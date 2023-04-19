«Увидела кухню, подумала: не дай Бог − моя». Минчанка рассказала, как сама сделала дизайн в квартире

Ремонт девушка делала в 2016-м году. Весь процесс занял всего 7 месяцев.

− Квартира была в хорошем состоянии изначально. Здесь было чисто и аккуратно. Но так как ремонт был сделан в 2000-х, тут присутствовали все атрибуты того времени − потолок с разными уровнями, ниши в стене. Тогда это считалось красивым, но мне хотелось сделать что-то свое.

Из того, что Александра оставила – дубовый паркет, деревянные двери, ванная, окна и батареи.

− На тот момент у меня не было большой насмотренности, но я специально изучала всякие журналы, Пинтерест, и сохраняла себе все, что нравится, и уже дальше прицельно выбирала, что сделать.