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"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

22.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в нашей традиционной подборке будут только новые дачные дома, в которых еще никто не жил. Про такие еще говорят: "муха не сидела!" — без чужой мебели и с запахом новостройки. Некоторые из них даже без чистовой отделки — можно реализовать собственный дизайн-проект интерьера. И все они находятся до 50 километров от Минска и стоят дешевле столичной однушки.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Крапужино, Логойское направление , 21 км от МКАД

Деревня находится Логойском районе. Здесь красивая природа, недалеко от дома лес и два озера — хороший вариант для тех, кто любит уединиться.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Для дома и бани владельцы выбрали сочетание красного и черного — в такие цвета часто красят свои дома скандинавы.

Дом деревянный, с частичной отделкой. Внутри - гостиная с кухней и три комнаты. Имеются помещения для душа и туалета.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Электричество разведено по дому и в бане, везде есть розетки и выключатели. Отапливаться можно электричеством по льготному тарифу. Вода из собственной скважины глубиной 100 метров, канализация местная.

Участок 10 соток, соседей нет. У дому хорошие подъездные пути круглый год. Стоимость - 45 000 долларов.

СТ «Пятигорье-6», Брестское направление, 33 км от МКАД

В этом СТ в 25 минутах от Минска продается новый дом на участке, граничащим с лесом и полем, соседи только с одной стороны.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Дом каркасный, грамотно сконструирован. Каркас деревянный, опирается на столбчатый фундамент. Контур серьезно утеплен: в полах 250 мм утеплителя, в стенах - 200 мм, в крыше 300 мм. Фасад обшит доской и выкрашен в черный цвет. Контрастом темному выступают медовые наличники окон. Кровля — графитовая металлочерепица.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Общая площадь дома — 84 м2. Внутри стены обшиты гипсокартоном в два слоя, чистовая отделка не закончена. Но электричество, канализация и водопровод (с сезонной водой) разведены.

На 10 сотках кроме дома имеется хозпостройка (2х4 м). Участок огорожен. За эту дачу просят 35 000 долларов.

Волок, Слуцкое направление, 50 км от МКАД

Этот вариант дачи находится в небольшой деревне в Слуцком направлении, в 50 километрах от МКАДа. Весомое преимущество над такими же домами в СТ — здесь можно получать электроэнергию для отопления по льготному тарифу. До самого дома ведет асфальтированная дорога. Остановка маршрутных такси в шаговой доступности. Рядом лес и река.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Дом новенький, деревянный, с большой террасой у входа и парилкой внутри. В нем еще никто не жил, но снаружи и внутри чистовая отделка закончена: снаружи дом серый, внутри - белый, на полу ламинат. Стеклопакеты ПВХ во всех окнах.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

К местам установки сантехники подведены вода (своя скважина) и канализация.

Отопление в доме электроконвекторами по льготному тарифу с возможностью управления удаленно через WiFi. Нагрев воды в бойлере.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

СТ «Черёмушки-люкс», Брестское направление, 40 км от МКАД

Товарищество известное, рядом лес и несколько озёр. Находится за Дзержинском, но добираться удобно, большая часть пути — по скоростной трассе. В последнее время здесь довольно часто появляются дачи на продажу. Сегодня, например, в наш обзор попали сразу два новых дома.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Эта дача построена в 2022 году. Материал стен — блоки, на крыше — металлочерепица. Фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. Внутри свежая чистовая отделка — обои на стенах, керамогранит и ламинат на полах, санузел облицован плиткой. Сантехника подключена.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Общая площадь 56 м2. Внутри две спальни, кухня-гостиная, санузел, коридор.

Дом годится для круглогодичного проживания - обогревается печью-камином и тёплыми полами.

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

Участок 10 соток, ровный, с садом и хвойными деревьями. На нем имеется капитальная хозпостройка 6х4 м, которую можно переделать в баню. У въезда на территорию за откатными воротами организована просторная парковка. Все это стоит 52 500 долларов.

Второй дом в продаже из этого же СТ стоит дешевле 29 900 долларов. Почему такая разница?

"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

В объявлении говорится, что он тоже из блоков, на крыше металлочерепица, но без дополнительного утепления и обшит имитацией бруса, покрашенной в темно-коричневый.

Стены внутри дома обшиты деревом, полы деревянные. Планировка простая — гостиная-кухня, спальня, санузел, прихожая и терраса.


"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска
"Муха не сидела!". Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска

А вот и основная причина более низкой стоимости - в дом введено электричество и канализация, но новому владельцу предстоит подключить водопровод и подумать, какое отопление сделать.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в нашей традиционной подборке будут только новые дачные дома, в которых еще никто не жил. Про такие еще говорят: "муха не сидела!" — без чужой мебели и с...
 
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