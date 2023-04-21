Купили за тысячу и вложили еще шесть. Смотрите, как семья за год преобразила заброшенную хату у Березины

В общем ребята решили попробовать найти владельца, очевидно, заброшенного дома. Встретили одного местного, спросили продается ли у них в деревне что-то, но тот не знал. А эту хату зарослях даже одобрил, сказал, что он семье идеально подойдет, так как там одна наследница. Точных контактов мужчина не знал, указал лишь имя и приблизительный адрес. Андрей и Джульетта отправились в путь на поиски некой Ольги, но никого не нашли

- Решили пойти другим путем - обратились в райисполком. Там вышли на председателя сельсовета, который, в свою очередь, смог не только отыскать Ольгу, но и в дальнейшем помог восстановить документы, ибо на дом ничего у хозяйки не было, - делится Андрей и вспоминает, что впереди их ждало еще одно испытание. - Наследница выпивала, поэтому договориться с ней было очень тяжело. Мы назначали время поездки к нотариусу, а та приезжала подшофе. Куда в таком состоянии идти? Мы поняли, что восстанавливать кучу документов с ней будет сложно, поэтому договорились оформить доверенность, чтобы этим занимались мы. Даже это удалось сделать только с третьего раза: пришлось привезти ее к себе и дать выспаться, чтобы она трезвая поехала к юристу.