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Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
20.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Летние домики набирают популярность — собираются за пару дней, выглядят привлекательно, и, главное, стоят недорого. Они могут стать главным дачным домом на небольшом участке, дополнительной постройкой для размещения гостей, летней кухней. При желании садовый домик можно переоборудовать в баню. Посмотрели, какие варианты есть у белорусских производителей.
Сразу определимся, что речь пойдет именно о небольших по размерам строениях из дерева, рассчитанных на эксплуатацию в летний период. Это вариант для тех, кто не собирается зимовать на даче.
Такие домики бывают нескольких видов — из строганного бруса небольшого сечения или по каркасной технологии. Производителей на рынке уже больше десятка, с недавних пор за дело взялись еще и лесхозы, поэтому появилось и определенное архитектурное разнообразие.
Наибольшей популярностью пользуются компактные дома из бруса толщиной 44-49 мм. Собираются они благодаря профилю «шип-паз», что обеспечивает стенам непродуваемость. Так как боковые поверхности бруса строганные и ровные, то отделка упрощена до простого нанесения краски или пропитки.
Такие домики легкие, не требуют капитального фундамента. Производители говорят, что достаточно будет установить строение на ровной площадке из бетонных блоков. Но, если уж совсем честно, то при большом перепаде высот понадобятся винтовые сваи.
По внешнему виду существуют вариации. Самый простой вариант выглядит как бытовка с двускатной крышей, но зачем выбирать такую, если есть более современные варианты?
Оригинально и практично выглядят строения с террасами под одной крышей. При этом террасу можно разместить как у входной группы, так и сбоку, с отдельным выходом через светопрозрачную дверь. Есть варианты с односкатными и даже плоскими крышами.
По площади они небольшие, 15-30 м2. В большинстве случаев планировкой предусмотрено размещение санузла с унитазом и душевой кабиной — современные дачники должны отдыхать с комфортом.
Есть, конечно домики-крохотули с одной комнатой на 7-9 квадратов, но они больше подходят под хозблок для хранения инструментов, летнюю кухню или беседку.
Такой, как на фото выше, можно заказать в компании filartbel.by за 1980 долларов. В цену входит полный стеновой комплект, окна, двери, фурнитура, доска пола, подшив потолка вагонкой, комплект крепежа и защитное масло для пола. Отдельно оплачивается доставка и сборка, но на этом можно и сэкономить — домик легко собрать самостоятельно.
В доме побольше, на 27 м2, у входа под навесом находится просторная терраса. Внутри большая комната и санузел. Полный домокомплект стоит 3490 долларов.
У производителя eco-garden.by больше двух десятков проектов разных размеров. Для стен своих домиков они используют профилированный брус технической сушки сечением 44х135 мм. Тип соединения: два шипа, два паза и ветровой замок. Благодаря такому типу соединения не требуется дополнительного крепежа. Все детали изготовлены в размер, не требуют дополнительной обработки или изменения размеров.
Производители таких строений как бани-бочки расширили ассортимент продукции, перепрофилировав свои самые большие бани под летние домики. Изготавливаются они из елового бруса влажностью не более 10%. Бондарный (лунный) паз бруса позволяет изготавливать круглый профиль и обеспечивает плотное соединение без щелей.
Техническая сушка ели до 8-10% обеспечивает устойчивость древесины к внешним воздействиям и существенно снижает возможность растрескивания бруса при перепадах температуры.
Вот, например, компания "Банябочка.бел" из своих квадро-бочек на 18 м2 сделала дачный дом «Ранчо» . Поставляются они в готовом виде — остается лишь внести мебель, подключить канализацию, воду и электричество. Такой вариант стоит 10 500 рублей.
Есть на рынке летние дома и по каркасной технологии. Плюс таких строений — в возможности заложить в стены утеплитель.
Для дома по каркасной технологи можно заказать фасадную обшивку из имитации бруса, блок-хауса (фасад аля "изба"), металлопрофиля или фальца (в стиле барнхаус). Кровля может быть любая — металл, битумная черепица, ондулин или шифер. Внутри для обшивки можно выбрать ОСБ, вагонку, ЦСП.
Компания Terem-Pro предлагает дачный дом «Малыш 1» на 16 м2 по каркасной технологии от 33 950 рублей в базовой комплектации. За эти деньги получаем столбчатый фундамент и отделку вагонкой снаружи и внутри. В базовом варианте дома укомплектованы деревянными филенчатыми дверьми (входными и межкомнатными) и пластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами. Важный момент — каркас утеплен.
В комплектации «под ключ» будет утеплитель в стенах, крыше и полах (150 мм), вагонка в интерьере, ламинат, окна и двери. Правда, стоимость вырастет почти до 11 тысяч долларов.
Хороший вариант, кстати, для загородного участка — будет и баня, и гостевой дом. Стоимость домокомплекта — от 9 000 долларов.
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Летние домики набирают популярность — собираются за пару дней, выглядят привлекательно, и, главное, стоят недорого. Они могут стать главным дачным домом на...
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