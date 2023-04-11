В Минске вынесли приговор известной риэлтеру, которая одолжила у клиентов и знакомых больше миллиона долларов

Последний год обвиняемая провела в СИЗО №1 на Володарского. Судили бывшего риэлтера за мошенничество по статьям 209 ч. 3, 209 ч. 2 и 209 ч. 4. Итог – 7 лет колонии общего режима.

После суда мы пообщались с несколькими потерпевшими.

Так, Елена из Минска познакомилась с Валерией, когда продавала свою недвижимость. Владелица агентства произвела впечатление успешной бизнес-вумен. Да, и репутация самого агентства, работающего на рынке еще с 90-х годов, была безупречной. Женщины стали общаться. Иногда Валерия одалживала у новой знакомой некрупные суммы – то 500 долларов, то тысячу, то две. Поначалу все отдавала, порой и с процентами. Затем просьбы и суммы стали стали увеличиваться. В итоге, Валерия осталась должна Елене несколько десятков тысяч долларов. В такую же ситуацию с невозвратом денежных средств попали десятки людей. Суммы долга некоторым людям доходили до 200 тысяч долларов.

− Валерия часто рассказывала о каких-то интересных объектах, которые можно выгодно купить и хорошо заработать. Ей постоянно нужны были деньги. Впрочем, никаких подозрений это не вызывало. Валерия ведь работала в агентстве недвижимости и действительно могла знать о каких-то классных объектах. У нее всегда был на примете «горящий вариант, который надо брать». Одновременно Валерия говорила, что занимается еще несколькими бизнесами. То она заказала какую-то крутую косметику, только осталось пройти растаможку. То занялась цветами к празднику. Это мы уже потом выяснили, что она просто пудрила всем нам мозги. Под одну и ту же историю она могла одолжить деньги у нескольких людей.

В искренних намерениях Хованской никто из потерпевших первоначально не сомневался. Успешная дама, владелица нескольких элитных квартир.

− Она говорила, что владеет огромным количеством недвижимости, и на Захарова, и в «доме Чижа», и в других локациях Минска. Порой она брала квартиры больших площадей, дробила их и продавала дороже. Схемы были вполне рабочими, поэтому многие соглашались поучаствовать в подобных сделках, как инвесторы. Хованская обещала большую прибыль, брала деньги, а затем – люди оставались ни с чем. Среди тех, кто пострадал, оказалось много бывших клиентов агентства. Люди продавали квартиры, а Хованская у них спрашивала – а что вы собираетесь делать с деньгами? Зачем вам, чтобы они просто лежали под подушкой? Давайте, я у вас одолжу под проценты, получите больше потом. Таким образом, попало много людей.