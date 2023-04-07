ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

07.04.2023 14:47 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.

14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском
Фото носит иллюстративный характер.

Самое большое количество заявок – 14 – зарегистрировано организаторами аукциона на лот № 25. Участок расположен в брестском от Минска направлении, на берегу реки Птичь, в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. От столичного микрорайона Малиновка до надела всего 9 километров. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.

Цена на лот в ходе торгов поднялась до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по официальному курсу Нацбанка на 7 апреля.

Щомыслицкий сельсовет также выставлял на аукцион участки в д. Поповичи (2) и д. Ходаково. По всем лотам прошли торги.

Самый дорогой участок № 175 был предложен Папернянским сельсоветом в аг. Семково.

Цена на него составила 79 000 рублей. Желающих купить лот не нашлось. Площадь надела без коммуникаций составляет 15 соток.

А вот по двум участкам в Селютах данного сельсовета прошли торги. На них претендовали по 3 и 2 человека. Наделы также не имеют коммуникаций и были оценены в 32 000 рублей (каждый).

Колодищанский сельсовет на этот раз выставлял на аукцион только один участок № 4 в аг. Колодищи на ул. Алмазной. Площадь надела составляет почти 11 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.

Лот был оценен в 60 000 рублей. При наличии 5 заявителей его удалось продать за 171 187 рублей, или 58 497 долларов.

Один участок № 1 предложил на аукцион и Боровлянский сельсовет. Он находится в д. Курганы. Надел в 11 соток оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.

На лот было подано 4 заявки. Он продан за 82 000 рублей, или 28 021 доллар.

Были востребованы на аукционе и 2 участка в д. Белица и д. Валицковщина Самохваловичского сельсовета. На них претендовали 7 и 3 человека соответственно. Участки оснащены только электричеством. Надел в Белице был оценен в 20 000 рублей, в Валицковщине – в 25 000 рублей. Они проданы за 44 500 рублей, или 15 206 долларов, и за 53 590 рублей, или 18 312 долларов соответственно.

Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет. Ни один из них не имеет коммуникаций. Торги прошли по 4 наделам.

Они расположены в д. Козловка (2) и д. Птичь (2). На участки в Козловке претендовали 5 и 4 человека, в д. Птичь – по 2 на каждый.

Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.


14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

14 человек на один участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском районе. Какие наделы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«О, минчане − вы уже третьи за день». Честный рассказ о том, как мы искали пустующие дома из Единого реестра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2023
Mir24.TV Belarus
07.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика