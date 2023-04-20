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Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

20.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Летние домики набирают популярность — собираются за пару дней, выглядят привлекательно, и, главное, стоят недорого. Они могут стать главным дачным домом на небольшом участке, дополнительной постройкой для размещения гостей, летней кухней. При желании садовый домик можно переоборудовать в баню. Посмотрели, какие варианты есть у белорусских производителей.

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: банябочка.бел

Сразу определимся, что речь пойдет именно о небольших по размерам строениях из дерева, рассчитанных на эксплуатацию в летний период. Это вариант для тех, кто не собирается зимовать на даче.

Такие домики бывают нескольких видов — из строганного бруса небольшого сечения или по каркасной технологии. Производителей на рынке уже больше десятка, с недавних пор за дело взялись еще и лесхозы, поэтому появилось и определенное архитектурное разнообразие.

Наибольшей популярностью пользуются компактные дома из бруса толщиной 44-49 мм. Собираются они благодаря профилю «шип-паз», что обеспечивает стенам непродуваемость. Так как боковые поверхности бруса строганные и ровные, то отделка упрощена до простого нанесения краски или пропитки.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: filartbel.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Такие домики легкие, не требуют капитального фундамента. Производители говорят, что достаточно будет установить строение на ровной площадке из бетонных блоков. Но, если уж совсем честно, то при большом перепаде высот понадобятся винтовые сваи.

По внешнему виду существуют вариации. Самый простой вариант выглядит как бытовка с двускатной крышей, но зачем выбирать такую, если есть более современные варианты?

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: woods.by

Оригинально и практично выглядят строения с террасами под одной крышей. При этом террасу можно разместить как у входной группы, так и сбоку, с отдельным выходом через светопрозрачную дверь. Есть варианты с односкатными и даже плоскими крышами.

По площади они небольшие, 15-30 м2. В большинстве случаев планировкой предусмотрено размещение санузла с унитазом и душевой кабиной — современные дачники должны отдыхать с комфортом.

Есть, конечно домики-крохотули с одной комнатой на 7-9 квадратов, но они больше подходят под хозблок для хранения инструментов, летнюю кухню или беседку.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Домик 3х3 метра. Фото: filartbel.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Такой, как на фото выше,  можно заказать в компании filartbel.by за 1980 долларов. В цену входит полный стеновой комплект, окна, двери, фурнитура, доска пола, подшив потолка вагонкой, комплект крепежа и защитное масло для пола. Отдельно оплачивается доставка и сборка, но на этом можно и сэкономить — домик легко собрать самостоятельно.

В доме побольше, на 27 м2, у входа под навесом находится просторная терраса. Внутри большая комната и санузел. Полный домокомплект стоит 3490 долларов.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Домик с террасой, 27 квадратов. Фото: filartbel.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

У производителя eco-garden.by больше двух десятков проектов разных размеров. Для стен своих домиков они используют профилированный брус технической сушки сечением 44х135 мм. Тип соединения: два шипа, два паза и ветровой замок. Благодаря такому типу соединения не требуется дополнительного крепежа. Все детали изготовлены в размер, не требуют дополнительной обработки или изменения размеров.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Дом по проекту "Бриз". Фото:eco-garden.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Дачный дом "Бриз" на 6,6х7,5 м стоит 18 940 рублей. В этой цене учтены стены, стропила и сплошная деревянная обрешетка, окна и двери, доска половая, крепеж. Все остальное — подготовка основания, кровля, монтаж - оплачивается отдельно.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото:eco-garden.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Современно выглядят домики с односкатной крышей и большой площадью остекления. Такие имеются у «Лесоторговой компании» (derevo.by) — дом с размерами 6х3 м в комплектации «под ключ» стоит 11 810 рублей. На фото ниже представлен реализованный объект.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: derevo.by

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Производители таких строений как бани-бочки расширили ассортимент продукции, перепрофилировав свои самые большие бани под летние домики. Изготавливаются они из елового бруса влажностью не более 10%. Бондарный (лунный) паз бруса позволяет изготавливать круглый профиль и обеспечивает плотное соединение без щелей.

Техническая сушка ели до 8-10% обеспечивает устойчивость древесины к внешним воздействиям и существенно снижает возможность растрескивания бруса при перепадах температуры.

Вот, например, компания "Банябочка.бел" из своих квадро-бочек на 18 м2 сделала дачный дом «Ранчо» . Поставляются они в готовом виде — остается лишь внести мебель, подключить канализацию, воду и электричество. Такой вариант стоит 10 500 рублей.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Чуть дороже стоит дом «Калифорния» с двускатной крышей на 24 квадрата. Стоимость — от 14 900 рублей.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Еще один вариант — дом по проекту «Четыре сезона». Для стен использован брус толщиной 90 мм. Размер — 2,5х6 метров. В комплект входит отделка стен, пола и потолка, электрика, кровать, кварцевые радиаторы, окна и двери. Стоимость — 18 500 рублей.


Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

Есть на рынке летние дома и по каркасной технологии. Плюс таких строений — в возможности заложить в стены утеплитель.

Для дома по каркасной технологи можно заказать фасадную обшивку из имитации бруса, блок-хауса (фасад аля "изба"), металлопрофиля или фальца (в стиле барнхаус). Кровля может быть любая — металл, битумная черепица, ондулин или шифер. Внутри для обшивки можно выбрать ОСБ, вагонку, ЦСП.

Компания Terem-Pro предлагает дачный дом «Малыш 1» на 16 м2 по каркасной технологии от 33 950 рублей в базовой комплектации. За эти деньги получаем столбчатый фундамент и отделку вагонкой снаружи и внутри. В базовом варианте дома укомплектованы деревянными филенчатыми дверьми (входными и межкомнатными) и пластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами. Важный момент — каркас утеплен.

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: terem-pro.by

Фирма «Каркасно-брусовые технологии» вот такой домик готова построить за 4 760 долларов. Правда, в базовой комплектации, в которую будут входить деревянный каркас с обшивкой из ОСБ и фасадом из имитации бруса, лаги пола, балки перекрытия, стропила и мягкая черепица, на фундаменте из винтовых свай.

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: kbt.by
Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

В комплектации «под ключ» будет утеплитель в стенах, крыше и полах (150 мм), вагонка в интерьере, ламинат, окна и двери. Правда, стоимость вырастет почти до 11 тысяч долларов.

Компания Woods поделилась фото своего современного домика с парилкой и террасой. Он сделан из двойного бруса, с утеплением. Внутри парилка, санузел с душем и комната отдыха с мини-кухней. Общая площадь — 25 квадратов.

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов
Фото: woods.by

Хороший вариант, кстати, для загородного участка — будет и баня, и гостевой дом. Стоимость домокомплекта — от 9 000 долларов.

 
 
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Летние домики набирают популярность — собираются за пару дней, выглядят привлекательно, и, главное, стоят недорого. Они могут стать главным дачным домом на...
 
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