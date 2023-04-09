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Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

09.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для тех, кто хотел бы жить за городом в собственном доме, но с доступной городской инфраструктурой, можно рассмотреть готовое жилье в ближайших к столице райцентрах. Сегодня в нашей подборке - дома в 30 км от Минска.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Смолевичи, Московское направление

В этом городе самое большее предложение индивидуальных домов. Но если внимательно присмотреться, то львиная доля объявлений — от жилого комплекса Lipki Village. В продаже новые коттеджи с благоустроенными участками, всеми коммуникациями, под чистовую отделку.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Цены соответствующие — самый дешевый стоит 115 000 долларов. Подробнее о поселке и готовых к продаже домам можно почитать здесь.

А вот домов, в которые можно сразу заезжать, не так и много. Один из самых дорогих, но с отделкой и мебелью находится в микрорайоне индивидуальной застройки Липки. Он деревянный, с мансардным этажом и автонавесом, построен в 2021 году. Общая площадь — 156,9 м2.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Дом подключен к газу, водопроводу и центральной канализации, подведено оптоволокно.

Отапливается газовым конденсационным котлом последнего поколения, дополнительно установлен электрокотел. Весь дом обогревается теплыми полами.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Участок 15 соток благоустроен, огорожен, имеется хозблок. Стоимость128 000 долларов.

В этом же районе продается новый дом подешевле — за 69 900 долларов. Правда, без чистовой отделки и благоустройства участка.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Ближе к центру дома дешевле, но постарше. Вот, например, кирпичный дом на 87 квадратов на 15 сотках продается за 41 500 долларов.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

В нем отопление твердотопливное, но есть возможность перевести на электрическое. Водопровод центральный, канализация местная.

Дзержинск, Брестское направление

В этом городе-спутнике много предложений старых домов послевоенной застройки возле центра и коттеджей из 90-х в районе, который местные называют "Царское село". Впрочем, есть и новостройки.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Этот дом находится в самом центре города. Он масштабный — почти 247 м2. Внутри современный ремонт, удобная планировка и качественная мебель. В цокольном этаже находятся котельная и место для хранения инвентаря.

Отопление на газу, водопровод и канализация — центральные.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Участок огорожен забором из металлопрофиля. Въезд на придомовую территорию через раздвижные ворота. Также имеются хозпостройки, гараж, баня и зона барбекю. За все это просят 120 000 долларов.

Этот дом также находится в старой индивидуальной застройке города. Он двухэтажный, утепленный, построен в 2020 году. Общая площадь - 89.8 квадратов.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Отопление газовое, водопровод центральный, канализация местная.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Участок 11,83 сотки благоустроен и огорожен. Имеется свой сад и огород. Стоимость104 900 долларов.

В новой коттеджной части спутника продается современный дом 2021 года постройки, готовый к проживанию. В нем почти 100 квадратов, три полноценные изолированные комнаты, огромная гостиная-кухня.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Все коммуникации подведены. Отопление на газу, по всей площади — теплый пол.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Санузлы раздельные, оснащены сантехникой европейских производителей. Интерьер современный.

Его оценили в 120 000 долларов.

Есть и дешевле. Вот, например, деревянная классическая хата, построенная в 1964 году. Но визуально состояние хорошее и она прослужит еще долго.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Дом отапливается газовым котлом, имеется рабочая русская печь. Можно подключиться к водопроводу и центральной канализации.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Участок 10 соток огорожен забором, он ровный, правильной формы, ухожен. Имеется сарай. И за этот дом просят 32 000 долларов.

Логойск, Витебское направление

В этом райцентре заметно больше выбор свежих домов с современной архитектурой. Возможно, на это сказалось месторасположение и природное окружение этого спутника. 

Вот, например, двухэтажный блочный дом 2019 постройки на благоустроенном участке 10 соток.  

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Подключен к центральному водоснабжению, канализация местная, отопление электрическое по сниженному тарифу. Имеется охранная сигнализация, проведено оптоволокно, сделан вывод для подключения домофона.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Общая площадь — 178,8 квадратов. В доме 2 спальни и гостиная на первом этаже и 2 спальни на втором этаже, 2 санузла. Также есть гараж и котельная. Интерьер в современном стиле с новой мебелью и бытовой техникой. Продают его за 160 000 долларов.

А вот этот коттедж в новой застройке с незаконченной чистовой отделкой оценили в 120 000 долларов. Общая площадь — 118 квадратов, два этажа.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Гостиная-кухня сделана с огромными потолками, вторым светом и мансардными окнами. В доме три спальни, санузлы на каждом этаже. Коттедж оснащен современной климатической системой с дистанционным контролем.

Недалеко от центра Логойска продается классический дом  с жилой мансардой и цокольным этажом. Он не новый - был построен в 1997 году. Стены из бруса, обшиты сайдингом.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска
Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Общая площадь — почти 195 м2. В нем два полноценных этажа и подвал с двумя комнатами и гаражом.

Свой коттедж в городе-спутнике. Смотрим, какие есть варианты домов в 30 км от Минска

Все коммуникации подведены: электричество, вода, канализация, газ. За него просят 96 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто хотел бы жить за городом в собственном доме, но с доступной городской инфраструктурой, можно рассмотреть готовое жилье в ближайших к столице...
 
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