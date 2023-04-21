От 890 до 25 тысяч долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

Напомним, что на аукционе в декабре прошлого года участок в Андриевщине продан за 21 436 рублей, или 7 832 доллара. Он также был оценен в 10 000 рублей. За лот боролись 2 человека.

А вот в Дзержинском сельсовете торги прошли по 6 из семи предложенных участникам аукциона лотам. На участки претендовали от 2 до 7 человек. По 7 заявлений было подано на участки в д. Дягильно (рядом – Дзержинск, 35 км от МКАД) и д. Ярошовка (3 км от Дзержинска, 36 км до МКАД). Кроме электричества имеется возможность подведения к будущим объектам строительства – жилым домам – газа. В ходе торгов цена на участок в д. Дягильно возросла до 75 817 рублей, или 25 770 долларов, в Ярошовке – до 45 950 рублей, или 15 618 долларов.

Вот примерные границы участка в Дягильно: