Нашли квартиру на закрытой территории возле Минского моря. Стоит недорого

При этом новые жильцы РИВВиТа не будут чувствовать себя оторванными от цивилизации. Рядом с интернатом расположена остановка общественного транспорта. Магазины и школу можно найти в Ждановичах, а вот собственный детский сад есть прямо на территории – тут работает «Ждановичский детский сад №2», рассчитанный на 32 ребенка.

Также в интернате есть отделение почты и банка, бассейн, соляная пещера.