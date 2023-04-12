«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

Этот хутор находится на территории Нарочанского заповедника. Здесь жили родственники Виталия. Сам он в детстве бегал сюда в гости. Запомнил лес, ощущение простора и свободы.

Раньше в доме жил дед Иван со своей женой Ниной, а также ее родители. В доме было два входа, но потом хозяином остался дед Иван. Он руководил всем хозяйством и работал на ферме.

О покупке загородного дома Виталий задумался давно:

− Было все время желание приобрести загородное гнездышко. И два года назад я узнал, что дочь деда Ивана выставила этот дом на продажу. В итоге, пришел к ней и говорю: продай мне, хочу сохранить это место и этот дом.