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В глуши, на берегу большой реки. Заехали в гости к владельцу классного дома, где можно жить автономно
12.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Построить дом на берегу, вдали от цивилизации, рядом с лесом — идея выглядит заманчиво ровно до момента подведения коммуникаций. Тут-то и выясняется, что газа нет, для электроотопления не хватает мощности в сети, а печка на дровах и даром не нужна. Сегодня мы в гостях у Александра, владельца большого деревянного дома на берегу Березины, который решил вопрос комфорта весьма оригинальным способом.
Пункт назначения — Борисовский район, деревня Белино. Место укромное, дорога через лес, последние пару километров без асфальта. Выходишь из машины и сразу перестаешь жалеть о потраченном времени в пути — с деревенской улицы, которая тянется вдоль поросшего соснами обрыва, открывается завораживающая панорама широко разлившейся Березины.
Дом был построен в 2017 году, так что усадку он прошел. Межвенцовые швы снаружи и внутри закрыты специальным американским герметиком, что исключает продуваемость. Без сюрпризов все же не обошлось. Александр рассказал, что после включения отопления деревянные стены отреагировали на изменение влажности и температуры, поэтому в некоторых местах герметик в швах лопнул, отошло несколько досок на потолке. Впрочем, владельца это не смущает и не расстраивает — дом из дерева, из живого материала, к такому он был готов.
Все выглядит современно, условия комфортные, под ногами - приятно-теплые плиточные полы. Но перед тем как заселиться, главе семейства пришлось решить одну трудную задачку — как достичь высокого уровня комфорта в деревне без газа и слабыми электросетями?
Изначально предполагалось, что дом будет отапливаться электрокотлом. Однако, когда Александр обратился к энергетикам с запросом на выделение 12 кВт на электроотопление, то выяснилось, что максимум, на что можно рассчитывать - 6,5 кВт. Для отопления дома на 256 квадратов этого явно мало. Газа в деревне нет и не планируется.
Решать проблему по деревенской классической схеме с печками на дровах желания не было — владельцу вовсе не улыбалась идея стать истопником.
В итоге было решено отапливаться пеллетным котлом, который имеет авторозжиг и способен в автоматическом режиме поддерживать необходимую температуру в доме без деятельного участия владельца. По сути, альтернатива газового котла.
В доме место под топочную было предусмотрено, но Александру идея размещать котел в деревянном доме показалась не самой удачной. Выход подсказал товарищ владельца — почему бы не переоборудовать беседку на участке под эти цели? Задача оказалась выполнимой, а сама беседка свой функционал смогла передать большому навесу, примыкающему к бане.
- Изначально он планировался как автонавес, но на практике машину туда никогда не ставил, - объясняет Александр. - Здесь я планирую сделать большую печь-барбекю, остеклить с двух сторон. Беседка как бы и не нужна.
Перед тем как стать котельной, строение из бруса претерпело некоторые изменения: бетонный пол облицевали плиткой, вход расширили и установили большие окна и дверь ПВХ. Оконные проемы закрыли брусом, потолок утеплили. Получилось довольно просторное и утепленное помещение.
Внутри установили пеллетный котел Sas BioMulti мощностью 23 кВт с бункером на 150 литров. Сюда же вывели оборудование скважины. Большая белая бочка — это бойлер косвенного нагрева, в котором котел подогревает воду для хозяйственных нужд. В общем, здесь сосредоточили все инженерное оборудование дома.
С домом котельную связывает подземная теплотраса. Все трубы надежно теплоизолированы, поэтому по пути к теплым полам и радиаторам теплоноситель не остывает.
В деревне иногда пропадет свет, а без электричества пеллетный котел не работает. Этой зимой электричества не было почти сутки, а ночью мороз до минус 13. Система отопления перестала работать, теплые полы быстро остыли. Этот случай заставил позаботиться об автономности.
Решение для кратковременных отключений простое - в день нашего приезда инженер компании «Дом котлов» Сергей Демидчик как раз закончил установку аккумуляторов для бесперебойной работы отопительного оборудования. Их заряда хватит на несколько часов.
На случай долговременного отключения имеется современный бензиновый генератор на 5 кВт, который вырабатывает электричество для всего дома. Автоматика запускает его через 8 секунд после отключения электричества и в доме снова горит свет и работает бытовая техника. При полной нагрузке бака бензина хватает на 8-10 часов работы, но в реальности должно хватать на сутки. То есть, владельцы могут вполне автономно жить даже без электричества в сети.
- Одна заправка бункера - 135 килограмм, зимой этого хватает на три дня, - рассказывает он. - За полгода у меня ушло 10 тонн пеллет. Учитывая, что площадь дома 256 квадратов, это нормально. Благо, сейчас производителей хватает и это топливо дешевеет — уже по 250 рублей тонна. Места для хранения пеллет у своего нет, но мы скооперировались с соседом — покупаем на двоих фуру и складируем в гараже. Котел чищу раз в неделю. Процедура простая и сводится к очистке зольника с помощью пылесоса — после сгорания качественного топлива практически ничего не остается.
Как видим, современное инженерное оборудование может решить самые сложные задачи и обеспечить высокий уровень комфорта даже в самой глухой деревне. Так что жить можно там, где нравится, без оглядки на наличие коммуникаций и инфраструктуры.
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В глуши, на берегу большой реки. Заехали в гости к владельцу классного дома, где можно жить автономно
Построить дом на берегу, вдали от цивилизации, рядом с лесом — идея выглядит заманчиво ровно до момента подведения коммуникаций. Тут-то и выясняется, что газа...
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