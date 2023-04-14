Айда на дачу! Как обустроить летнюю кухню для шашлыков с друзьями и завтраков на свежем воздухе

Источник материала: realt.by

Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek. by мы открываем новый сезон проекта «Айда на дачу!» . В этом материале расскажем, как сделать летнюю кухню, поделимся подборкой необходимых для обустройства товаров и личными примерами от наших читателей. Собрали для вас лайфхаки и источники вдохновения!

«Оптимальное решение для пола – облицовка морозостойкой плиткой» Летняя кухня возводится гораздо проще, чем дом, но к процессу всё равно нужно подойти ответственно: постройка должна быть прочной и безопасной. За профессиональными рекомендациями по строительству и наполнению пространства мы обратились к дизайнеру Татьяне Волковой : - Удобнее всего, когда летняя кухня располагается недалеко от основного дома. Так проще проложить коммуникации – воду и освещение. Иногда кухню располагают возле бани, пруда, бассейна, красивого сада, чтобы было удобнее устраивать семейные ужины и посиделки с друзьями.





Для строительства летней кухни нужно предусмотреть фундамент. Так как постройка легкая, можно обойтись ленточным или свайно-винтовым фундаментом. Если решили делать монолитный фундамент, дополнительно на дно нужно будет уложить геотекстиль. Оптимальное решение для пола летней кухни – облицовка морозостойкой плиткой. Еще можно использовать террасную доску из композитных материалов. Если открытого огня в кухне не будет, пол может быть деревянным.

Выбор материалов для строительства зависит от проекта, особенно от того, будет кухня открытой или закрытой. Общие советы – используйте кирпич и искусственный или натуральный камень для каркаса. Подойдут бетон, каркасная конструкция с облицовкой искуственным кирпичом или термопанелями. Металл добавляйте аккуратно: помните, что из-за попадания осадков он может ржаветь. Уберечь внутреннюю часть кухни от дождя можно с помощью остекления, мягких штор, панелей из поликарбоната. Поликарбонат и шторы для террасы: сотовый поликарбонат TitanPlast ;

; шторы для террасы «Текстиль Тренд» . Подключайте фантазию: летняя кухня — это творческий проект, который создается только для вашего наслаждения. Изучая вопрос, мы нашли много вдохновляющих проектов.





Как быстро обустроить летнюю кухню, чтобы начать пользоваться ей уже в этом сезоне? Для обустройства своей летней кухни вы можете использовать готовую беседку . Благодаря легкой конструкции беседки вам не придется класть фундамент – будет достаточно винтовых свай или столбчатого фундамента, вокруг - монолитного или плиточного покрытия. Монтаж не займет много времени, даже если у вас нет профессиональных навыков в строительстве. В комплект беседки обычно входят: фундаментные балки, покрытые антисептическим раствором;

стены из профилированных деталей ели или сосны — 34 или 44 мм;

деревянный настил крыши и пола 20 мм;

стропильная система;

фурнитура и метизы;

деталировка, чертежи и руководство для сборки беседки.





В беседку нужно будет провести воду и освещение.





Необходимая мебель - кухонные тумбы со встроенной раковиной, обеденный стол и стулья. На стенах - бра, полки, куда можно поставить посуду и декор. Гриль размещаем снаружи, на некотором отдалении, так как беседка деревянная.









Готовые беседки от 487 рублей вы найдете в онлайн-гипермаркете 21vek.by .

«Мы провели в летнюю кухню воду, чтобы сразу на месте мыть овощи и посуду» Мы узнали у наших читателей о том, как они обустраивали летние кухни. Денис рассказал о проекте, реализованном своими руками: - Мы построили дом и сначала просто поставили мангал во дворе. Но это не совсем удобно – в любой момент может пойти дождь. Жарить шашлыки на террасе нам тоже не понравилось: жир капает на плитку и другие поверхности. В итоге мы решили построить отдельно стоящую печь с местом для казана и рабочей зоной для нарезки продуктов.

Много информации брали в интернете. В итоге построили летнюю кухню с печью недалеко от дома – и даже смогли провести туда воду. Это очень удобно: сразу на месте можно помыть овощи, зелень, сполоснуть посуду. Сейчас в летней кухне стоит обеденный стол. Еще хотим купить тандыр.

Я очень доволен своей печкой. Правда, не обошлось без ошибок. Например, изначально мы не сделали навес – и два года печь стояла под открытым небом. Из-за этого повредилось несколько кирпичей, скоро их нужно будет менять.



Летняя кухня Дениса

В летней кухне хозяйничаю я – жена предпочитает готовить в доме. Летом готовлю два-три раза в неделю, зимой, конечно, реже, но пару раз в месяц тоже пользуюсь нашей кухней.

«Летом ставим на кухне большую колонку и генератор льда» Вероника рассказала о своей кухне и о дополняющем ее огородике: - Я очень люблю готовить пищу на свежем воздухе. В этом есть особая атмосфера. И конечно, когда появился свой дом, первое что я сделала - запланировала место под свою личную уличную кухню.

Мы покупали готовый дом и достраивали к нему отдельный небольшой СПА с летней кухней. Отталкивались от дизайна самого дома, чтобы всё гармонично перекликалось между собой. В разработке проекта и в строительстве нам помогала команда профессионалов. Сейчас нашей летней кухне год, ошибок пока не обнаружили.



Летняя кухня и огородик Вероники

На кухне располагается необходимый минимум - шкафчики, мойка, хороший газовый гриль с отдельной конфоркой для быстрого приготовления гарниров, каш и соусов. Конечно же, большой стол, необходимый для многодетной семьи, любящей принимать гостей. Летом мы ставим на кухне большую колонку для музыки и генератор льда. На участке стоит угольный гриль. На мой взгляд, на нашей летней кухне немного не хватает декора - над этим я сейчас усилено работаю. А муж в магазинах не может пройти мимо тандыра и мечтает о печи для пиццы.

Мы открыли первый сезон на нашей кухне в начале прошлого лета и проводили время там по максимуму. Утренний кофе, обеды, ужины, семейные праздники, вечеринки с друзьями, романтические вечера вдвоем с мужем. На гриле готовим круглогодично, но полноценно будем проводить время там тогда, когда установится теплая погода. К тому же, летом мы берем зелень с собственного огородика.





Единственный вопрос, который иногда возникает - нужно ли застеклять и утеплять летнюю кухню, чтобы продлить сезон эксплуатации. Если возникнет необходимость доработок, то будем искать вариант, позволяющий открывать пространство максимально. Иначе это будет уже не то место, где ты чувствуешь единение с природой.

«Летнюю кухню решили делать между баней и торцом дома» Еще один наш читатель – Виталий – сейчас доделывает свою летнюю кухню: - Мы давно мечтали о месте, где можно посидеть всей семьей на свежем воздухе, перекусить и поболтать даже в дождливую погоду. И вот решили начать. Пространство на даче ограничено, поэтому проект мы не выбирали, а, скорее, подстраивали под наши возможности. У нас было место между баней и торцом дома. Над этим пространством решили сделать навес, чтобы в дальнейшем оборудовать там зону барбекю.

С самыми сложными этапами помогает тесть – он сварщик. После покупки соседнего участка мы разобрали забор. Появилось много труб, из которых сделали столбы. Мы забетонировали их, порезали, приварили уголки для усиления конструкции, уложили на трубы деревянные балки. Для обрешетки заказали доску в пилораме неподалеку. По стоимости за куб оказалось в разы дешевле, чем покупать в обычных местах продажи. Самым дорогим оказались металлопрофиль для черепицы и его доставка, хотя стоимость уже не помню – это делали летом 2021 года.





В 2022 году я залил фундамент под будущий комплекс, уложил тротуарную плитку. Мы работали всей семьей: тесть помогал со сваркой и установкой столбов, жена помогала забрасывать наверх листы металлопрофиля, дети просеивали песок и подавали кирпичики тротуарной плитки. Ближе к осени мы купили подвесное кресло и кресло-кокон.

В этом или следующем сезоне будем делать саму зону барбекю, а сейчас в нашей летней кухне можно посидеть и просто перекусить на свежем воздухе.





Время теплого сезона близко! Пора задуматься, как этим летом с удовольствием работать и незабываемо отдыхать. Есть решение — Айда на дачу! Ведь онлайн-гипермаркет 21vek.by доставит все, что нужно для комфортной загородной жизни на любой адрес по всей Беларуси. Айда на 21vek.by !