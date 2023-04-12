В глуши, на берегу большой реки. Заехали в гости к владельцу классного дома, где можно жить автономно

- Изначально он планировался как автонавес, но на практике машину туда никогда не ставил, - объясняет Александр. - Здесь я планирую сделать большую печь-барбекю, остеклить с двух сторон. Беседка как бы и не нужна.

Перед тем как стать котельной, строение из бруса претерпело некоторые изменения: бетонный пол облицевали плиткой, вход расширили и установили большие окна и дверь ПВХ. Оконные проемы закрыли брусом, потолок утеплили. Получилось довольно просторное и утепленное помещение.

Внутри установили пеллетный котел Sas BioMulti мощностью 23 кВт с бункером на 150 литров. Сюда же вывели оборудование скважины. Большая белая бочка — это бойлер косвенного нагрева, в котором котел подогревает воду для хозяйственных нужд. В общем, здесь сосредоточили все инженерное оборудование дома.

С домом котельную связывает подземная теплотраса. Все трубы надежно теплоизолированы, поэтому по пути к теплым полам и радиаторам теплоноситель не остывает.

В деревне иногда пропадет свет, а без электричества пеллетный котел не работает. Этой зимой электричества не было почти сутки, а ночью мороз до минус 13. Система отопления перестала работать, теплые полы быстро остыли. Этот случай заставил позаботиться об автономности.