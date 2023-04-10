«Один минус — слышимость в квартирах». Побывали в ЖК, который сначала ругали, а теперь хвалят

С молодой мамой Викой знакомимся на детской площадке:

− Мы год снимаем тут квартиру: подъезд чистый, хорошо убирается, хорошие дома. Единственный минус – сильная слышимость в квартирах. А так – хорошие площадки есть во дворе и вокруг домов. Сейчас мы гуляем возле канала, потому что во дворе ветер. А вот летом, наоборот − чаще остаемся возле дома, потому что там тень и не жарко.

Что касается парковки, то если у самого подъезда не найдешь, так возле магазина всегда поставишь автомобиль. Мы до этого снимали квартиру на Каменной Горке, вот там надо было вечером ездить по всему району, чтобы припарковаться. Здесь таких проблем нет.

В целом, впечатление от комплекса у меня − положительное. Подъезды свежие, нет неприятных запахов, очень хорошо убираются.