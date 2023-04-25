Разница - почти в два раза. Нашли в Минске магазины с товарами IKEA и сравнили цены

Источник материала: realt.by

Недавно мы писали , что в «Евроопте» на Монтажников начали продавать товары IKEA. Realt посмотрел, где еще в Минске можно найти товары этого производителя. Собрали несколько вариантов, где они есть в наличии, сравнили цены и посчитали, на сколько получается дороже, чем в IKEA в Вильнюсе.

KEA Home, ТРЦ Palazzo Kea Home — самый новый магазин из нашей подборки. Он открылся в ТРЦ Palazzo в конце прошлого года. Здесь есть товары для кухни, посуда, постельное белье, игрушки и другие мелочи. В среднем, цены здесь выше, чем в других магазинах. Например, настольная лампа FORSA, которая в другом магазине стоит 80 рублей, здесь продается за 150. В IKEA она обойдется в 20 евро (около 65 белорусских рублей).







































































Набор столовых приборов можно купить от 100 до 146 рублей, стеклянный графин — за 40 (в «Мистер Дом» он стоит 25, а в IKEA 6 евро или около 20 рублей), термос — за 35 (в «Мистер Дом» — 26, в IKEA 5 евро или около 16 рублей). Популярные шампанки, которыми уже несколько месяцев пестрит инстаграм, продаются в KEA Home за 90 рублей (15 евро или чуть меньше 50 рублей в IKEA). Набор из четырех кухонных полотенец стоит 22 рубля. Салфетка под приборы — 30 рублей. Металическая корзина — 42 рубля, корзина из водорослей — 55. Набор из трех инстаграмных подсвечников обойдется в 60 рублей (в IKEA 10 евро, около 32 рублей).

В KEA Home есть несколько позиций из некрупной мебели. Например, стол-подставку для ноутбука здесь можно купить за 180 рублей, а стол-поднос — за 110.

Swed House, ТРЦ Diamond City Магазин Swed House работает в Diamond City . Скоро должна появиться еще одна точка сети — на «Экспобеле», сейчас там висит растяжка о скором открытии и поиске продавцов. Недавно магазин открылся и в России. Кроме товаров, которые привезли из IKEA, здесь есть и аналоги, которые визуально никак не отличаются. Это товары с тех фабрик, которые раньше работали для IKEA. Среди таких — кресло «Тойво Skiftebo» оранжевого цвета — аналог икеевского STRANDMON. Оно продается за 483 рубля. В Литве оригинал обойдется в 209 евро (в переводе на белорусские рубли выйдет около 660). Комод «Кантри» черного цвета стоит 639 рублей, аналог известной коллекции HEMNES за 279 евро (около 900 рублей).



































В Swed House представлено достаточно много крупногабаритной мебели — кровати и диваны, столы и стулья, шкафы и стеллажи. Все это выставлено в торговом центре рядом с магазином.

В самом магазине продаются кухонные мелочи, посуда, аксессуары для ванны, игрушки, ковры, постельное белье. Шампанки стоят здесь 93 рубля, это немного дороже, чем в KEA Home. Вращающийся деревянный поднос SNUDDA обойдется в 49 рублей. В основном цены здесь ниже, чем в KEA Home.

Мистер Дом, ТРЦ Тивали Раньше в «Тивали» был совсем небольшой магазин товаров из IKEA, но пару месяцев назад он расширился. Сейчас здесь продаются не только мелочи, есть небольшая мебель и предметы интерьера — торшеры, столики, стулья. В среднем, это самый дешевый магазин из трех.









































Настольную лампу можно купить от 20 рублей. Маленький журнальный столик стоит 40, большой — 50, прямоугольный — 120. Сервировочный стол GLADOM — 100 рублей, это дешевле на 10 рублей, чем в KEA Home. Табурет-лестница на две ступеньки стоит 60 рублей.

Так и где покупать? В большинстве выгоднее всего делать покупки в «Мистер Дом» в ТРЦ «Тивали». На некоторые товары цены здесь ниже почти в два раза, чем в KEA Home в Palazzo. Для тех, кто ищет мебель, наилучшим вариантом окажется Swed House в Diamond City. Во-первых, здесь самый широкий ассортимент мебели. А во-вторых, ее можно купить даже дешевле, чем в IKEA, если выбрать аналоги. В KEA Home стоит идти за конкретными товарами, на скидках они могут оказаться дешевле, чем в других магазинах.

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