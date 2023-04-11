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В Минске вынесли приговор известной риэлтеру, которая одолжила у клиентов и знакомых больше миллиона долларов
11.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в суде Партизанского района Минска огласили приговор известному минскому риэлтеру Валерии Хованской. За несколько лет женщина одолжила у клиентов, знакомых и коллег (в деле – 35 потерпевших) довольно круглую сумму - более 4 миллионов рублей. Когда потерпевшие поняли, что их обманывают, то обратились в милицию. В прошлом году Валерию Хованскую
Последний год обвиняемая провела в СИЗО №1 на Володарского. Судили бывшего риэлтера за мошенничество по статьям 209 ч. 3, 209 ч. 2 и 209 ч. 4. Итог – 7 лет колонии общего режима.
После суда мы пообщались с несколькими потерпевшими.
Так, Елена из Минска познакомилась с Валерией, когда продавала свою недвижимость. Владелица агентства произвела впечатление успешной бизнес-вумен. Да, и репутация самого агентства, работающего на рынке еще с 90-х годов, была безупречной. Женщины стали общаться. Иногда Валерия одалживала у новой знакомой некрупные суммы – то 500 долларов, то тысячу, то две. Поначалу все отдавала, порой и с процентами. Затем просьбы и суммы стали стали увеличиваться. В итоге, Валерия осталась должна Елене несколько десятков тысяч долларов. В такую же ситуацию с невозвратом денежных средств попали десятки людей. Суммы долга некоторым людям доходили до 200 тысяч долларов.
− Валерия часто рассказывала о каких-то интересных объектах, которые можно выгодно купить и хорошо заработать. Ей постоянно нужны были деньги. Впрочем, никаких подозрений это не вызывало. Валерия ведь работала в агентстве недвижимости и действительно могла знать о каких-то классных объектах. У нее всегда был на примете «горящий вариант, который надо брать». Одновременно Валерия говорила, что занимается еще несколькими бизнесами. То она заказала какую-то крутую косметику, только осталось пройти растаможку. То занялась цветами к празднику. Это мы уже потом выяснили, что она просто пудрила всем нам мозги. Под одну и ту же историю она могла одолжить деньги у нескольких людей.
В искренних намерениях Хованской никто из потерпевших первоначально не сомневался. Успешная дама, владелица нескольких элитных квартир.
− Она говорила, что владеет огромным количеством недвижимости, и на Захарова, и в «доме Чижа», и в других локациях Минска. Порой она брала квартиры больших площадей, дробила их и продавала дороже. Схемы были вполне рабочими, поэтому многие соглашались поучаствовать в подобных сделках, как инвесторы. Хованская обещала большую прибыль, брала деньги, а затем – люди оставались ни с чем. Среди тех, кто пострадал, оказалось много бывших клиентов агентства. Люди продавали квартиры, а Хованская у них спрашивала – а что вы собираетесь делать с деньгами? Зачем вам, чтобы они просто лежали под подушкой? Давайте, я у вас одолжу под проценты, получите больше потом. Таким образом, попало много людей.
Елена рассказывает, что во время прений адвокат обвиняемой подтверждал, что подзащитная в некоторые годы владела одновременно 8-ю квартирами. Однако позже она все это реализовала.
− Получается, Хованская заранее избавилась почти от всей собственности. Сейчас у нее осталось только полдома в Чуденичах, который оценили в 43 тысячи долларов и что-то еще. Конечно, мы понимаем, что эти 1,8 миллиона (в такую сумму оценивают ущерб потерпевшие. - Прим. Realt) она вряд ли когда-нибудь вернет.
Справедливости ради отметим, что с некоторыми кредиторами Валерия частично или полностью рассчиталась. С кем-то женщина расплатилась офисами, с кем-то − квартирами.
− Она верила в свою безнаказанность. Была уверена, что ей никто ничего не сделает. Ведь она не отказывалась вернуть долги, просто – ситуация мешала. То ковид, то 20-й год, то отпуск, то другие обстоятельства. К примеру, бизнес с натуральной косметикой «прогорел» – мол, партия застряла на таможне, а в итоге, вышел срок годности.
Для того чтобы кредиторы хоть иногда расслаблялись, Хованская переводила им небольшие суммы. Однако шли месяцы и терпение людей потихонечку лопалось. Сначала потерпевшие не знали, сколько их. Думали, всего пару человек. Каково же было их удивление, когда оказалось, что обманутых больше 30 человек. И это еще не все, кто обратился в суд. Многие просто махнули рукой на произошедшее, понимая, что деньги все равно не вернешь. Когда количество людей, одолживших деньги риэлтеру, стало исчисляться десятками, против нее открыли уголовное дело.
Всего суд установил 64 эпизода мошеннической деятельности. К слову не все потерпевшие хотели заработать на процентах или поучаствовать в выгодной сделке, некоторым просто не повезло обратить внимание на объекты, которые продавала риэлтер
К примеру, другая потерпевшая Н. рассказала нам, что намеревалась приобрести дом через агентство недвижимости, где работала Хованская. Нашла понравившийся вариант и внесла задаток в размере 10 тысяч долларов, которые передала Валерии. Через несколько дней выяснилось, что дом уже продали другим людям, однако риэлтер сумму задатка так и не вернула. Пообещала сделать это позже – мол, пока не до того. Добросовестные покупатели еще несколько месяцев звонили, уговаривали, просили риэлтера отдать деньги, но все безрезультатно. Деньги она так и не отдала.
Свою вину осужденная не признала. Пока неизвестно, будет ли она обжаловать приговор.
Отметим, что агентства, в котором работала Хованская, больше нет. Есть похожее по названию, но оно к ней отношения не имеет.
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В Минске вынесли приговор известной риэлтеру, которая одолжила у клиентов и знакомых больше миллиона долларов
Сегодня в суде Партизанского района Минска огласили приговор известному минскому риэлтеру Валерии Хованской. За несколько лет женщина одолжила у клиентов,...
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