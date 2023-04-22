Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

Источник материала: realt.by

Про этот элитный дом на 24 квартиры вы вряд ли знаете. Шестиэтажка в стиле «капиталистического романтизма» (так называют архитектуру конца 90-х и начала 2000-х) спрятана в квартале старых пятиэтажек на Веры Хоружей и не особо заметна с улицы. А ведь еще несколько лет назад метр тут стоил космические 2000-2500 долларов. Сейчас в малоквартирном доме продается одна квартира . Рассказываем и показываем.



Этот дом клубного типа появился на улицы Веры Хоружей в 2012 году. Монолитная новостройка выросла на месте пункта приема стеклотары, между пятиэтажками и детским садом. Застройщиком участка выступала компания «Стройфинпроект». Адрес шестиэтажного дома – Веры Хоружей, 48А (собственного номера дому не досталось, только буквенная приставка).

В здании, построенном по индивидуальному проекту, изначально было запроектировано 24 квартиры. Площади жилья варьировались от 50 до 200 «квадратов». Жилой дом получил эксклюзивную отделку холлов и лестниц, бесшумный лифт Schindler, подземный паркинг на 40 машино-мест и гостевую стоянку во дворе.







Придомовая территория у дома – совсем небольшая. Здесь нашлось место только для ухоженного газона и аккуратных скамеек. Детская площадка вынесена за территорию клубного дома – кстати, за свой забор жителям новостройки в свое время пришлось повоевать с жильцами пятиэтажек: те выступали против ограждения.







В настоящий момент в доме продается однокомнатная квартира площадью 48,5 «квадратf». Жилье находится на втором этаже. Квартира предлагается без отделки. При этом, как сообщается в объявлении, в наличии есть два варианта дизайн-проекта, необходимая плитка и чертежи.





В квартире – панорамные окна, деревянные стеклопакеты профиля Schuko (Германия), напольные стальные радиаторы (трубы – Германия), входные двери (Италия).







Отмечается, что в доме предусмотрена установка системы кондиционирования, современные инженерные коммуникации, аварийное электроснабжение, система контроля доступа и охраны, светозвуковая пожарная сигнализация, система дымоудаления из гаража. Автор объявления пишет, что в элитном доме – «узкий круг жильцов общего социального статуса», консьерж, огороженная территория. Стоимость квартиры – 100 тысяч долларов (2062 доллара – за метр).



