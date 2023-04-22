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Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
22.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Про этот элитный дом на 24 квартиры вы вряд ли знаете. Шестиэтажка в стиле «капиталистического романтизма» (так называют архитектуру конца 90-х и начала 2000-х) спрятана в квартале старых пятиэтажек на Веры Хоружей и не особо заметна с улицы. А ведь еще несколько лет назад метр тут стоил космические 2000-2500 долларов. Сейчас в малоквартирном доме продается одна
Этот дом клубного типа появился на улицы Веры Хоружей в 2012 году. Монолитная новостройка выросла на месте пункта приема стеклотары, между пятиэтажками и детским садом. Застройщиком участка выступала компания «Стройфинпроект». Адрес шестиэтажного дома – Веры Хоружей, 48А (собственного номера дому не досталось, только буквенная приставка).
Придомовая территория у дома – совсем небольшая. Здесь нашлось место только для ухоженного газона и аккуратных скамеек. Детская площадка вынесена за территорию клубного дома – кстати, за свой забор жителям новостройки в свое время пришлось повоевать с жильцами пятиэтажек: те выступали против ограждения.
В настоящий момент в доме продается однокомнатная
Отмечается, что в доме предусмотрена установка системы кондиционирования, современные инженерные коммуникации, аварийное электроснабжение, система контроля доступа и охраны, светозвуковая пожарная сигнализация, система дымоудаления из гаража.
Автор объявления пишет, что в элитном доме – «узкий круг жильцов общего социального статуса», консьерж, огороженная территория.
Стоимость квартиры – 100 тысяч долларов (2062 доллара – за метр).
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Про этот элитный дом на 24 квартиры вы вряд ли знаете. Шестиэтажка в стиле «капиталистического романтизма» (так называют архитектуру конца 90-х и начала 2000-х)...
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