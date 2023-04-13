Рыбалка, книги, музеи и еда на свежем воздухе. Советуем четыре усадьбы, в которых можно отдохнуть весной

Источник материала: realt.by

С каждым днем весны природа оживает: первые цветы, почки на деревьях, мягкие лучи солнца. Чтобы максимально прочувствовать потепление, нужно отправляться за город. Мы подобрали четыре усадьбы для ваших идеальных выходных. Знакомим вас с ними и с новым сортом Hoppy Lager из КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА, который варят на заводе «Лидское пиво». Выбирайте усадьбу — и отправляйтесь за новыми впечатлениями!

Усадьба «Шчорсы»: прогулки, книги и завтраки в тишине Для начала изучим юго-западное направление. Усадьба «Шчорсы» расположена в Новогрудском районе. Адрес: агрогородок Щорсы, улица Парковая, 17. По пути сюда или во время отдыха вы можете заехать в Любчанский и Мирский замки, побывать в Новогрудке.

Усадьба «Шчорсы» находится на территории старинного парка площадью 40 га. В прудах — щука, карп, толстолобик. Здесь сохранились фрагменты дворца и библиотеки графа Хрептовича, хозяйственных построек.





Это место познакомит вас с судьбой магнатского рода Хрептовичей, с обычаями шляхты Великого Княжества Литовского в 18-20 веках. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в ВКЛ: интересно, что здесь почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, отменили крепостное право. Сюда приезжали Адам Мицкевич и Владислав Сырокомля, в местной библиотеке работал Ян Чечот.





Дом для гостей усадьбы — это новое здание со всеми удобствами, наполненное старинными вещами и атмосферой спокойного отдыха.





Здесь четыре спальни, у каждой из которых свое настроение.









На утепленной веранде можно устраивать посиделки, читать и любоваться видами. Здесь не предусмотрено питание для гостей, зато есть полный набор посуды и всего необходимого для самостоятельного приготовления еды. Идеально для тех, кто хочет отдохнуть без посторонних, своей семьей или компанией.





Тишина и простор настраивают на чтение, беседы, занятия спортом, пешие прогулки. Можно попариться в бане — ее вытопят за 100 рублей. Для теплых дней есть гамаки, зона барбекю.



Новый сорт Hoppy Lager из КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА создан как раз для такого отдыха: загородная размеренность и новые впечатления.

Стоимость аренды дома стартует от 300 рублей. Забронировать усадьбу можно по телефону +375 (29) 690−35−35 или в Инстаграме .

Усадьба «Павлиново»: баня и драники в старинных интерьерах Двигаемся в Брестскую область — там уже вовсю зеленеет трава и распускаются первоцветы. Адрес усадьбы «Павлиново»: Барановичский район, деревня Павлиново, улица Подлесная, 27. Рядом располагаются усадьбы Бохвицей и Котлубаев, поместье «Альбертин». В 20 минутах езды —Барановичи с их легендарными «лодочками» и музеем железнодорожной техники.

История усадьбы началась с обычной дачи. Сейчас это несколько домов с баней, прудом с рыбками и утками, зоной барбекю и банкетным залом.





Впечатляет старинная мебель — вековые фортепиано, двухсотлетний бельгийский шкаф, деревянные стулья, сделанные без единого гвоздя, кресла и диваны, обитые гобеленами.









Комнаты напоминают залы музея. Здесь можно увидеть нидерландский расписной фарфор, причудливую посуду, винтажные проигрыватели. Всё это заботливо собрано и приведено в порядок руками хозяина.





С тонким вкусом сделаны спальни: в них стоят ретро-кровати с современными матрасами.





Остается только выбрать подходящую комнату — и провести выходные, изучая наполнение усадьбы, гуляя по экотропе, наслаждаясь природой. В этой усадьбе вас накормят салатами, драниками, мясными блюдами, подадут к столу домашний компот. Погода уже позволяет делать барбекю и обедать на свежем воздухе, для этого в «Павлиново» есть беседки.



Новый сорт Hoppy Lager из КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА — удивительное в привычном!

Сутки в усадьбе обойдутся в 40 рублей с человека. Если вы захотите попариться в бане, это будет стоить 150 рублей на пару, семью или компанию. Бронируйте места по телефону +375 (29) 723−63−42 и в Инстаграме .

Усадьба «Заповедный остров»: мини-зоопарк в окружении озер В Витебской области весна наступает медленнее, но мы всё равно не можем оставить без внимания озерный край. Чтобы максимально насладиться северной красотой нашей страны, выбираем усадьбу «Заповедный остров». Она расположена между трех озер — Шо, Ивесь и Белое. Точный адрес: Глубокский район, деревня Шо, улица Полевая, 17.Отдыхая здесь, вы можете покататься на лошадях в коневодческом хозяйстве поблизости, съездить к руинам барочного костела 18-го века в деревне Селище и к усадебно-парковому комплексу Гребницких в Ореховно.

В корчме кормят блюдами белорусской кухни, которые готовят в печи, смокере и керамическом гриле. В зале оборудовано караоке, поэтому любой ужин может превратиться в праздник с песнями и танцами.





Для гостей топят баню: в озеро можно нырять прямо из парилки. Хозяева гордятся водоемами и говорят, что вода здесь чистейшая.





Места для ночлега оборудованы в гостевых домиках. Они находятся на отдалении друг от друга, поэтому тишина и единение с природой гарантированы. В некоторых спальнях окна выходят прямо на озеро. Стены и мебель пахнут свежим деревом: сон здесь будет крепким.









Все современные удобства тоже есть: санузлы, телевизоры, интернет, комфортные плетеные кресла. Кстати, их хозяйка дома сделала своими руками. В «Заповедном острове» все крафтовое, глубоко народное, близкое каждому из нас.





«Заповедный остров» входит в объединение усадеб «Велесаў шлях». Они предлагают совместные маршруты — например, походы на байдарках, плавание на кораблике, экскурсию на сыроварню и в индейскую деревню. В большие праздники здесь организовывают фестивали: ближайший планируют на Купалье.





Хозяева «Заповедного острова» просят заранее бронировать места: многие уже заняты на майские праздники и выходные дни. Стоимость проживания стартует от 100 рублей за домик, проживание с трехразовым питанием будет стоить 200 рублей. Узнать подробности можно по телефону +375 (29) 703−90−53 и в Инстаграме .

Усадьба «Забродье»: три музея на берегу Нарочанки Это место создано для людей, которые едут за спокойным отдыхом и новыми интеллектуальными впечатлениями. Усадьба «Забродье» располагается по адресу: Вилейский район, деревня Забродье, улица Белорусская, 1А. По пути сюда можно полюбоваться костелами в Вилейке и Красном, прогуляться по Молодечно, посмотрев местный парк с амфитеатром.

Эту деревню уже 40 лет превращают в место для интересного, интерактивного отдыха. Здесь снимают исторические фильмы. Хозяевами усадьбы сделаны три музея — белорусского крестьянского быта, Первой мировой войны и советских ретроавтомобилей. В «Забродье» сохранена 200-летняя баня, построена часовня-музей с железнодорожной веткой.





Для ночлега гостей обустроены три домика — все они восстановлены и уникальны по-своему. Некоторым уже больше сотни лет. Деревянная мебель, скатерти и салфетки ручной работы, старинные образа, фотографии прошлых поколений для тех, кто хочет увидеть, как раньше жила белорусская деревня.









Для более теплых дней есть кемпинг, яранга и сеновал, летом организовывают сплавы на байдарках. Погода уже позволяет обедать на свежем воздухе — для этого оборудован плот со столиком, который покачивается на воде среди деревьев.





Здесь накормят домашней едой и напоят козьим молоком. Вы сможете погладить овец и посмотреть на ягнят, покормить кроликов, посмотреть, как работает пасека и попробовать свежий мед.





Аренда домика стартует от 200 рублей за сутки. Забронировать место вы можете по телефону +375 (29) 333-84-46 или в Инстаграме .

КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА — крафтавае пiва, якое варыцца заводам «Лiдскае Пiва» з 2014 года. Мы ганарымся высокай экспертызай і імкненнем пастаянна здзіўляць арыгінальнымі навінкамі. Новы сорт 2023 адначасова звыклы и незвычайны — HoppyLager. Гэта лагер, але ж са сваiм асабiстым характарам — усё дзякуючы арыгiнальным хмялям Sabro (ЗША) и Ella (Аўстралiя). Запрашаем у Крафтлэнд!