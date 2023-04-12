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«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

12.04.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Два года назад минчанин Виталий купил хутор неподалеку от озера Нарочь. Когда-то этот участок принадлежал брату его родного дедушки. Как признается мужчина, он купил «кота в мешке»: на хуторе давно никто не жил, за домом не ухаживали. Но за короткий срок Виталий все же смог вернуть этому месту былой уют и сохранил семейное гнездо. Рассказываем и показываем, что получилось.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

Этот хутор находится на территории Нарочанского заповедника. Здесь жили родственники Виталия. Сам он в детстве бегал сюда в гости. Запомнил лес, ощущение простора и свободы.

Раньше в доме жил дед Иван со своей женой Ниной, а также ее родители. В доме было два входа, но потом хозяином остался дед Иван. Он руководил всем хозяйством и работал на ферме.

О покупке загородного дома Виталий задумался давно:

− Было все время желание приобрести загородное гнездышко. И два года назад я узнал, что дочь деда Ивана выставила этот дом на продажу. В итоге, пришел к ней и говорю: продай мне, хочу сохранить это место и этот дом.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

Так как бывшие хозяева на тот момент умерли, и лет 5-6 в доме никто не проживал, хата была в плачевном состоянии. Из старой русской печки валил дым, в комнатах валялись кирпичи, все было обито ДВП и оклеено старыми обоями.

− Был страх и паника, что я купил и зачем?! Но потом, благодаря поддержке друзей и близких взялся за работу. Разобрал печь, снял ДВП и обои, посмотрел стены. Увиденное меня поразило – раньше строили очень качественно, состояние дерева было прекрасным. В итоге, мы убрали все лишнее, а дерево отшлифовали. Я делал что-то сам, просил друзей, нанимал людей.

Виталий сохранил низкий вход в дом – говорит, и тепло не уходит, и гости входят в дом с уважением. Вместо большой русской печи установили новую, сделали перепланировку, поделили зал на две большие части, сделали новую кухоньку.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

Также новый хозяин оставил высокие потолки с балками и некоторые предметы интерьера. К примеру, старые часы с боем даже возил в Минск на реставрацию. Теперь они полностью в рабочем состоянии.

В хозпостройках Виталий нашел бубенцы, древний рубанок ручной работы, старые весы, керосиновые лампы и другие раритетные вещи. Все это заняло свое место в доме. Сохранили новые жильцы и старые семейные фотографии.

Резная кухня в доме сделана своими руками. Из города Виталий привез бэушную столешницу, а с остальным помог местный мастер. Технику поставили современную, а деревянные изделия делались по рисункам хозяина.

Минчанин говорит, что ему нравится деревянный стиль – живой брус, старые балки, поделки из дерева.

Новый санузел сделали на месте второго входа. Там разместился бойлер, душевая, туалет. Воду и канализацию пришлось проводить, ведь ничего этого не было.

На участке возле дома тоже очень красиво. К примеру, старую конюшню хозяева отреставрировали под место отдыха. Теперь там летняя беседка для застолий, а зимой – сюда ставят теннисный стол.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

Ну а самое любимое место гостей «Хутора у деда Ивана» – баня. Когда-то здесь была старенькая банька, ее снесли, а на освободившемся месте выстроили новую с террасой и комнатой отдыха. Эта баня из сруба, срубленного вручную. Строению много лет, Виталий приобрел его на вторичном рынке и перевез сюда.

«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его
«Ни с каким коттеджем это не сравнится». Минчанин купил старый хутор и восстановил его

В прошлом году к бане добавились горячая и холодная купели на улице. Хозяева и гости усадьбы обычно остаются в восторге.

− Знаете, честно, я сюда приезжаю, и тут появляется ощущение легкости, свободы, детства. Мне это ощущение хочется сохранить. Мне это нравится. Никакой коттедж не сравнится с деревенским домом.

 
Теги: Минск
 
 
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Два года назад минчанин Виталий купил хутор неподалеку от озера Нарочь. Когда-то этот участок принадлежал брату его родного дедушки. Как признается мужчина, он...
 
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