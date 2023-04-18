ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

18.04.2023 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Это место под Минском – известное и хорошо охраняемое. Именно здесь в хвойном лесу неподалеку от Минского моря расположился Республиканский интернат ветеранов войны и труда (РИВВиТ). Но оказывается, помимо корпусов для постояльцев, на территории учреждения есть и несколько многоквартирных домов для сотрудников. Прямо сейчас в одном из них продается однокомнатная квартира. Посмотрели на состояние и узнали цену.

Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

Республиканский интернат ветеранов войны и труда (в прошлом году переименован в Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Исток») появился под Минском в 1974 году. Учреждение из двух спальных корпусов, медико-административного здания и клуба-столовой разместилось в живописном месте неподалеку от Минска – в агрогородке Ждановичи. В интернате в настоящее время проживают около 60 постояльцев, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и пожилые люди, нуждающиеся в уходе и заботе. 

Рядом с корпусами в 80-х и 90-х годах возвели несколько многоквартирных домов для сотрудников. В продаже жилье на охраняемой территории появляется редко, но сейчас – именно такой случай: на территории интерната продается квартира в доме 1992 года постройки. Адрес дома − Ждановичи, РИВВиТ, 2.


Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

Выставленная на продажу однокомнатная квартира находится на третьем этаже четырехэтажного панельного здания. Площадь жилья − 40 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире сделан хороший ремонт, на полу – паркет, есть встроенная и корпусная мебель, техника (ее оставят по договоренности). Санузел в квартире – совмещенный.

Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого
Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

В объявлении упоминается аккуратный дом, доброжелательные соседи, а также − охраняемая местность и всегда свободные места на парковке.

Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

Окружение у многоэтажек понравится тем, кто любит долгие прогулки на природе. В пешей доступности – пляжи Минского моря, легендарный Слаломный канал и дача-музей Василя Быкова.


Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

При этом новые жильцы РИВВиТа не будут чувствовать себя оторванными от цивилизации. Рядом с интернатом расположена остановка общественного транспорта. Магазины и школу можно найти в Ждановичах, а вот собственный детский сад есть прямо на территории – тут работает «Ждановичский детский сад №2», рассчитанный на 32 ребенка.

Также в интернате есть отделение почты и банка, бассейн, соляная пещера.

Стоимость квартиры – 36,4 тысячи долларов (910 долларов – за метр).

Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это место под Минском – известное и хорошо охраняемое. Именно здесь в хвойном лесу неподалеку от Минского моря расположился Республиканский интернат ветеранов...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Элитный фитнес-центр "Трайпла" в Минске продали почти за 3 млн долларов. Рассказываем, кто его купил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.04.2023
Mir24.TV Belarus
18.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика