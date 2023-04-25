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Разница - почти в два раза. Нашли в Минске магазины с товарами IKEA и сравнили цены
25.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
KEA Home, ТРЦ Palazzo
Kea Home — самый новый магазин из нашей подборки. Он открылся в
Набор столовых приборов можно купить от 100 до 146 рублей, стеклянный графин — за 40 (в «Мистер Дом» он стоит 25, а в IKEA 6 евро или около 20 рублей), термос — за 35 (в «Мистер Дом» — 26, в IKEA 5 евро или около 16 рублей).
Популярные шампанки, которыми уже несколько месяцев пестрит инстаграм, продаются в KEA Home за 90 рублей (15 евро или чуть меньше 50 рублей в IKEA). Набор из четырех кухонных полотенец стоит 22 рубля. Салфетка под приборы — 30 рублей. Металическая корзина — 42 рубля, корзина из водорослей — 55. Набор из трех инстаграмных подсвечников обойдется в 60 рублей (в IKEA 10 евро, около 32 рублей).
В KEA Home есть несколько позиций из некрупной мебели. Например, стол-подставку для ноутбука здесь можно купить за 180 рублей, а стол-поднос — за 110.
Swed House, ТРЦ Diamond City
Магазин Swed House работает в
В Swed House представлено достаточно много крупногабаритной мебели — кровати и диваны, столы и стулья, шкафы и стеллажи. Все это выставлено в торговом центре рядом с магазином.
В самом магазине продаются кухонные мелочи, посуда, аксессуары для ванны, игрушки, ковры, постельное белье. Шампанки стоят здесь 93 рубля, это немного дороже, чем в KEA Home. Вращающийся деревянный поднос SNUDDA обойдется в 49 рублей. В основном цены здесь ниже, чем в KEA Home.
Настольную лампу можно купить от 20 рублей. Маленький журнальный столик стоит 40, большой — 50, прямоугольный — 120. Сервировочный стол GLADOM — 100 рублей, это дешевле на 10 рублей, чем в KEA Home. Табурет-лестница на две ступеньки стоит 60 рублей.
Так и где покупать?
В большинстве выгоднее всего делать покупки в «Мистер Дом» в ТРЦ «Тивали». На некоторые товары цены здесь ниже почти в два раза, чем в KEA Home в Palazzo. Для тех, кто ищет мебель, наилучшим вариантом окажется Swed House в Diamond City. Во-первых, здесь самый широкий ассортимент мебели. А во-вторых, ее можно купить даже дешевле, чем в IKEA, если выбрать аналоги. В KEA Home стоит идти за конкретными товарами, на скидках они могут оказаться дешевле, чем в других магазинах.
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Недавно мы писали, что в «Евроопте» на Монтажников начали продавать товары IKEA. Realt посмотрел, где еще в Минске можно найти товары этого производителя....
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