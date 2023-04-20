Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Сразу определимся, что речь пойдет именно о небольших по размерам строениях из дерева, рассчитанных на эксплуатацию в летний период. Это вариант для тех, кто не собирается зимовать на даче.

Такие домики бывают нескольких видов — из строганного бруса небольшого сечения или по каркасной технологии. Производителей на рынке уже больше десятка, с недавних пор за дело взялись еще и лесхозы, поэтому появилось и определенное архитектурное разнообразие.

Наибольшей популярностью пользуются компактные дома из бруса толщиной 44-49 мм. Собираются они благодаря профилю «шип-паз», что обеспечивает стенам непродуваемость. Так как боковые поверхности бруса строганные и ровные, то отделка упрощена до простого нанесения краски или пропитки.