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«Один минус — слышимость в квартирах». Побывали в ЖК, который сначала ругали, а теперь хвалят
10.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс сегодня считается одним из лучших в Уручье. Среди неоспоримых плюсов − хорошие планировки, множество детских площадок, метро рядом, да и вид − прямо на парк с каналом и уточками. Интересно, что так было не всегда: сразу после получения ключей новоселы высказывали немало жалоб на эти дома. А как обстоят дела сегодня – спустя 5-10 лет после заселения? Мы прогулялись по ЖК «Вивальди» и готовы рассказать вам, как там сейчас живется.
Вместо ФОКа с бассейном − небольшой спа-центр
Добраться из центра города до Уручья и собственно жилого комплекса «Вивальди» очень просто. Сюда ходят автобусы, маршрутки и метро. Мы выбираем именно его. Правда, народу в вагонах даже в середине рабочего дня – прилично. Большинство, как и мы, едут до конечной. Выходим наверх, несколько минут идем вдоль улицы Ложинской и попадаем на место.
Перед нами – жилой комплекс «Вивальди». Состоит этот ЖК из четырех домов, супермаркета и паркинга. Первым в 2012 году был сдан дом переменной этажности, образующий прямой угол, через два года − круглый дом, а последние многоэтажки ввели в строй в 2017-м году. Строила комплекс компания «Дана Холдингс» (тогда она называлась «Дана Астра»). Как это порой бывает, во время строительства проект претерпел некоторые изменения – первоначально новоселам обещали, что в составе «Вивальди» появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, но мы нашли только небольшой спа-центр в одном из домов. Кроме того, самих многоэтажек в процессе возведения тоже стало больше – не три, а четыре.
Вообще, сразу после сдачи стартовый дом «Вивальди» часто появлялся в новостях – жильцы жаловались на строительные «косяки», скромную отделку и даже на гастарбайтеров, которых временно заселили в пентхаусы на верхних этажах. Сегодня все эти страсти давно позади. Многоэтажки обжились, гастарбайтеры съехали, подъезды перекрасили.
Сейчас первые два дома «Вивальди» − это визитная карточка комплекса. Название ЖК, да и сами дома, видны издалека. Сперва вас встречает массивная высотка, стоящая буквой «Г», за ней виднеется еще более интересное здание, образующее двор-колодец. Заглядываем внутрь − все стандартно: кое-какое озеленение и машины-машины-машины. Да, в те годы дворов без автомобилей в Минске еще не было.
С молодой мамой Викой знакомимся на детской площадке:
− Мы год снимаем тут квартиру: подъезд чистый, хорошо убирается, хорошие дома. Единственный минус – сильная слышимость в квартирах. А так – хорошие площадки есть во дворе и вокруг домов. Сейчас мы гуляем возле канала, потому что во дворе ветер. А вот летом, наоборот − чаще остаемся возле дома, потому что там тень и не жарко.
Что касается парковки, то если у самого подъезда не найдешь, так возле магазина всегда поставишь автомобиль. Мы до этого снимали квартиру на Каменной Горке, вот там надо было вечером ездить по всему району, чтобы припарковаться. Здесь таких проблем нет.
В целом, впечатление от комплекса у меня − положительное. Подъезды свежие, нет неприятных запахов, очень хорошо убираются.
Анастасия живет в «Вивальди» около 5 лет. Покупала квартиру в одном из последних домов на стадии строительства – у застройщика. Вспоминает, что метр обошелся в 1200 долларов:
− Я очень довольна выбором места. Очень хороший район, все в шаговой доступности, куча магазинов, сады, школы, метро рядом. Дом − четырехподъездный, теплый, качество строительства устраивает. Отмечу, что все соседи хорошие и инициативные. Нормально работает товарищество, регулярно проводятся собрания. Сейчас вот огородили мусорки, на прошлой неделе подняли вопрос установки шлагбаума. Есть чат жильцов, все вопросы решаются оперативно.
Очень нравится, что рядом расположен парк «Уручье», всегда есть, где прогуляться. Выходишь за дом, а тут уточки плавают.
Из того, что можно улучшить − детские площадки. Они, конечно, не такие современные, как в новых ЖК. То же самое можно сказать про подъезды, они у нас чистые и аккуратные, но уже не современные.
Наталия с мужем – минчане, но уже около 10 лет живут на съемных квартирах. За то время успели пожить в разных районах Минска, но самые теплые воспоминания остались именно о квартире в «Вивальди»:
− Мы поменяли 8 квартир, и скажу, что это − самое лучшее место, где мы жили в Минске. Хорошие детские площадки, хорошие лифты, рядом – магазин, множество полезностей в цокольных этажах. В общем, все, что надо для жизни − в одном комплексе. Из минусов отмечу парковку – с ней сложновато, но в принципе, поставить машину всегда можно где-то. Снимали мы тут двухкомнатную квартиру за 500 долларов + квартплата. Можно сказать, что недешево, но оно точно того стоило.
Что тут продается и почем?
Сейчас в жилом комплексе «Вивальди» продается около 15 квартир. Все они расположены в двух исполинах (домах на 9 и 11 подъездов) – в двух домах поменьше ничего нет.
Самый недорогой вариант – двухкомнатная
К слову, подобных по планировке двушек площадью 60-65 метров в продаже еще много. Стоимость аналогичных квартир колеблется в пределах от 110 до 140 тысяч долларов. При этом практически все квартиры предлагаются с ремонтом и мебелью.
Также есть в продаже вместительная
Сообщается, что квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Ремонт тут выполнен в светлых тонах, использованы качественные, дорогие материалы, пол в комнатах и гостиной − паркет, коридор, кухня и санузлы − итальянская плитка.
Стоимость этой трешки – 190 тысяч долларов (1892 доллара – за метр).
Ну а самый шикарный вариант – четырехкомнатная
Вся мебель в квартире спроектирована и выполнена на заказ. Тут установлена индивидуальная автоматическая станция водоподготовки, приточно-вытяжная вентиляция, канальная усиленная вытяжка в кухне, система теплый пол и скрытое видеонаблюдение. Также имеется вся бытовая техника.
Душа квартиры − гостиная с панорамными окнами и зоной отдыха. К слову, в одной из ванных комнат обустроен хамам.
Стоимость этой четырешки – 290 тысяч долларов (2094 доллара – за метр).
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Этот жилой комплекс сегодня считается одним из лучших в Уручье. Среди неоспоримых плюсов − хорошие планировки, множество детских площадок, метро рядом, да и...
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