60 000 рублей. При наличии 5 заявителей его удалось продать за 171 187 рублей, или 58 497 долларов.
Один участок № 1 предложил на аукцион и Боровлянский сельсовет. Он находится в д. Курганы. Надел в 11 соток оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.
На лот было подано 4 заявки. Он продан за 82 000 рублей, или 28 021 доллар.
Были востребованы на аукционе и 2 участка в д. Белица и д. Валицковщина Самохваловичского сельсовета. На них претендовали 7 и 3 человека соответственно. Участки оснащены только электричеством. Надел в Белице был оценен в 20 000 рублей, в Валицковщине – в 25 000 рублей. Они проданы за 44 500 рублей, или 15 206 долларов, и за 53 590 рублей, или 18 312 долларов соответственно.
Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет. Ни один из них не имеет коммуникаций. Торги прошли по 4 наделам.
Они расположены в д. Козловка (2) и д. Птичь (2). На участки в Козловке претендовали 5 и 4 человека, в д. Птичь – по 2 на каждый.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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