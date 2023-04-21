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От 890 до 25 тысяч долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

21.04.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 38 лотов. Рассказываем об итогах торгов.

От 890 до 25 тысяч долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском
Фото носит иллюстративный характер.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (6), Демидовичский (1), Дзержинский (7), Добриневский (4), Путчинский (13), Станьковский (6) и г. Фаниполь  (1).

В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. Лишь на один участок в д. Андриевщина подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 10 500 рублей, или 3 569 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Земельный надел оснащен только электричеством. На остальные участки заявок не поступило.

Напомним, что на аукционе в декабре прошлого года участок в  Андриевщине продан за 21 436 рублей, или 7 832 доллара. Он также был оценен в 10 000 рублей. За лот боролись 2 человека.  

На один предложенный на аукцион участок в Демидовичском сельсовете заявлений также не было. 

А вот в Дзержинском сельсовете торги прошли по 6 из семи предложенных участникам аукциона лотам. На участки претендовали от 2 до 7 человек. По 7 заявлений было подано на участки в д. Дягильно (рядом – Дзержинск, 35 км от МКАД) и д. Ярошовка (3 км от Дзержинска, 36 км до МКАД). Кроме электричества имеется возможность подведения к будущим объектам строительства – жилым домам – газа. В ходе торгов цена на участок в д. Дягильно возросла до 75 817 рублей, или 25 770  долларов, в Ярошовке – до 45 950 рублей, или 15 618 долларов.

Вот примерные границы участка в Дягильно:

Напомним, что на декабрьском аукционе за участок в д. Большие Новоселки данного сельсовета, оснащенный водопроводом и электричеством, удалось выручить 20 750 рублей, или 7 581 доллар. На лот претендовали 3 человека.

В Добриневском сельсовете торги прошли по 2 участкам в д. Скворцы и д. Яновичи. На лоты претендовали по 3 и 2 человека.

В Путчинском сельсовете на лоты было подано от 1 до 4 заявок. На 7 участков заявлений не поступило. Самое большое количество заявок было подано на лот № 23. Надел расположен в д. Меньки. Он оснащен водопроводом и электричеством и был выставлен на торги за 3 000 рублей. 

За лот удалось выручить 15 163 рубля, или 5 163 доллара.

Отметим, что на аукционе в декабре торги в данном сельсовете прошли по 3 участкам. Самое большое количество заявок – 8 – было подано на участок в аг. Волма. Земельный надел оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 5 500 рублей. Лот реализован за 21 000 рублей, или 7 672 доллара.

В Станьковском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. На 2 участка подали по одной заявке. Еще на 2 заявок не поступило.  

В очередной раз не поступило заявок и на участок в г. Фаниполь. Он расположен на ул. Я. Купалы, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион по самой высокой начальной цене – за 53 680 рублей.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.


От 890 до 25 тысяч долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

От 890 до 25 тысяч долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам...
 
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