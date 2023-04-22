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Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

22.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Про этот элитный дом на 24 квартиры вы вряд ли знаете. Шестиэтажка в стиле «капиталистического романтизма» (так называют архитектуру конца 90-х и начала 2000-х) спрятана в квартале старых пятиэтажек на Веры Хоружей и не особо заметна с улицы. А ведь еще несколько лет назад метр тут стоил космические 2000-2500 долларов. Сейчас в малоквартирном доме продается одна квартира. Рассказываем и показываем.

Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

Этот дом клубного типа появился на улицы Веры Хоружей в 2012 году. Монолитная новостройка выросла на месте пункта приема стеклотары, между пятиэтажками и детским садом. Застройщиком участка выступала компания «Стройфинпроект». Адрес шестиэтажного дома – Веры Хоружей, 48А (собственного номера дому не досталось, только буквенная приставка).

В здании, построенном по индивидуальному проекту, изначально было запроектировано 24 квартиры. Площади жилья варьировались от 50 до 200 «квадратов». Жилой дом получил эксклюзивную отделку холлов и лестниц, бесшумный лифт Schindler, подземный паркинг на 40 машино-мест и гостевую стоянку во дворе.

Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

Придомовая территория у дома – совсем небольшая. Здесь нашлось место только для ухоженного газона и аккуратных скамеек. Детская площадка вынесена за территорию клубного дома – кстати, за свой забор жителям новостройки в свое время пришлось повоевать с жильцами пятиэтажек: те выступали против ограждения.

Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

В настоящий момент в доме продается однокомнатная квартира площадью 48,5 «квадратf». Жилье находится на втором этаже. Квартира предлагается без отделки. При этом, как сообщается в объявлении, в наличии есть два варианта дизайн-проекта, необходимая плитка и чертежи.


Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

В квартире – панорамные окна, деревянные стеклопакеты профиля Schuko (Германия), напольные стальные радиаторы (трубы – Германия), входные двери (Италия).

Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов
Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

Отмечается, что в доме предусмотрена установка системы кондиционирования, современные инженерные коммуникации, аварийное электроснабжение, система контроля доступа и охраны, светозвуковая пожарная сигнализация, система дымоудаления из гаража.

Автор объявления пишет, что в элитном доме – «узкий круг жильцов общего социального статуса», консьерж, огороженная территория.

Стоимость квартиры – 100 тысяч долларов (2062 доллара – за метр).


Вы вряд ли знали про этот минский дом на 24 квартиры. Метр тут стоил 2500 долларов

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Теги: Минск
 
 
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