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Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого
18.04.2023 18:11 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это место под Минском – известное и хорошо охраняемое. Именно здесь в хвойном лесу неподалеку от Минского моря расположился Республиканский интернат ветеранов войны и труда (РИВВиТ). Но оказывается, помимо корпусов для постояльцев, на территории учреждения есть и несколько многоквартирных домов для сотрудников. Прямо сейчас в одном из них продается однокомнатная
Республиканский интернат ветеранов войны и труда (в прошлом году переименован в Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Исток») появился под Минском в 1974 году. Учреждение из двух спальных корпусов, медико-административного здания и клуба-столовой разместилось в живописном месте неподалеку от Минска – в агрогородке Ждановичи. В интернате в настоящее время проживают около 60 постояльцев, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и пожилые люди, нуждающиеся в уходе и заботе.
Рядом с корпусами в 80-х и 90-х годах возвели несколько многоквартирных домов для сотрудников. В продаже жилье на охраняемой территории появляется редко, но сейчас – именно такой случай: на территории интерната продается
Выставленная на продажу однокомнатная квартира находится на третьем этаже четырехэтажного панельного здания. Площадь жилья − 40 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире сделан хороший ремонт, на полу – паркет, есть встроенная и корпусная мебель, техника (ее оставят по договоренности). Санузел в квартире – совмещенный.
При этом новые жильцы РИВВиТа не будут чувствовать себя оторванными от цивилизации. Рядом с интернатом расположена остановка общественного транспорта. Магазины и школу можно найти в Ждановичах, а вот собственный детский сад есть прямо на территории – тут работает «Ждановичский детский сад №2», рассчитанный на 32 ребенка.
Также в интернате есть отделение почты и банка, бассейн, соляная пещера.
Стоимость
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Это место под Минском – известное и хорошо охраняемое. Именно здесь в хвойном лесу неподалеку от Минского моря расположился Республиканский интернат ветеранов...
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